Главное за 11 ноября (день)

Основные события первой половины дня



Финансы



Международный валютный фонд (МВФ) выступает за постепенное снижение налоговой нагрузки в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на Украинском инвестиционном форуме постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Макс АЛЬЕР, отвечая на вопрос об отношении МВФ к проекту Налогового кодекса.

По его словам, налоговая нагрузка в Украине сегодня очень большая. В то же время, являются значительными и расходы правительства. В этой связи М.АЛЬЕР отметил, что с начала кризиса быстрыми темпами стал расти государственный долг Украины, рост которого сегодня уже фактически превышает рост ВВП.

Представитель МВФ сказал, что налоговое давление необходимо уменьшить, в первую очередь путем оптимизации расходов правительства.

М.АЛЬЕР также отметил, что МВФ допускает существование некоторых исключений в системе общего налогообложения, однако, по его словам, в интересах государства и бизнеса сделать так, чтобы таких исключений не было много, поскольку они в конечном счете могут оказаться более затратными для бюджета, чем эффект от предоставленных преференций.

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Директор Всемирного банка (ВБ) по Украине, Беларуси и Молдове Мартин РАЙЗЕР считает возможным рост украинской экономики на 7% в год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на Украинском инвестиционном форуме. «Думаю, это потенциально возможно», - отметил М.РАЙЗЕР. Он также добавил, что изменение ситуации на международном валютном рынке не окажет немедленного влияния на украинскую экономику. Справка УНИАН. В Госбюджете Украины на 2010 год заложен показатель роста ВВП на уровне 3,7%. Национальный банк Украины прогнозирует рост ВВП в 2010 году на уровне 4%, в 2011 году – 3,7%. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины с 4% до 5% в 2010 году, а также улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2011 году с 4,1% до 4,5%. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил свой прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2011 году с 4,1% до 4,5%. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует рост ВВП в Украине по итогам 2010 г. на уровне 5%, по итогам 2011 г. – 4,5%. ***

Государственная инспекция по контролю за ценами будет ликвидирована до конца ноября путем объединения с Государственным комитетом по делам защиты прав потребителей.

Об этом УНИАН сообщил министр экономики Василий ЦУШКО.

«Рассматривается вопрос об объединении двух ведомств. Госпотребзащиты и Госинспекции по контролю за ценами», - сказал В.ЦУШКО.

Он отметил, что вопрос об объединении ведомств будет решен в течение одной-двух недель.

Такой шаг, считает министр экономики, позволит сократить число проверок, проводимых на предприятиях, поскольку одно ведомство будет сразу проверять соблюдение правил ценообразования и прав потребителей.

«Это делается для того, чтоб предпринимателей с проверками дергали не два ведомства, а одно», - сказал В.ЦУШКО.

Он также сообщил, что глава Госинспекции по контролю за ценами Татьяна РУДЬ была уволена сегодня распоряжением Кабинета министров по его представлению.

Как сообщал УНИАН, сегодня в пресс-центре СБУ подтвердили информацию о вчерашнем задержании начальника Государственной инспекции по контролю за ценами Т.РУДЬ.

По информации пресс-центра СБУ, разоблачено и прекращено действие коррупционного механизма взимания взяток, действовавшего в Государственной инспекции по контролю над ценами Министерства экономики Украины.

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Золото в среду, 10 ноября, снизилось в цене на фоне роста курса доллара к мировым валютам, что привело к снижению спроса на драгоценный металл как альтернативный объект для инвестиций.

Так, декабрьский фьючерс на золото по итогам торгов в Нью-Йорке на бирже Comex подешевел на 0,8% - до 1399,3 доллара за тройскую унцию, передает Bloomberg.

Давление на рынок драгоценного металла оказало наметившееся после выхода сильной статистики в США укрепление доллара к большинству мировых валют. Также удорожанию доллара способствовало увеличение доходности по американским гособлигациям.

Помимо сильного доллара вниз цены на золото подтолкнуло также стремление участников рынка выйти в кэш после значительного увеличения стоимости золота во вторник, когда цена контракта достигала рекордных 1424,6 доллара за унцию на фоне опасений усугубления долгового кризиса в Европе и снижения стоимости доллара.

С начала 2010 года золото подорожало на 28% и может продемонстрировать рост стоимости десятый год подряд, что станет самым продолжительным периодом увеличения его цены, по крайней мере, с 1920 года.

Удорожание золота в последние годы было вызвано нарастанием нестабильности в мировой финансовой системе, экономическим кризисом, а с начала текущего года главным "двигателем"роста цен на этот металл стал долговой кризис в Европе. Во время кризиса в экономике золото приобретает особую популярность у инвесторов, которые рассматривают его как более надежную альтернативу нестабильным валютам.

