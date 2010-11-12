Главное за 12 ноября (день)

Основные события первой половины дня



Финансы



Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявляет о начале этапа непопулярных реформ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня сказал с трибуны первой сессии Днепропетровского областного совета шестого созыва.

«После выборов в местные советы начинается этап, который нужно пройти максимально конструктивно. Пришло время всерьез заниматься реформами. Будет принято очень много непопулярных решений, в частности, пенсионная реформа, к которой мы очень серьезно готовимся. Если мы не осуществим реформы, то у Украины не будет будущего», - сказал он.

С.ТИГИПКО сообщил, что сегодня в Днепропетровске он обсудит с руководством области предложения относительно «создания в Днепропетровской области плацдарма по внедрению реформ».

По его словам, эти предложения, в частности, будут касаться здравоохранения, деятельности «Единого окна» государственных учреждений, внедрения эксперимента по сокращению срока выдачи разрешений на строительство и т.п.

С.ТИГИПКО отметил, что фракция «Сильная Украина», в состав которой он входит в Днепропетровском облсовете, будет работать конструктивно по решению конкретных задач.

Он также заявил, что собирается принимать участие во всех последующих сессиях Днепропетровского областного совета.

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Лидеры "двадцатки" приняли 12 ноября на встрече в Сеуле итоговую декларацию саммита, где заявили о недопустимости конкурентной девальвации валют, передает NEWSru.

"Нужно избегать односторонних действий, которые могут развивать чрезмерные риски. В документе такая позиция обозначена. Что касается валютных войн, то есть указание, что нужно избегать искусственной девальвации", - прокомментировал документ помощник Президента РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ.

Документ не содержит прямых указаний о мерах против поддержания низких валютных курсов, "этот вопрос будет рассматриваться в рамках набора индикаторов и оценки их достижений в течение следующего года", - сказал А.ДВОРКОВИЧ.

Он подчеркнул, что в ходе обсуждения ряд лидеров упоминали о том, что "односторонние действия по "денежной накачке" могут привести к существенному повышению рисков, связанных с рынками капиталов, особенно в быстро растущих странах": "Такие заявления были, но они не были чрезмерно эмоциональными и были достаточно спокойными и конструктивными", - сообщил помощник президента.

Лидеры "большой двадцатки" провели на саммите в Сеуле экстренные переговоры по долговому кризису в Ирландии, который привел к росту доходности по госбумагам страны до рекордных отметок и ослабил позиции евро на валютном рынке, сообщает РИА "Новости".

Лидеры G20 уделили значительное время обсуждению долговых проблем в Европе, отметил на условиях анонимности представитель делегации США на саммите, который принимал участие в переговорах.

"Все подготовлено" для любого рода просьб о поддержке со стороны обремененных долгами стран Евросоюза, заявила Ангела МЕРКЕЛЬ. При этом, по словам министра финансов Германии Вольфганга ШОЙБЛЕ, каждая из стран ЕС должна самостоятельно решать вопрос о необходимости обращения за финансовой помощью.

Повышенному вниманию к долговым проблемам Европы привела негативная динамика на долговом рынке региона, где в последнее время заметно увеличиваются доходности гособлигаций обремененных долгами стран ЕС, включая Ирландию, а также Грецию и Испанию.

Лидеры "большой двадцатки" также поддержали инициативу Южной Кореи по глобальной финансовой безопасности.

Южная Корея выдвинула инициативу глобальной сети финансовой безопасности, поскольку массовый приток и вывоз спекулятивных средств из стран с растущими экономиками создает факторы нестабильности для экономического развития.

"У МВФ появилось два новых инструмента, которые в большей мере удовлетворяют потребностям стран, которые испытывают проблемы, и вызывают у них меньшее беспокойство по поводу того, что обращение к МВФ может вызвать дополнительные риски", - сказал А.ДВОРКОВИЧ.

