Янукович готов начать в государстве административную реформу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что в ближайшее время в Украине начнется реформа органов государственной власти.

Об этом глава государства сообщил во время заседания с административно-хозяйственным активом Ивано-Франковской области, которое состоялось сегодня в Калуше на Прикарпатье.

«Мы готовимся сейчас к административной реформе. И действительно мы хотим упорядочить систему власти в стране, убрать дублирующие функции, которые есть между ветвями власти, в частности преимущественно в исполнительной власти», - заявил глава государства.

По его словам, в результате проведения административной реформы ряд функций вертикали исполнительной власти будет передано в регионы.

«Это те функции, которые присущие регионам, как говорят, чтобы, в конце концов, центральная власть в будущем не пыталась управлять жилищно-коммунальным хозяйством регионов и некоторыми другими вопросами – я условно говорю, которыми невозможно из Киева управлять», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.