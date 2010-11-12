Польша придумала для болельщиков Евро-2012 специальный polish pass

Польские власти планируют предложить футбольным болельщикам, которые приедут в Польшу на матчи Евро-2012, специальный пакет транспортных, страховых и гостиничных услуг - polish pass.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил директор по операционным делам компании PL.2012 Войчех ФОЛЕЕВСКИ.

«Идея такова, что заграничный турист, который уже будет знать, где он хочет быть, в какие дни в каком городе, где ночевать, будет ли переезжать из города в город, мог, как в интернете, собрать все в корзину и купить со скидкой», - сказал он.

Представитель компании, которая координирует подготовку поляков к чемпионату, отметил, что сейчас ведутся переговоры о внедрении такой системы с предоставляющими эти услуги компаниями.

Он отметил большой интерес к проекту, признав в тоже время сложности в его реализации из-за большого количества потенциальных участников.

В.ФОЛЕЕВСКИЙ назвал польскую идею ноу-хау, заметив, что она вызвала «большой интерес» в том числе «благосклонную поддержку» УЕФА.

Он сказал, что в случае успешного завершения переговоров, система может быть запущена в тестовом режиме уже весной 2011 года.

«У нас большое желание, чтобы ввести такой продукт на рынок», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Украина и Польша выиграли право организации Евро-2012 в апреле 2007 года.

Матчи чемпионата пройдут в 4 польских и 4 украинских городах.