Главное за 11 ноября (вечер)

Новости дня

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Среди основных новостей второй половины дня стали публикация доработанного проекта Налогового кодекса, сообщение о намерении Минфина ликвидировать НДС-долг до конца года, заявление Шумило о том, что у НБУ есть ресурсы для поддержания гибкости курса гривни...

Экономика

Обнародован доработанный проект Налогового кодекса

Проект Налогового кодекса Украины обнародован на официальном сайте Верховной Рады Украины (№7101-1).

Как отмечено в сообщении информационного управления Верховной Рады, парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики по итогам заседания 11 ноября рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении проект Налогового кодекса Украины.

Проект Налогового кодекса содержит нормы об упрощенной системе налогообложения, учете и отчетности субъектов малого предпринимательства.

В частности, предусмотрено, что плательщиками налога являются физические лица — предприниматели, которые в течение календарного года, предшествующего периоду перехода на упрощенную систему налогообложения, соответствуют совокупности следующих критериев:

количество лиц, находящихся с ними в трудовых отношениях, одновременно не превышает 4 лица (включая членов семей таких физических лиц);

объем дохода не превышает 600 тыс. грн. при условии применения при проведении расчетных операций в наличной и/или безналичной форме зарегистрированных, опломбированных в установленном порядке и переведенных в фискальный режим работы регистраторов расчетных операций или 300 тыс. грн. без применения таких регистраторов расчетных операций.

Упрощенная система налогообложения не распространяется на физических лиц - предпринимателей, которые осуществляют:

деятельность в сфере развлечений;

производство и розничную продажу подакцизных товаров (кроме деятельности физических лиц, связанной с розничной продажей пива);

производство и розничную продажу горюче-смазочных материалов;

добычу, производство и другие виды деятельности с драгоценными металлами и драгоценными камнями, в том числе, органогенного образования, которые подлежат лицензированию в соответствии с Законом Украины "О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности";

добычу и реализацию полезных ископаемых;

финансовую деятельность;

операции с недвижимым имуществом, в том числе, по предоставлению в аренду/субаренду торговых мест и других услуг на рынках и/или в торговых объектах;

оптовую торговлю и посредничество в оптовой торговле;

деятельность по предоставлению услуг в сфере телевидения и радиовещания в соответствии с Законом "О телевидении и радиовещании";

деятельность в сфере наземного, водного, авиационного транспорта, предоставления дополнительных транспортных услуг и вспомогательных операций (кроме деятельности такси, деятельности нерегулярного пассажирского транспорта и деятельности автомобильного грузового транспорта);

внешнеэкономическую деятельность, кроме экспорта программного обеспечения и услуг по отдаленной поддержке программ и оборудования, разработке снабжения и обновления программного обеспечения, предоставления услуг в сфере информатизации;

деятельность по предоставлению услуг почты и связи;

деятельность по проведению расследований и обеспечению безопасности;

деятельность в сфере права;

деятельность в сфере бухгалтерского учета и аудита;

деятельность в сфере инжиниринга, геологии и геодезии;

деятельность по консультированию по вопросам коммерческой деятельности и управления;

деятельность по управлению предприятиями, вспомогательную деятельность в сфере государственного управления;

рекламную деятельность;

технические испытания и исследования;

подбор и обеспечение персоналом;

деятельность по перепродаже предметов искусства, коллекционирования и антиквариата, деятельность по организации торгов (аукционов) изделиями искусства, предметами коллекционирования или антиквариата;

розничную торговлю изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования, полудрагоценных камней, обработанным и необработанным драгоценными камнями;

розничную торговлю через сеть Интернет;

розничную торговлю через торговые автоматы.

Предприниматели требуют регулировать налоговое законодательство законно

Представители малого бизнеса требуют от власти четкого выполнения действующего законодательство в части соблюдения порядка внесения изменений в налоговое законодательство, в частности, при принятии Налогового кодекса.

Об этом они заявили на пресс-конференции в УНИАН сегодня.

«Основное наше требование — принятие Налогового кодекса в законодательном русле. То есть, как пишет закон Украины, каким образом работать и принимать налоговые изменения. Пожалуйста, пусть власть выполняет законы, которые сама и приняла», - отметил председатель профсоюза таксистов Украины Василий ПОПИК.

По его словам, принятие Налогового кодекса в существующей редакции ухудшит условия работы практически всем представителям малого бизнеса, так как фактически кодексом отменяется упрощенная система налогообложения.