Корейские предложения подразумевают создание системы финансовых механизмов, позволяющих оперативно обеспечить доступ к финансовым ресурсам в случае возникновения кризиса или появления его признаков. В основе системы - механизмы и ресурсы МВФ.

Так, предлагается усилить инструмент Гибкой кредитной линии для стран с сильной экономикой и создать новый инструмент Предохранительной кредитной линии для достаточно "сильных" стран, испытывающих экономические трудности.

Оба инструмента не предполагают в качестве условия выдачи кредита предъявление к заемщику каких-либо требований в сфере проводимой им экономической политики. Третий элемент системы - Глобальный стабилизационный механизм - предполагает комплекс инструментов, доступных в случае нового финансового кризиса.

Лидеры "двадцатки" одобрили идею пересмотра формулы по квотам МВФ до 2013 года. "До 2013 года должны быть пересмотрены формулы по распределению квот, и к 2014 году возможно осуществление нового раунда самого перераспределения квот, которое позволит решить проблему на многие годы", - рассказал А.ДВОРКОВИЧ.

Ряд стран-членов МВФ, в том числе Россия, требуют перераспределения квот (доли участия в капитале) в Международном валютном фонде (МВФ) от развитых стран к развивающимся. По мнению Москвы, при определении доли той или иной экономики в этой международной организации в качестве основного критерия надо использовать объем ВВП.

Следующий саммит Группы двадцати состоится в 2011 году во Франции, в 2012 году - в Мексике, говорится в декларации лидеров "двадцатки" по итогам встречи в Сеуле.

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К банкам, которые нарушают сроки резервирования и подают недостоверную отчетность по привлеченным средствам в иностранной валюте от нерезидентов, будут применяться санкции, говорится в телеграмме Национального банка Украины (НБУ) №47-412/7818-19951, текстом которой располагает УНИАН.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 1 октября 2010 года отменил нулевую ставку и установил 20%-е резервирование средств в инвалюте, привлекаемых банком от нерезидентов в виде кредитов, депозитов на срок не более полугода (183 дней). Нулевая ставка была введена во время кризиса в декабре 2008 года, когда украинские банки испытывали дефицит ликвидности.

В своей телеграмме регулятор подчеркивает, что срок привлечения банком депозита, кредита (займа) в иностранной валюте от нерезидента начинается с даты получения средств, а последним днем срока привлечения является дата фактического выполнения банком обязательств по соответствующему договору. Соответственно, резервы должны создаваться на весь срок привлечения средств.

«Предупреждаем, что в случае выявления фактов нарушения составления справки и несоблюдения сроков резервирования средств в иностранной валюте к банкам или их руководителям будут применены адекватные меры влияния», - говорится в сообщении Нацбанка.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон, который устанавливает порядок проведения электронной государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкомпредпринимательства.

В сообщении отмечается, что с его подписанием Украина достигла европейского уровня государственной регистрации предпринимательства, благодаря внедрению электронной регистрации через Интернет и уменьшению количества регистрационных и послерегистрационных процедур.

В соответствии с законом, государственная регистрация субъектов ведения хозяйства проводится в таком порядке. Государственный регистратор осуществляет учет полученного от заявителя электронного документа и направляет заявителю подтверждения о факте получения такого документа. Дальше регистратор должен осуществить необходимые регистрационные действия в случаях, предусмотренных данным законом, и послать заявителю соответствующее сообщение в электронном виде.

Электронные документы, которые подаются для проведения государственной регистрации, оформляются согласно с требованиями законодательства в сфере электронных документов и электронного документооборота, а также электронной цифровой подписи. Идентификация заявителя будет происходить через использование им уникальной, защищенной специальными программными средствами, электронной цифровой подписи.

В случае существования основания для отказа в проведении государственной регистрации заявителю посылают соответствующее сообщение в электронной форме. Подтверждением внесения платы за проведение государственной регистрации юридического лица, которое проведено в форме электронного документа, является экземпляр электронного расчетного документа, засвидетельствованного электронной цифровой подписью.