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Контрольно-ревизионное управление Украины в ходе проведенных за 9 месяцев этого года проверок деятельности предприятий, учреждений и организаций в 2008-2009 гг. и двух кварталах 2010 г. выявило нарушений на 53 млрд. грн. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам заместитель главы КРУ Наталья РУБАН.

По ее информации, из общей суммы выявленных нарушений 28 млрд. грн. составляют потери материальных и финансовых ресурсов. По словам Н.РУБАН, к данным нарушениям, в частности, относятся выдача кредитов под фиктивные залоги в рекапитализированных государством банках на общую сумму в 15 млрд. грн. Потери также выявлены в деятельности Аграрного фонда, где зафиксированы факты недостачи зерна, а также в Госкомрезерве, где было зафиксировано завышение цен при закупках и занижение цен при продажах.

По словам заместителя председателя КРУ, еще 22 млрд. грн. из общей суммы составили нарушения, которые не привели к нанесению ущерба.

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33% магазинов техники и сервисных центров предлагают покупателям установить на компьютеры пиратское программное обеспечение или продают ПК с уже установленной нелицензионной операционной системой.



Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании «Майкрософт Украина».

В то же время уровень установки такого ПО на новые компьютеры в торговых точках за последние полгода снизился на 9 п.п. с 42% по состоянию на март 2010 года.

Об этом свидетельствуют результаты очередной волны программы Mystery Shopper, которую регулярно проводит компания «Майкрософт Украина», чтобы обеспечить защиту потребителей от недобросовестной продажи ПК и оказать помощь продавцам компьютерной техники.

Согласно исследованию, которое в октябре охватило 837 точек продаж, наиболее высокий уровень пиратства зафиксирован в Виннице (в 55% случаев предлагается установить нелицензионное ПО), Николаеве и Одессе (48%).

Впрочем, большинство торговых точек все же соблюдают закон - 67% проверенных магазинов и сервисных центров получили статус «не-пират», поскольку там предлагалось только лицензионное ПО или компьютеры без предустановленной операционной системы.

В большинстве случаев установленной на компьютеры операционной системой является Windows 7.

Программа Mystery Shopper регулярно проводится по всей Украине. В ее рамках проходит визит «тайного покупателя» в розничные точки по продаже компьютеров, где он интересуется условиями приобретения ПК. Задача состоит в том, чтобы выявить факты предложения установить нелицензионное ПО или продажи техники с уже установленными пиратскими программами.

Следующий этап программы стартует в декабре и охватит 1200 торговых точек.

Справка УНИАН. Основанная в 1975 году корпорация Microsoft является мировым лидером в сфере разработки программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений. С 2003 года в Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входят развитие рынка программного обеспечения и продвижение продуктов Microsoft, поддержка партнеров и заказчиков, а также локализация новейших технологий корпорации и реализация социальных проектов на территории Украины.

Валютный рынок



Сегодня в США празднуют День Ветеранов, в связи с этим торги по американской валюте возможны только расчетами ТОМ. Так, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись на ТОМ’е падением котировок – 7,9495/7,9550 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2603/0,2606, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,9415/10,9515. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3758/1,3760 (среда — 1,3787/1,3789). В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9100/7,9500.

Фондовый рынок

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ владеет акциями на общую сумму 6 тыс. 567 грн.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмесается, что В.ЯНУКОВИЧ в 1996 году приобрел свыше 10 тыс. акций открытого акционерного общества "Донецкавтотранс" на сумму 2 тыс. 540 грн. Двумя годами ранее он также приобрел 100 акций страховой компании "Гарант-Авто" на сумму 1 тыс. грн. Есть у Президента и 3027 акций украинского акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка "Проминвестбанк" на общую сумму 3027 грн., купленных в 1995 году.

По сообщению пресс-службы главы государства, с момента приобретения прав собственности на указанные акции никаких операций с ними не осуществлялось.

"В 2006 году, в соответствии с требованиями закона "О выборах народных депутатов Украины", принадлежащие Виктору ЯНУКОВИЧУ корпоративные права были переданы в управление другому лицу", - отметили в пресс-службе Президента.

Как сообщалось, "Украинская правда" раньше подала иск к Президенту в связи с отказом сообщить, основателем какого акционерного общества является В.Янукович.

Исковым требованием является обязать Президента В.ЯНУКОВИЧА предоставить полное название эмитента акций, которыми он владеет.

