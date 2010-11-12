Томенко представит «Украинский ежегодник-2011 (Деловой дневник украинца)»

Во вторник, 16 ноября 2010 года, в 14.00 в конференц-зале Верховной Рады Украины (ул. Грушевского, 5) заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО и издательство «Генезис» презентуют «Украинский ежегодник – 2011 (Деловой дневник украинца)».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Н.ТОМЕНКО.

По словам инициатора издания Н.ТОМЕНКО, основной идеей ежегодника является то, чтобы в юбилейный год независимости Украины каждый день начинался не только с упоминания о государственных, национальных или религиозных праздниках, но и из упоминания о выдающихся украинцах. Н.ТОМЕНКО убежден, что владельцы делового дневника по-новому откроют для себя, как до сих пор неизвестные фигуры интеллектуалов, государственных и общественных деятелей, которые работали в интересах собственного народа, так и уже известных людей.

По данным пресс-службы, ежегодник выполнен в формате делового дневника и составлен по принципу, что день начинается со дня рождения выдающегося украинца, упоминания о государственных, национальных, профессиональных или религиозных праздниках, примечательных исторических событиях и пр. Кроме того, в ежегоднике размещено много полезной статистической информации, а на каждый день предложен афоризм дня, связанный с творчеством выдающейся личности, которая родилась в этот день, или со своеобразной тематикой дня.

Участники презентации смогут получить экземпляр издания.