СОСТАВ КАБМИНА (на 12.11.2010)

15:10, 12 ноября 2010
Разное
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ПРАВИТЕЛЬСТВО - 2010

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР    -   АЗАРОВ Николай Янович

ПЕРВЫЙ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР-МИНИСТР      -   КЛЮЕВ Андрей  Петрович;

ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРЫ :

Колесников Борис Викторович;

Тигипко Сергей Леонидович;

Тихонов Виктор Николаевич;

МИНИСТРЫ:

Министр охраны окружающей среды - Николай Владиславович Злочевский;

Министр топлива и энергетики  - Юрий Анатольевич Бойко;

Министр транспорта и связи   -  Константин Алексеевич Ефименко;

Министр промышленной политики   -  Дмитрий Валерьевич Колесников;

Министр культуры и туризма   -  Михаил Андреевич Кулиняк;

Министр юстиции  - Александр Владимирович  Лавринович;

Министр здравоохранения  -  Зиновий Николаевич Митник;

Министр внутренних дел   -  Анатолий Владимирович Могилев;

Министр труда и соцполитики   -  Василий Иванович Надрага;

Министр ЖКХ   -  Юрий Егорович Хиврич;

Министр аграрной политики   -  Николай Иванович  Присяжнюк;

Министр молодежи и спорта   -  Раввиль Сафович Сафиуллин;

Министр образования  -  Дмитрий Владимирович Табачник;

Министр Кабинета Министров  - Анатолий Владимирович Толстоухов

Министр экономики  -  Василий Петрович Цушко;

Министр финансов  - Федор Алексеевич Ярошенко;

Министр регионального развития   -  Владимир Григорьевич Яцуба;

Министр угольной промышленности  - Юрий Петрович Ященко;

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций  - Виктор Иванович Балога;

Министр иностранных дел  - Константин Иванович Грищенко,

Министр обороны -  Михаил Брониславович Ежель. 

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