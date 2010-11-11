Магнитные карточки помогут гражданам вдвое быстрее пересекать границу - председатель ГПСУ

Магнитные карточки помогут вдвое быстрее проходить процедуру пересечения государственной границы.

Об этом заявил председатель Государственной пограничной службы Украины Николай ЛИТВИН сегодня во время поездки в Харьковскую область.

"Мы провели эксперимент в “Борисполе”: выдали бесплатно около 10 тысяч карточек, чтобы граждане увидели, насколько это удобно", - сказал Н.ЛИТВИН.

По его словам, "если человек часто пересекает границу, и не хочет каждый раз заполнять документы, он может подойти в специальный пункт (пока такой пункт действует в “Борисполе”, в ближайшее время должен открыться в Харьковском аэропорту), где он один раз заполняет документы, платит около 20 гривень в "Ощадбанк" и получает эту карточку".

"Это первый шаг к введение биометрического контроля", - отметил председатель Государственной пограничной службы.

"Границу с этой карточкой гражданин Украины пересекает вдвое быстрее", - добавил Н.ЛИВТИН.