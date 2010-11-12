Пшонка проверит информацию о попытках продажи имущества райсоветов Киева

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА дал поручение подчиненным проверить информацию о якобы отчуждении и попытках продажи имущества, которое принадлежало ликвидированным киевским районным советам.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом генпрокурор заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос журналистов.



«Информация по Киеву мне известна. Я вчера поручил, чтобы ее изучили и доложили», - сказал он.



Как сообщал УНИАН, вчера, 11 ноября, секретарь фракции «Республика Киев» в Киевском горсовете Алексей ДАВЫДЕНКО сообщил, что случайно натолкнулся на объявление, размещенное на интернет-сайте «Фото Недвижимость» о продаже помещения Голосеевского райсовета Киева.



«Я увидел фото здания Голосеевской РГА в разделе «продажа коммерческой недвижимости». Рядом – цена 7,9 млн. долларов. Невероятно удивился. Однако все сомнения развеялись, когда я позвонил по телефону по указанному номеру «Владимиру». Тот подтвердил, что продает именно «райгосадминистрацию», - рассказал А.ДАВЫДЕНКО, подчеркнув, что на официальном сайте Голосеевской РГА – то же фото нового здания райадминистрации, что и на интернет-сайте «фото Недвижимость». Пресс-служба фракции предоставила снимки Интернет-страниц в «Фото Недвижимость», где размещено объявление о продаже здания на Голосеевской площади http://www.fn.ua/view.php?ad_id=72070 и интернет-страницы РГА Голосеевского района, где выставлено фото этого же здания http://kmv.gov.ua/divisions.asp?Id=318



Он напомнил, что 14 октября Киевский городской совет принял решение, в соответствии с которым здания и помещения, в которых расположены районные в городе Киеве советы и администрации, переданы из собственности районов в собственность города. «Это значит, что без согласия киевлян и депутатов Киевсовета никто не имеет права продавать эти здания!» - подчеркнул А.ДАВЫДЕНКО.