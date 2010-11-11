Гданьск на подготовку к Евро-2012 потратит 1,5 млрд. долл.

Польский Гданьск потратит на реализацию проектов связанных с подготовкой к Евро-2012 более 1,5 млрд. долларов, около половины из которых выделит городу Европейский Союз в рамках помощи Польше.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь бюро спорта и Евро-2012 Гданська Михал БРАНДТ.

Он отметил, что большинство средств будет потрачено на инфраструктурные проекты, в первую очередь, на строительство дорог, модернизацию аэропорта, обновление парка городского транспорта и строительство стадиона.

«На самом деле благодаря Евро-2012 мы могли вписать их в список самых важных проектов, благодаря чему могли получить дофинансирование Евросоюза», - сказал пресс-секретарь.

М.БРАНДТ сообщил, что ЕС финансирует от 40 до 85% стоимости утвержденных проектов, признав, что реализация некоторых из них завершится в 2013-2014 годах.

Он также отметил, что городские власти для финансирования проектов Евро-2012 привлекли кредитов на около 300 млн. долларов, которые служат вкладом города в софинансируемые ЕС проекты.

«Даже если город не имеет средств (на вклад) выгодно взять кредит, иначе эти деньги (выделяемые ЕС) пропадут. Мы не можем это позволить, потому что это было бы бесхозяйственностью», - сказал он, отметив, что половину вкладов городские власти финансируют за счет своих собственных средств.

Пресс-секретарь сообщил, что сооружаемый к чемпионату стадион стоимостью около 250 млн. долларов город финансирует почти на 80% за счет выпуска облигаций.

Остальные средства выделило польское правительство.

Как сообщал УНИАН, по данным государственной компании pl2012 координирующей подготовку Польшу к Евро-2012, подготовка страны к проведению чемпионата обойдется около 36,6 млрд. долларов (по текущему курсу 2,8 злотых за доллар), половину из которых будет профинансировано за счет польского бюджета.

Справка УНИАН. Украина и Польша выиграли право организации Евро-2012 в апреле 2007 года.

Матчи чемпионата пройдут в четырех польских (Варшава, Гданськ, Вроцлав и Познань) и четырех украинских городах (Киев, Львов, Донецк, Харьков).