Перед этим интернет-издание подавало информационный запрос в Администрацию Президента и непосредственно к В.ЯНУКОВИЧУ, однако в получении такой информации было отказано.

ТЭК



Переговоры по созданию совместного предприятия между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» буксуют.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал глава Российского газового общества, вице-спикер Государственной думы России Валерий ЯЗЕВ.

По его словам, вопрос о модернизации украинской ГТС будет решаться в треугольнике Россия–ЕС–Украина.

«Разработка этих условий была предложена в том числе Владимиром ПУТИНЫМ – это совместное предприятия «Газпром»-«Нафтогаз» буксует… Пока переговоры идут, может быть не очень продуктивно», - сказал В.ЯЗЕВ.

Он напомнил, что Россия предложила внести в СП Каспийское месторождение, которое недалеко от границы с Украиной, а также месторождение на полуострове Ямал, которое сейчас разрабатывается.

В то же время В.ЯЗЕВ отметил, что Украина как участник Европейского газового сообщества имплементирует европейское энергетическое законодательство в национальное.

«Это немножко разводит Россию и Украину, и здесь еще нужно найти какой-то компромисс разумный», - сказал он.

По его словам, 22 ноября этот вопрос будет обсуждаться. (22 ноября в Брюсселе будет обсуждаться вопрос модернизации украинской газотранспортной системы в формате Украина - Европейский Союз – Россия. – УНИАН)

В.ЯЗЕВ в очередной раз подчеркнул, что «надо убрать искушение Украины бесконечно шантажировать своими транзитными мощностями, доставшимися ей от Советского Союза».

Как сообщал УНИАН, 31 октября на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что на данном этапе переговоры о создании совместного предприятия между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» проходят спокойно.

«Идет серьезная работа по оценке активов… Ясно, что та сторона и наша сторона хотят найти наиболее оптимальные условия для этого, причем никто никуда никого не торопит. У нас есть время, и мы спокойно работаем в этом направлении», - сказал Н.АЗАРОВ.

Ранее, 7 сентября т.г. на встрече с журналистами глава правления «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил, что сотрудничество ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" должно завершиться слиянием этих двух компаний.

13 сентября т.г. заместитель председателя Госдумы РФ, президент Российского газового общества Валерий ЯЗЕВ сообщил, что Россия предложила для СП между «Газпромом» и «Нафтогазом» месторождения в Астраханской области и на полуострове Ямал в обмен на активы «Нафтогаза».

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Сотрудничество с Украиной в газовой сфере не отменяет строительство «Южного потока».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил глава Российского газового общества, вице-спикер Госдумы России Валерий ЯЗЕВ.

«Мы за расширение сотрудничества с Украиной, перевод его на долгосрочную разумную основу, но это абсолютно не отменяет строительство «Южного потока», - сказал В.ЯЗЕВ.

Он отметил, что к 2020 году импорт газа в ЕС увеличится на 200 млрд. кубометров в год.

«По моему убеждению, в любом случае - 100 млрд. куб. м – это будет российский газ, под это нужны новые трубопроводные мощности. Мы будем диверсифицировать потоки – будет и «Северный поток», украинскую ГТС будем расширять, если будут найдены условия экономически выгодные и разумные для российского участия, «Южный поток» будем строить, сжиженный газ будем транспортировать в Европу, а если нужно будет - новые потоки построим», - сказал В.ЯЗЕВ.

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Европейская комиссия вчера представила новую энергетическую стратегию до 2020 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в принятом Комиссией Коммюнике для Европарламента и Совета ЕС.

Стратегия определяет приоритеты на следующие 10 лет и предлагает действия, необходимые для улучшения энергосбережения, создания рынка с конкурентными ценами и гарантированными поставками, ускорение развития технологий.

«Энергетические вызовы – один из наибольших тестов для нас всех. Перевод нашей энергетической системы на новый, более стабильный и безопасный путь развития может потребовать времени, но амбициозные решения должны быть приняты сейчас», - заявил по этому поводу Комиссар ЕС по вопросам энергетики Гунтер ЭТТИНГЕР.

В своем коммюнике Еврокомиссия определила 5 приоритетов. На их базе Еврокомиссия планирует предложить новые законодательные инициативы в течение ближайших 18 месяцев.

Коммюнике также будет обсуждаться на первом Европейском энергетическом саммите 4 февраля 2011 года.

Среди определенных Комиссией приоритетов - энергосбережение, интеграция инфраструктуры европейского рынка, определение единой внешней энергетической политики, развитие технологий и защита прав потребителей.

