Пшонка назовет людей, причастных к отчуждению коммунальных объектов Киева

Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА обещает в ближайшее время назвать лиц, причастных к незаконному отчуждению ряда коммунальных объектов в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в производстве Генпрокуратуры находится ряд уголовных дел, возбужденных по фактам незаконных операций с предприятиями, принадлежащими столичной общине («Киевмлын», «Киевводоканал», «Киевхимволокно» и др. – УНИАН), но никому обвинение не выдвигалось.

«Тем не менее, я думаю, в дальнейшем будет предъявлено обвинение, в том числе и тем, кто способствовал выведению этих объектов. Идет плодотворная работа, и, я думаю, в ближайшее время мы проинформируем поименно, кто стоял за этими преступлениями», - сказал генпрокурор.