Анонс событий 12 ноября

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей Клюев проведет селекторное совещание при участии всех руководителей областей, городов Киева и Севастополя по вопросам расчетов за энергоносители.

* * *

Пресс-конференция Генерального прокурора Украины Виктора Пшонки.

* * *

Состоится международная конференция “Рыночный надзор в Украине: сквозь призму опыта стран ЕС”, организованную Комитетом Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства при поддержке Международной финансовой корпорации (IFC).

* * *

Пресс-конференция на тему: «Стоит ли отдавать в аренду отдельные хранилища газа?». Участники: бывший представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан Соколовский.

* * *

При участии первого заместителя председателя КГГА Александра Попова состоится заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ и осмотр выставочной экспозиции «Киев будущего».

* * *

Пресс-конференция на тему: «Господдержка мясомолочной отрасли Украины: мифы и реальность», в ходе которой будут обнародованы результаты первого в Украине опроса руководителей молочных предприятий, проведенного центром «Социальный мониторинг».

* * *

Начнет работу правительственная прямая телефонная линия при участии председателя Госпотребстандарта Украины Александра Матвийчука.

* * *

После капитального ремонта будет открыта объездная автомобильная дорога вокруг г. Харьков.

* * *

(УНИАН)