Госкомпредпринимательства, как специально уполномоченный орган по вопросам госрегистрации, разрабатывает и размещает на своем официальном веб-сайте всю необходимую информацию относительно электронного формата исходных документов, а также программ формирования и представления документов, необходимых субъекту предпринимательской деятельности для проведения электронной регистрации, и обеспечивает бесплатный доступ к ним.

В то же время, данный закон оставляет заявителю возможность подать документы государственному регистратору в обычном порядке в бумажном виде лично заявителем или почтой.

Напомним, что парламент принял данный закон 19 октября 2010 года. Он вступает в силу через 9 месяцев со дня опубликования.

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Генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА обещает в ближайшее время назвать лиц, причастных к незаконному отчуждению ряда коммунальных объектов в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, в производстве Генпрокуратуры находится ряд уголовных дел, возбужденных по фактам незаконных операций с предприятиями, принадлежащими столичной общине («Киевмлын», «Киевводоканал», «Киевхимволокно» и др. – УНИАН), но никому обвинение не выдвигалось.

«Тем не менее, я думаю, в дальнейшем будет предъявлено обвинение, в том числе и тем, кто способствовал выведению этих объектов. Идет плодотворная работа, и, я думаю, в ближайшее время мы проинформируем поименно, кто стоял за этими преступлениями», - сказал генпрокурор.

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Генеральная прокуратура Украины намерена активизировать процедуру экстрадиции из Чехии бывшего министра экономики Богдана ДАНИЛИШИНА, который обвиняется в совершении финансово-имущественных преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Украинские правоохранители обратились в Чехию, чтобы он был экстрадирован. Процесс этот затяжной, но будем активизировать работу в этом направлении, чтобы Б.ДАНИЛИШН скорее был доставлен в Украину», - сказал генпрокурор.

По словам В.ПШОНКИ, все необходимые материалы украинская сторона по этому поводу передала чешским коллегам.

Как сообщал УНИАН, по данным Генпрокуратуры, экс-министр экономики Украины, академик Б.ДАНИЛИШИН был задержан 18 октября в Чехии при обращении за помощью в лечебное учреждение.

В свою очередь адвокат бывшего министра экономики Украины Степан УКРАИНЕЦ заявил в комментарии УНИАН, что Б.ДАНИЛИШИН сам решил встретиться с украинскими следователями и добровольно пришел на эту встречу в посольство Украины в Чехии в сопровождении адвокатов. Адвокат подчеркнул, что задержание Б.ДАНИЛИШИНА произошло прямо на территории посольства.

По информации МВД Украины, Б.ДАНИЛИШИН “обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины”.

ТЭК



Стоимость нефти снижается с максимальных за два года отметок на фоне негативной динамики на биржах Азии и дорожающего к мировым валютам доллара, свидетельствуют данные торгов.



Стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) на электронных торгах в Нью-Йорке по состоянию на 7.53 мск уменьшилась на 1,22 доллара, или на 1,39% - до 86,59 доллара за баррель. Спотовая цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent на 7.44 мск понизилась на 1,09 доллара, или на 1,24% - до 87,38 доллара за баррель. "Основной темой после окончания мирового финансового кризиса является вопрос доверия, - приводит агентство Bloomberg слова аналитика CMC Markets Ltd. Дэвида Тейлора (David Taylor). - На данном этапе остается еще слишком много вопросов, и рынок крайне чувствителен. Если мы начнем получать какие-либо сигналы, указывающие на устойчивое укрепление доллара, коррекция будет широкой". Ведущие фондовые индексы стран Азии снижаются на торгах в пятницу на фоне опасений ужесточения кредитно-денежной политики в Китае на фоне рекордного за 25 месяцев роста потребительских цен в стране. Давление на азиатские торговые площадки оказала также информация о том, что банки региона могут не избежать ужесточения требований к капиталу. Доллар на 7.10 мск подорожал к евро до 1,3611 доллара за евро против 1,3659 доллара за евро днем ранее. В ходе торгов в четверг курс евро к доллару опускался до минимальной с 5 октября отметки 1,3638 доллара за евро. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США вырос на 0,15% - до 78,34 пункта. По итогам четверга стоимость декабрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской бирже NYMEХ осталась на уровне 87,81 доллара за баррель.

