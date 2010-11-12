Левочкин преувеличивает, обвиняя оппозицию в возможности срыва договоренностей с ЕС - эксперт

Политтехнолог Олег МЕДВЕДЕВ называет преувеличением обвинения главы Администрации Президента Сергея ЛЕВОЧКИНА в адрес оппозиции в якобы попытке негативно повлиять на результаты саммита Украина-ЕС (запланированного на 22 ноября в Брюсселе - УНИАН) и сорвать договоренности власти относительно зоны свободной торговли и безвизового режима.

Об этом О.МЕДВЕДЕВ заявил в эфире ТВi, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

По словам О.МЕДВЕДЕВА, у оппозиции просто нет таких возможностей. «Господин ЛЕВОЧКИН демонизирует и преувеличивает возможности оппозиции. Если бы оппозиция была настолько мощная, то, наверное, господин ЛЕВОЧКИН был бы главой теневой оппозиционной администрации, а реально администрацию возглавляли бы другие люди», - отметил эксперт.

Вместе с тем, он подчеркнул, что апелляция в Европу со стороны украинской оппозиции является целесообразным шагом, поскольку мнение Европейского Союза - это единственное мнение, к которому сегодня прислушивается действующая власть.

Он подчеркнул, что Евросоюз в первые месяцы президентства Виктора ЯНУКОВИЧА дал ему большой аванс, в надежде на политическую стабильность в Украине и проведение политики, соответствующей европейским стандартам. Однако, по мнению О.МЕДВЕДЕВА, ничего подобного в Украине не происходит. «Конечно, терпение Европы лопается, когда она наблюдает сворачивание демократии в Украине, и это будет так или иначе осложнять переговоры и о зоне свободной торговли, и о безвизовом передвижении украинских граждан… Пройдет еще год, и отношение Европы может измениться бесповоротно, и, к сожалению, оно может измениться не только к ЯНУКОВИЧУ, но и к Украине в целом», - отметил политолог.

Говоря о проведении местных выборов, О.МЕДВЕДЕВ отметил, что этот вопрос - прочитанная страница в украинской истории. «Сейчас нужно думать о том, что сделать, чтобы эта грустная история не была повторена на парламентских выборах. К сожалению, с подготовкой парламентских выборов происходит такая же, простите, «чертовщина», что и с местными, и та же технология: манипуляция с датой выборов, и манипуляция с законодательством», - считает О.МЕДВЕДЕВ.

По его словам, самое большее удивление у европейских наблюдателей вызывает тот факт, что представители украинской власти не могут назвать дату очередных парламентских выборов. «В европейском мире можно дискутировать лишь о том, когда могут состояться внеочередные выборы. А очередные выборы четко определяются Конституцией», - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, глава Администрации Президента С.ЛЕВОЧКИН 10 ноября заявил, что представители оппозиции сделают все возможное на международном уровне, чтобы результаты саммита Украина-ЕС 22 ноября в Брюсселе стали наименее успешными для украинской стороны. "Я, к сожалению, должен констатировать, что украинская оппозиция пытается сделать все возможное для того, чтобы саммит был как можно менее успешным", - сказал он. Глава АП уточнил, что это касается, прежде всего, вопроса создания зоны свободной торговли Украина-ЕС, а также безвизового перемещения украинских граждан. "Поскольку для оппозиции более важен неуспех власти, чем успех Украины", - считает С.ЛЕВОЧКИН.