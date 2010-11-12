Генпрокуратура активизирует экстрадицию Данилишина из Чехии

Генеральная прокуратура Украины намерена активизировать процедуру экстрадиции из Чехии бывшего министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА, который обвиняется в совершении финансово-имущественных преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Украинские правоохранители обратились в Чехию, чтобы он был экстрадирован. Процесс этот затяжной, но будем активизировать работу в этом направлении, чтобы Б.ДАНИЛИШН скорее был доставлен в Украину», - сказал генпрокурор.

По словам В.ПШОНКИ, все необходимые материалы украинская сторона по этому поводу передала чешским коллегам.

Как сообщал УНИАН, по данным Генпрокуратуры, экс-министр экономики Украины, академик Б.ДАНИЛИШИН был задержан 18 октября в Чехии при обращении за помощью в лечебное учреждение.

В свою очередь адвокат бывшего министра экономики Украины Степан УКРАИНЕЦ заявил в комментарии УНИАН, что Б.ДАНИЛИШИН сам решил встретиться с украинскими следователями и добровольно пришел на эту встречу в посольство Украины в Чехии в сопровождении адвокатов. Адвокат подчеркнул, что задержание Б.ДАНИЛИШИНА произошло прямо на территории посольства.

По информации МВД Украины, Б.ДАНИЛИШИН “обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины”.