В области энергосбережения Еврокомиссия предлагает сосредоточить внимание на двух наибольших потребителях энергоресурсов: транспорте и жилом секторе. При этом Еврокомиссия планирует предложить конкретные финансовые механизмы для реконструкции жилищного сектора и проведения энергосберегающих мероприятий.

В области объединения инфраструктуры Еврокомиссия считает, что до 2015 года ни одна страна-член ЕС не должна остаться изолированной. При этом в течение ближайших 10 лет инвестиции в инфраструктуру могут достичь 1 трлн. евро.

Для ускорения реализации инфраструктурных проектов Еврокомиссия предлагает упростить процедуру и сократить время выдачи разрешений, перейдя на режим «единого окна».

В коммюнике также содержится предложение координировать энергетическую политику стран-членов ЕС в отношениях с третьими странами, а особенно в отношениях с ключевыми партнерами.

При этом в рамках Европейской политики соседства Комиссия считает возможным расширить соглашение об Энергетическом сообществе для обеспечения большей интеграции стран-соседей, желающих участвовать в европейском энергетическом рынке.

Кроме того, в коммюнике содержатся предложения по расширению научных исследований в области энергосбережения, а также по усилению защиты прав потребителей и более прозрачному формированию счетов.

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На государственном предприятии «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект» начата разработка технического проекта нового двигателя мощностью 16 МВт с регенерацией для газотранспортной системы Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, машина предназначена для эксплуатации в составе газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций магистральных газопроводов.

Новая модификация 16-мегаваттного двигателя будет работать по открытому регенеративному циклу. Она обеспечит КПД на уровне 40% и высокую надежность привода: межремонтный ресурс составит 40 тыс. часов, полный ресурс – 120 тыс. часов, наработка на отказ – не менее 15 тыс. часов.

Работы по созданию этого газотурбинного двигателя промышленного типа с большим ресурсом для реконструкции газотранспортной системы Украины инициированы ГП «Зоря»-«Машпроект» и межотраслевой научно-координационной комиссией при Национальной академии наук Украины.

В пресс-службе также отметили, что ГП «Зоря»-«Машпроект» является основоположником метода глубокой модернизации эксплуатирующихся газоперекачивающих агрегатов с заменой изношенных и морально устаревших приводов на современные эффективные газотурбинные двигатели. Предприятие имеет 18-летний опыт успешной реализации десятков таких проектов на газопроводах Украины, Болгарии, России.

Предполагаемый срок создания опытного образца двигателя – 2013 год.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря-Машпроект» является одним из крупнейших в странах СНГ поставщиком газотурбинного оборудования для нужд флота и промышленности. С 1954 года заказчикам поставлено более 3000 газотурбинных двигателей и тысячи разнообразных зубчатых передач. Газотурбинными установками ГП «Зоря-Машпроект» оснащены более 500 кораблей, в том числе военных, начиная от эсминцев и заканчивая кораблями на воздушной подушке, в 20 странах мира.

Строительство



Министерство регионального развития и строительства прогнозирует увеличение объемов ввода в эксплуатацию жилья в Украине в этом году на 25% – до 8 млн. кв. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА сегодня в ходе XXX заседания Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ.

«Вчера, по подсчетам наших статистов, мы вышли на восьмимиллионный рубеж сдачи жилья в этом году. Есть у нас мечта – 10,5 млн. кв. м, вернуть темпы, которые были в 2008 году. Это задача перед регионами», – сказал министр.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2009 году было введено в эксплуатацию 6,4 млн. кв. м жилья, что на 39% меньше, чем в 2008 году.

В 2008 году в Украине введено в эксплуатацию 10 млн. 496 тыс. кв. м жилья, что на 2,5% больше, чем в 2007 году.

АПК



Цены на сахар в Украине могут повыситься.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономики Украины. «Из-за продолжения тенденции к повышению мировых цен на сахар существует риск возобновления роста внутренних цен», - говорится в сообщении. По данным Минэкономики, начиная с мая т.г. на мировых торговых площадках наблюдался рост цен на сахар. В мае-октябре цены на белый сахар на Лондонской бирже повысились на 57,1% (только по октябрю подорожали на 18,4%) до 730,3 долл. за тонну (по состоянию на 29 октября), на сахар-сырец на Нью-Йоркской бирже – на 90,1% (13,4%) до 632,9 долл. При этом внутренние потребительские цены на сахар за итогом января-октября выросли на 16,2% (на 56,8% за этот же период прошлого года), цены производителей – на 17,2% (56,3% соответственно).

Соцполитика



В России в ближайшие годы не планируется повышать пенсионный возраст.