В свою очередь, председатель Винницкого городского объединения предпринимателей «Центр» Алла АЛЕКСЕНЦЕВА отметила, что сегодня в Украине только действие упрощенной системы налогообложения позволяло малому бизнесу хоть как-то развиваться, так как избавляло от массовых проверок со стороны контролирующих органов. При этом, по ее словам, в проекте Налогового кодекса упрощенная система налогообложения перестает быть упрощенной, «от нее остается только одно название».

А.АЛЕКСЕНЦЕВА подчеркнула, что с учетом того, что физлицо-предприниматель, работающий по упрощенной системе налогообложения, при доходе до 300 тыс. грн. в год, должен будет вести полный учет расходов и доходов, а при увеличении дохода до 600 тыс. грн. еще и меть кассовый аппарат, то упрощенная система просто теряет свою суть.

Что касается перечня видов деятельности, в которых может использоваться упрощенная система налогообложения, то по ее мнению, его просто не должно быть до тех пор, пока власть не докажет, что в том или ином виде деятельности упрощенная система налогообложения используется для уклонения от уплаты налогов или других незаконных схем.

Финансы

Минфин намерен возместить НДС-долг до конца года

Министерство финансов Украины рассчитывает ликвидировать весь объем просроченной задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) до конца года.

Об этом сообщил первый заместитель министра финансов Вадим КОПЫЛОВ сегодня в беседе журналистами, которая состоялась в рамках обсуждения новой редакции Налогового кодекса (НК).

«На 1 ноября задолженность составляла около 9 млрд. грн., это дает нам возможность до конца года полностью ликвидировать просроченную задолженность по НДС», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Он сообщил, что на сегодня Государственный бюджет владеет необходимой суммой финансовых ресурсов.

Также В.КОПЫЛОВ отметил, что ликвидация задолженности по возмещению НДС позволит уже с 1 января начать переход на автоматическое возмещение этого налога.

«На отработку системы (системы автоматического возмещения НДС) понадобиться минимум полгода, максимум следующий год», - сказал В.КОПЫЛОВ.

Чистые международные резервы НБУ составляют около 21 млрд. долл.

Чистые международные валютные резервы Национального банка Украины на сегодня составляют около 21 млрд. долл. США.

Об этом заявил член правления, исполнительный директор по экономическим вопросам НБУ Игорь ШУМИЛО во время круглого стола в четверг.

По его словам, удельный вес чистых валютных резервов в валовых составляет две трети.

Представитель Нацбанка отметил возможную позитивную динамику этого показателя до конца 2010 года, так как НБУ прогнозирует по итогам текущего года позитивное сальдо платежного баланса. И.ШУМИЛО уверен, что сальдо будет позитивным даже в случае погашения правительством Украины кредита, полученного от российского ВТБ-Банка.

Шумило: У НБУ достаточно ресурсов для создания гибкости курса гривни

Национальный банк Украины имеет достаточно ресурсов для обеспечения гибкости курса гривни.

Об этом заявил член правления, исполнительный директор по экономическим вопросам НБУ Игорь ШУМИЛО сегодня во время круглого стола.

«Есть достаточно ресурсов для обеспечения гибкости гривни как в одну, так и в другую сторону. Но гибкость совсем не означает, что сегодня 7, а завтра - 10 (грн./долл. - УНИАН)», - сказал И.ШУМИЛО.

Также он отметил, что тот факт, что на сегодня держателями облигаций внутреннего государственного займа являются нерезиденты не будет дестабилизирующим фактом для курса гривни. Представитель Нацбанка уверен, что в случае стабильной макроэкономической ситуации в стране, они не будут выходить из этих бумаг.

Соболев: правительство выведет из тендерных закупок операции по обслуживанию госдолга

Заместитель лидера фракции БЮТ, председатель оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ заявляет, что нынешняя власть приняла решение о выведении из тендерных закупок всех операций, которые касаются обслуживания внешнего и внутреннего долга государства.

Об этом С.СОБОЛЕВ заявил сегодня во время заседания оппозиционного правительства.

«Это означает, что все компании, которые имеют доступ к телу этого правительства, будут иметь возможность получать заказ на обслуживание таких операций», - сказал С.СОБОЛЕВ.

По его словам, пока идет речь о миллиардах долларов.

ТЭК

Бойко возглавил Международный консорциум по управлению ГТС Украины

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО избран главой ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» (г. Киев).

Об этом сказано в отчете министерства о проделанной работе за 9 месяцев, размещенном на сайте Минтопэнерго.

Согласно сообщению, соответствующее решение участники общества приняли на собрании 16 сентября.

