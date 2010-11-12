СОСТАВ КАБМИНА (на 12.11.2010)
ПРАВИТЕЛЬСТВО - 2010
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР - АЗАРОВ Николай Янович
ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР-МИНИСТР - КЛЮЕВ Андрей Петрович;
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРЫ :
Колесников Борис Викторович;
Тигипко Сергей Леонидович;
Тихонов Виктор Николаевич;
МИНИСТРЫ:
Министр охраны окружающей среды - Николай Владиславович Злочевский;
Министр топлива и энергетики - Юрий Анатольевич Бойко;
Министр транспорта и связи - Константин Алексеевич Ефименко;
Министр промышленной политики - Дмитрий Валерьевич Колесников;
Министр культуры и туризма - Михаил Андреевич Кулиняк;
Министр юстиции - Александр Владимирович Лавринович;
Министр здравоохранения - Зиновий Николаевич Митник;
Министр внутренних дел - Анатолий Владимирович Могилев;
Министр труда и соцполитики - Василий Иванович Надрага;
Министр ЖКХ - Юрий Егорович Хиврич;
Министр аграрной политики - Николай Иванович Присяжнюк;
Министр молодежи и спорта - Раввиль Сафович Сафиуллин;
Министр образования - Дмитрий Владимирович Табачник;
Министр Кабинета Министров - Анатолий Владимирович Толстоухов
Министр экономики - Василий Петрович Цушко;
Министр финансов - Федор Алексеевич Ярошенко;
Министр регионального развития - Владимир Григорьевич Яцуба;
Министр угольной промышленности - Юрий Петрович Ященко;
Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций - Виктор Иванович Балога;
Министр иностранных дел - Константин Иванович Грищенко,
Министр обороны - Михаил Брониславович Ежель.