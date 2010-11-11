Янукович «открутит головы» оппозиционным руководителям за нерешение жизненных проблем
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пообещал «открутить головы» оппозиционным местным руководителям, которые не будут решать жизненно важных проблем людей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь в выступлении главы государства на расширенном совещании с административно-хозяйственным активом Ивано-Франковской области по вопросам развития региона, которое проходит сегодня в г. Калуше.
Президент отметил, что он является партнером для всех руководителей на местах, в частности, в решении жизненно важных проблем для регионов. «Политикам хотел бы сказать, большим: чтобы занимались тем, что волнует сегодня людей, тем, что волнует сегодня общество, – жизненными проблемами, жизненными. Политиканство – оно отходит уже в прошлое», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.
Он отметил, что каждый день встречается с политиками, которые представляют разные политические силы. «И я хочу сказать, что я вижу, как происходят изменения, как идет процесс, фактически который создает нормальные отношения в государстве, кстати, демократические», - сказал Президент.
Он также отметил, что «демократия – это не издевательство над самим собой, это такой конструктивный подход к жизни».
«Имеешь конкурентоспособную программу – пожалуйста, реализуй ее. Мы можем создать условия. Но когда считают, что, например, в одном регионе избрали из одной партии пять глав городов, а партия – в оппозиции, что эти пять председателей будут в оппозиции? Я себе не представляю это. Как глава города может быть в оппозиции? Я ему голову откручу сразу, если он не будет заниматься канализацией, не будет заниматься водой и газом. Перспективы не будет. Да и люди терпеть не будут», - отметил глава государства в своем выступлении.