В документе также отмечается, что в ходе заседания российская сторона предложила рассмотреть вопрос о перспективах участия Международного консорциума в управлении и развитии ГТС Украины, а также в эксплуатации отдельных западно-украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) на условиях аренды или в другой форме.

Украина намерена построить 58 ГЭС-ГАЭС на горных реках Карпат

Министерство топлива и энергетики изучает вопрос строительства 58 гидро- и гидроакуммулирующих станций в бассейнах Днестра, Прута и Сирета.

Соответствующие предложения уже подготовлены Минтопэнерго в рамках выполнения государственной программы противопаводковых мероприятий в Карпатском регионе, сообщается на официальном сайте министерства.

В ходе предварительных исследований, проведенных департаментом стратегической политики и перспективного развития ТЭК Минтопэнерго совместно с ОАО «Укргидроэнерго», установлена возможность создать на базе сухих горных емкостей 50 первоочередных протипаводково-энергетических комплексов, в составе которых будет построено 58 энергетических узлов, в т.ч. - 45 ГЭС и 13 ГАЭС. По расчетам министерства, строительство этих объектов позволит увеличить энергетическую мощность региона на 1635 МВт установленной мощности, в том числе, за счет ГЭС - на 55 МВт и за счет ГАЭС – на 1580 МВт. Срок окупаемости ГЭС с учетом действующего «зеленого тарифа» составит 5-6 лет. Срок окупаемости ГАЭС - 3-4 года.

Проект строительства энергоузлов на горных реках уже одобрен на заседании научно-технического совета ОАО «Укргидроэнерго».

АМК начал проверки крупных операторов нефтерынка

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал проверять крупных операторов рынка нефтепродуктов в связи с повышением розничных цен на топливо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника управления контроля рынков топливно-энергетического комплекса и промышленности АМКУ Сергей КИРИЛЕНКО в ходе выступления на Второй Международной конференции по вопросам развития украинского рынка нефтепродуктов сегодня в Киеве.

«С 6 ноября т.г. началось повышение цен. Начали проверки крупных операторов на общегосударственном рынке», – отметил С.КИРИЛЕНКО.

При этом он не исключил, что рост цен на АЗС может носить «вполне рыночный характер».

Промышленность

Азаров поручил создать в Украине светодиодное осветительное производство

Премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил за два года создать в Украине светодиодное осветительное производство.

В частности, такое задание на заседании по вопросам научно-технической и инновационной политики получил глава Госкомитета по вопросам науки, инноваций и информатизации Владимир СЕМИНОЖЕНКО.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что через два года Украина должна иметь производство, которое полностью обеспечит Украину осветительными приборами на светодиодной основе.

При этом он выразил готовность перехода всех государственных структур на осветительные приборы отечественного производства.

В свою очередь В.СЕМИНОЖЕНКО доложил Н.АЗАРОВУ, что на сегодняшний день разработано технико-экономическое обоснование соответствующего совместного предприятия, и уже решается вопрос относительно формы финансирования.

Агро

«Укрцукор» прогнозирует рост цен на сахар на 5-18%

Национальная ассоциация сахаропроизводителей Украины «Укрцукор» прогнозирует рост цен на сахар в стране на 5-18% в декабре 2010г. – январе 2011 г. Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщил председатель правления НАСУ «Укрцукор» Николай ЯРЧУК.

«Мы прогнозируем, что 1-1,1 тыс. долл. за тонну, то есть 7,5-8,5 грн. за кг, будет отпускная цена», - сообщил Н.ЯРЧУК, отметив, что на сегодня отпуская цена сахара составляет 7,15-7,2 грн./кг. При этом, по данным ассоциации, себестоимость производства сахара в текущем сезоне высокая и достигает 6,5 грн./кг.

«Цена начнет расти после окончания переработки свеклы – в декабре-январе. Рост не будет резким, потому что играет роль то, что сейчас сезонное перепроизводство. Сахар производится 2 месяца, а реализуется на протяжении года. Сегодня его предложение выше, чем спрос, а через время будет выравниваться», - пояснил он.

При этом Н.ЯРЧУК отметил, что большую роль на внутренние цены на сахар оказывает мировой рынок. «Все будет зависеть от того, какая будет мировая цена, потому что в мире дефицит сахара чувствуется. Цена на мировом рынке постоянно растет, а это влияет на наш рынок, потому что мы зависим от мировой цены и цены на сахар-сырец. Все эти факторы говорят о том, что цена может быть стабильной, но высокой», - добавил Н.ЯРЧУК.