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Котировки фьючерсов на нефть не изменились в четверг после снижения с нового максимума, достигнутого на фоне отчета, указавшего на более высокий спрос на нефть в Китае, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки декабрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть не изменились, закрывшись на уровне 87,81 доллара за баррель после снижения с внутридневного максимума 88,63 доллара.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE на момент написания статьи торговались с понижением на 21 цент, или 0,2%, – по 88,75 доллара.

Сильнее всего в четверг изменились цены на топочный мазут. Котировки декабрьских фьючерсов на топочный мазут снизились на 1,53 цента, или 0,6%, – до 2,4266 доллара за галлон. Падение произошло после того, как правительственные и частные прогнозы указали на то, что холодная погода распространится по США в течение следующих нескольких недель не так сильно, как ожидалось ранее, в особенности это касается юга и востока страны. Северо-восток США – это крупнейший рынок для топочного мазута.

Котировки декабрьских фьючерсов на бензин RBOB понизились по итогам торгов на 0,05 цента – до 2,2357 доллара за галлон.

С конца августа цены на нефть выросли более чем на 22%, получив поддержку со стороны ослабления доллара и потока позитивных экономических новостей. В четверг дополнительным источником поддержки для них послужило состояние китайской экономики. Вместе с тем, нефть не подешевела, несмотря на укрепление доллара, которое обычно толкает цены на этот сырьевой товар вниз, делая их более высокими в других валютах.

Данные властей Китая показали в четверг, что объем нефти, потребляемый китайскими нефтеперерабатывающими заводами, в октябре достиг рекордного значения 37 млн. тонн, или 8,75 млн. баррелей в день. Этот показатель считается ключевым индикатором спроса на сырую нефть.

Между тем, как сообщило Национальное бюро статистики Китая, инвестиции в основной капитал в урбанизированных районах выросли за первые десять месяцев текущего года, а число выданных китайскими банками кредитов в прошлом месяце превысило средние уровни.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по спросу на нефть на 2011 год, сославшись на улучшающиеся экономические перспективы. ОПЕК повысила прогноз для роста мирового спроса на нефть в 2010 году на 190 тыс. баррелей – до 1,3 млн. баррелей в день. Картель также улучшил прогноз на 2011 год на 120 тыс. баррелей – до 1,2 млн. баррелей в день.

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На ноябрь и декабрь текущего года Украина должна будет закупить в России газ на общую сумму в 2 млрд. долл. США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН на селекторном совещании по вопросам расчета за газ региональных потребителей.

«По четвертому кварталу мы должны проплачивать каждый месяц за российский газ в объеме 1 млрд. долл.», - сказал БАКУЛИН.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчиталась с ОАО «Газпром» за поставленный в октябре этого года российский газ, перечислив около 1,063 млрд. долл. Цена природного газа для компании в четвертом квартале текущего года составляет около 253 долл. за тыс. куб. м.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязана ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Украина до сегодняшнего дня вовремя и в полном объеме рассчитывается с «Газпромом» за поставленный газ.

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Общая задолженность за газ, поставленный потребителям компанией НАК «Нафтогаз Украины», на 1 ноября 2010 года составляет 14 млрд. грн., из них 6,5 млрд. грн. – долг текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня на селекторном совещании по вопросам расчета за газ региональных потребителей.

Он сообщил, что по данным на 1 ноября т.г. НАК «Нафтогаз Украины» реализовал на внутреннем рынке 35 млрд. кубометров газа на сумму 52 млрд. грн. При этом в качестве оплаты поступило лишь 45 млрд. грн., или 87% стоимости газа.

