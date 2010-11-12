Анонс событий 12 ноября
Клюев проведет совещание по вопросам расчета за энергоносители Конференция о рыночном надзоре Эксперты об аренде хранилищ газа
Первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев проведет селекторное совещание при участии всех руководителей областей, городов Киева и Севастополя по вопросам расчетов за энергоносители.
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Пресс-конференция Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки.
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Состоится международная конференция “Рыночный надзор в Украине: сквозь призму опыта стран ЕС”, организованную Комитетом Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства при поддержке Международной финансовой корпорации (IFC).
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Пресс-конференция на тему: «Стоит ли отдавать в аренду отдельные хранилища газа?». Участники: бывший представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский.
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При участии первого заместителя председателя КГГА Александра Попова состоится заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ и осмотр выставочной экспозиции «Киев будущего».
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Пресс-конференция на тему: «Господдержка мясомолочной отрасли Украины: мифы и реальность», в ходе которой будут обнародованы результаты первого в Украине опроса руководителей молочных предприятий, проведенного центром «Социальный мониторинг».
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Начнет работу правительственная прямая телефонная линия при участии председателя Госпотребстандарта Украины Александра Матвийчука.
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После капитального ремонта будет открыта объездная автомобильная дорога вокруг г. Харьков.
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(УНИАН)