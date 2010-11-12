Премьер-министр Венгрии видит в лице Януковича стабильность для Украины и региона

Премьер-министр Венгрии Виктор ОРБАН видит в лице Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «большую стабильность» для развития государства, региона и украинско-венгерских отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Венгерской Республики заявил во время встречи с Президентом Украины, которая состоялась сегодня в Киеве.

В начале встречи В.ОРБАН поздравил В.ЯНУКОВИЧА С победой на выборах.

«Однозначно, что для нас в вашем лице мы видим огромную стабильность как для Украины, так и для региона», - сказал премьер-министр Венгрии.

Он также отметил, что его визит в Украину является очень важным для венгерской стороны, ведь наше государство является одной из крупнейших стран Европы, а также одним из наибольших соседей Венгрии.

«Поэтому я считал своим долгом как можно скорее осуществить визит в Украину», - сказал В.ОРБАН.

Он выразил убеждение, что Украина и Венгрия имеют большие перспективы взаимного сотрудничества.

«Такой ситуации, которую мы имеем, пока еще не было. Стабильная Украина является соседом стабильной Венгрии. Очень давно такого не было. По моему мнению, это огромные возможности. И убежден, что много чего зависит от вас лично и от меня лично – что мы можем от таких стабильных отношений реализовать», - сказал В.ОРБАН.

В свою очередь В.ЯНУКОВИЧ отметил, что визит премьер-министра Венгрии является знаковым для Украины. Президент отметил необходимость укрепления двусторонних отношений.

«Наши отношения имеют хорошую основу, и углубление политического диалога должно способствовать масштабному экономическому сотрудничеству», - также подчеркнул глава государства.