А.КЛЮЕВ отметил, что из общей суммы долга за 2010 год население, бюджетные организации и предприятия теплокоммунэнерго задолжали почти 4,5 млрд. грн., при этом доля предприятий ТКЭ составляет 77%, или 3,4 млрд. грн.

«Наибольшую обеспокоенность вызывает состояние расчетов за потребленный газ предприятий теплоэнергетики. Уровень их текущих расчетов за потребленный газ на 1 ноября составляет 70%. При этом к началу отопительного сезона расчеты были произведены на 73%», – сказал А.КЛЮЕВ.

По его данным, наихудший уровень расчетов предприятий теплоэнергетики наблюдается в Закарпатской области – 32%, Луганской – 33%, Житомирской – 45%, Кировоградской – 48%, Донецкой – 49%, Хмельницкой – 55%, в Севастополе – 45%.

«Общая задолженность этих предприятий за газ, потребленный в 2009-2010 годах, достигает 7,3 млрд. грн. Такое состояние дел с расчетами не выдерживает никакой критики», – подчеркнул А.КЛЮЕВ.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Правительство планирует выделить 3,6 млрд. грн. НАК «Нафтогаз Украины» в качестве частичной компенсации разницы в тарифах, и тем самым полностью выполнить свои обязательства в текущем году по этой статье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН на селекторном совещании по вопросам расчета за газ региональных потребителей.

«Следующим шагом, который готовится со стороны правительства, это постановление о компенсации разницы тарифов в объеме 3,6 млрд. грн. Правительство перед нами все обязательство выполнило по погашению разницы в тарифах», - сказал Е.БАКУЛИН.

Также глава «Нафтогаза» сообщил, что в текущем году в качестве компенсации разницы газовых тарифов компания уже получила 7,4 млрд. грн., что позволило закачать 24,5 млрд. кубов газа к началу отопительного сезона.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует прямые убытки от реализации газа предприятиям тепловой коммунальной энергетики, а также промышленным предприятиям по итогам 2010 года на уровне 17 млрд. грн. из-за несоответствия фактических цен реализации газа экономически обоснованным.

АПК



Министерство экономики Украины распределило квоты на экспорт зерновых в объеме 2,114 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение утвердила сегодня комиссия Минэкономики по вопросам распределения квот.

Сообщается, что заявки на экспорт зерна подали 75 субъектов хозяйствования на общий объем 2 млн. 182 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября т.г. Минэкономики объявило о повторном начале приема заявок на получение лицензий на экспорт зерна. Прием заявок продолжается с 4 ноября по 18 ноября 2010 года включительно.

Напомним, ранее Минэкономики заявило о приеме заявок с 20 октября по 3 ноября включительно.

Справка УНИАН. Постановление «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года» Кабинета Министров Украины принято 4 октября 2010 года под №938.

Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлены в объеме 1 тыс. тонн.

Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 года.

Документом утвержден также порядок выдачи лицензий на экспорт указанной продукции и распределения квот. Распределение квот осуществляется на основании заявки, поданной в Министерство экономики субъектом хозяйственной деятельности по установленной министерством форме. Вместе с заявкой субъект хозяйственной деятельности подает заключение Минагрополитики о наличии у него объема сельскохозяйственной продукции, указанного в заявке, и возможности ее экспортировать. Общий объем квот распределяется комиссией пропорционально объемам, указанным в заключении Минагрополитики. Нераспределенный объем квот подлежит повторному распределению.

Погода



В Сумах вчера, 10 ноября, метеорологи зафиксировали температурный рекорд: впервые за 65 лет столбик термометра поднялся до 17,4 градусов выше ноля (по Цельсию).

Как сообщила УНИАН начальник отдела метобеспечения Сумского гидрометцентра Ольга ФЕСЕНКО, до этого максимальная температура 10 ноября в Сумах была зафиксирована в 2001 году – 11,9 градуса тепла. Минимальная – 16,3 градуса мороза – была зафиксирована в 1993 году.

Сегодня, 11 ноября среднесуточная температура воздуха в городе составляет 15 градусов тепла.

(УНИАН)