Об этом заявил Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в интервью изданию «Российская газета» от 11 ноября.

«Мы в ближайшие годы не планируем повышать возраст выхода на пенсию. Но не потому, что у нас для этого нет объективных оснований, а потому, что такие решения обязательно требуют очень серьезного обсуждения и общественного согласия», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что скоропалительные решения в этой сфере могут вызывать общественное недовольство и создать социально-политические проблемы, как в целом ряде европейских государств.

По его словам, в основе принятия таких решений должны лежать не только финансовые соображения.

«Конечно, дефицит бюджета пенсионной системы - это очень серьезная проблема. Но не приговор. Наша основная задача заключается в том, чтобы создать для людей зрелого возраста возможность не только получать пенсию, но и активно трудиться. И самое сложное в решении этой задачи - это понять, когда люди уже готовы выйти на пенсию, а когда они еще могут и хотели бы продолжить свою трудовую карьеру», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ. При этом он отметил, что в России действительно один из самых ранних уровней возраста выхода на пенсию, что заставляет задуматься о социальных процессах, проходящих в стране.

«К сожалению, у нас довольно ранняя смертность. В обществе, где живут 90 лет, выход на пенсию в 70 лет смотрится нормально. В таком обществе люди уверены, что при высоком уровне развития медицины и внимательном отношении к своему здоровью после выхода на пенсию у них есть еще много лет, чтобы отдохнуть, поездить по миру, позаниматься внуками», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, в России «пока с этим все очень непросто», и поэтому нельзя просто копировать западные пенсионные системы.

Он отметил, что средняя продолжительность мужчин в России не дотягивает до 65 лет, хотя женщины живут дольше, но тоже не так, как в Западной Европе или Японии.

Д. МЕДВЕДЕВ добавил, что денег для выплат пенсий в России достаточно, но если смотреть в перспективу, нужно думать и о том, выдержит ли экономика такие затраты.

«Многие считают, что решение проблемы состоит в повышении пенсионного возраста. В пользу этого решения приводятся многочисленные расчеты. Но решение о том, каков будет возраст выхода на пенсию, принимает не министр финансов. Такие решения, как повышение пенсионного возраста, должны приниматься только на политическом, а не на ведомственном уровне», - отметил он.

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В Донецкой области за 9 месяцев текущего 2010 года 102 тыс. человек утратили работоспособность на производстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Анатолий БЛИЗНЮК, выступая в ОГА на совещании по вопросам профессиональной заболеваемости.

Глава ОГА акцентировал внимание присутствующих на остроте рассматриваемой проблемы.

«За 9 месяцев 2010 года в Донецкой области 102 тысячи человек утратили работоспособность на производстве, в том числе, 33,3 тысяч – в результате профзаболеваний. Также 3,5 тысячи человек травмированы, в том числе, 100 человек смертельно», - констатировал А. БЛИЗНЮК, подчеркнув, что «эти цифры не могут оставить никого равнодушным».

«За нами люди, и мы обязаны за них отвечать», - сказал глава облгосадминистрации, обращаясь к присутствующим на совещании начальникам профильных подразделений облгосадминистрации и областных управлений, руководителям городов и райгосадминистрации регина, представителям прокуратуры Донецкой области, областного совета профсоюзов.

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Сегодня, 11 ноября, студенты выйдут на акцию за доступное и качественное образование.

Как сообщили УНИАН организаторы акции, студенты выразят протест против попыток коммерциализации образования, а также выдвинут целый ряд требований.

Демонстрация в Киеве начнется в 16:00 с пл. Победы, откуда студенты пройдут маршем до Министерства образования и науки Украины.

Организаторами акции в Киеве выступили Независимый студенческий профсоюз “Прямое действие” и Киевская организация Всеукраинской молодежной организации "Фонд региональных инициатив" (ФРИ).

По их информации, акция солидарности при участии других студенческих и молодежных организаций состоится в Хмельницком и планируется во Львове, Ужгороде и Симферополе. О солидарности с акцией заявила молодежь Кировограда, Донецка, Ивано-Франковска, Житомира, Днепропетровска, Ривне, Дубно, Каменец-Подольского, Одессы, Харькова и Винницы.

Организаторы акции напоминают, что «студенческие протесты против платных услуг в начале октября собрали по всей стране более 20 тыс. студентов. В 14 городах состоялись широкомасштабные акции. Студенты поднялись вместе против социальных притеснений со стороны власти. И впервые с 2004 года такое количество людей бесплатно вышли на улицы отстаивать свои права. Студенты почувствовали свою силу, а власть откровенно испугалась».

(УНИАН)

