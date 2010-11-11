Минприроды заявляет, что не имеет отношения к конкурсу «Экологическое качество и безопасность»

Министерство охраны окружающей природной среды Украины не имеет отношения к конкурсу «Экологическое качество и безопасность», результаты которого были недавно обнародованы в СМИ. Об этом в комментарии агентству сообщила сотрудник пресс-службы министерства Светлана РИДЗЕЛЬ.

«Данный конкурс инициирован и подготовлен Всеукраинской общественной организацией "Живая планета", Минприроды не принимало участие в разработке методологии этого конкурса», - сказала она.

В свою очередь, представитель пресс-службы Госпотребстандарта Оксана КАДОЧНИКОВА указала на то, что сотрудниками их организации не осуществлялось никаких экологических экспертиз предприятий, указанных в рейтинге Конкурса.

Напомним, ежегодный Всеукраинский конкурс "Экологическое качество и безопасность" проводился Всеукраинской общественной организацией «Живая планета». В рейтинге конкурса были названы лучшие и худшие предприятия Украины по экологическим показателям и лидеры по внедрению наиболее чистых технологий и систем экологического управления. В частности, "Арселор Миттал Кривой Рог" , "Запорожсталь", порт "Южный" признаны в рейтинге одними из лучших предприятий в Украине по экологическим показателям деятельности.





