СОСТАВ КАБМИНА (на 12.11.2010)

ПРАВИТЕЛЬСТВО - 2010 ПРЕМЬЕР-МИНИСТР - АЗАРОВ Николай Янович ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР-МИНИСТР - КЛЮЕВ Андрей Петрович; ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРЫ : Колесников Борис Викторович; Тигипко Сергей Леонидович; Тихонов Виктор Николаевич; МИНИСТРЫ: Министр охраны окружающей среды - Николай Владиславович Злочевский; Министр топлива и энергетики - Юрий Анатольевич Бойко; Министр транспорта и связи - Константин Алексеевич Ефименко; Министр промышленной политики - Дмитрий Валерьевич Колесников; Министр культуры и туризма - Михаил Андреевич Кулиняк; Министр юстиции - Александр Владимирович Лавринович; Министр здравоохранения - Зиновий Николаевич Митник; Министр внутренних дел - Анатолий Владимирович Могилев; Министр труда и соцполитики - Василий Иванович Надрага; Министр ЖКХ - Юрий Егорович Хиврич; Министр аграрной политики - Николай Иванович Присяжнюк; Министр молодежи и спорта - Раввиль Сафович Сафиуллин; Министр образования - Дмитрий Владимирович Табачник; Министр Кабинета Министров - Анатолий Владимирович Толстоухов Министр экономики - Василий Петрович Цушко; Министр финансов - Федор Алексеевич Ярошенко; Министр регионального развития - Владимир Григорьевич Яцуба; Министр угольной промышленности - Юрий Петрович Ященко; Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций - Виктор Иванович Балога; Министр иностранных дел - Константин Иванович Грищенко, Министр обороны - Михаил Брониславович Ежель.

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