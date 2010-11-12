Главное за 12 ноября (вечер)

Новости дня

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Среди основных новостей второй половины дня стали заявление правительства компенсировать Нафтогазу разницу в тарифах на газ к середине декабря, заверение Азарова сохранить объем госгарантий в 2011 году на уровне 2010 года, намерение построить в Украине совместно с Кубой предприятие по производству онкопрепаратов...

Завтра на западе и севере Украины ожидаются дожди

Завтра в западных и северных областях Украины ожидается небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в западных, северных и центральных областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат местами 40 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 4-9° тепла, в южных областях 7-12°; днем 13-18°, в северной части 10-15°; в Крыму ночью 10-15°, днем 17-22°.

В Киевской области в субботу ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15°. В Киеве температура ночью 5-7° тепла, днем 13-15°.

Соцполитика

Правительство компенсирует разницу в тарифах на газ к середине декабря

Правительство компенсирует разницу в тарифах на газ к середине декабря.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня на пресс-конференции в Харькове.

«Разница в тарифах будет компенсирована. Я думаю, приблизительно к середине декабря», - сказал он.

Cегодня на селекторном совещании по вопросам расчета за газ региональных потребителей председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН заявил, что правительство планирует выделить 3,6 млрд. грн. «Нафтогазу» в качестве частичной компенсации разницы в тарифах и тем полностью выполнить свои обязательства в текущем году по этой статье.

Также глава «Нафтогаза» сообщил, что в текущем году в качестве компенсации разницы газовых тарифов компания уже получила 74 млрд. грн., что позволило закачать 24,5 млрд. кубов газа к началу отопительного сезона.

Экономика

Азаров призывает активизировать сотрудничество Украины и Венгрии

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает необходимым правительствам Украины и Венгрии принять меры для активизации двустороннего сотрудничества.

Об этом он заявил сегодня в ходе встречи с премьер-министром Венгрии Виктором ОРБАНОМ в Киеве.

Для определения конкретных направлений развития сотрудничества Н.АЗАРОВ предложил венгерскому коллеге в первом квартале 2011 года провести заседание украинско-венгерской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Глава правительства Украины отметил, что необходимо проанализировать инвестиционные возможности обеих сторон, также детального анализа требует вопрос выполнения проекта «Дунайские инициативы».

Н.АЗАРОВ также предложил венгерской стороне рассмотреть возможность продления ширококолейной железной дороги, строительством которой занимается российская сторона в направлении Вены, до Будапешта.

Финансы

Объем госгарантий в 2011 году останется на уровне 2010 – 15 млрд. грн.

Объем государственных гарантий в 2011 году останется на уровне 2010 года – 15 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня во время встречи с представителями миссии Международного валютного фонда.

«В 2010 году объем государственных гарантий составляет 15 млрд. гривень. Предлагаю, чтобы в следующем году он остался на этом же уровне», - отметил Н.АЗАРОВ и подчеркнул, что правительство «очень осторожно дает эти гарантии».

В свою очередь руководитель миссии МВФ Атанасиос АРВАНИТИС согласился с позицией украинского премьер-министра.

«Да, мы наблюдаем, что вы достаточно жестко относитесь к выдаче государственных гарантий. Следовательно, в 2011 году будем использовать ту же норму относительно государственных гарантий, которая действовала в 2010 году», - сказал А.АРВАНИТИС.

"Кредит-Рейтинг" в октябре не зафиксировал дефолтов

Украинское рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» опубликовало статистическую информацию о результатах погашения в октябре 2010 г. облигационных выпусков, в соответствии с которой в прошлом месяце не было зафиксировано ни одного дефолта. Об этом сообщает сайт "Кредит-Рейтинга".

Согласно проспектам эмиссий, в октябре завершились сроки погашения 4 выпусков процентных облигаций общим объемом около 40 млн. грн. Исходя из информации, предоставленной агентству, два выпуска общим объемом около 14 млн. грн. были своевременно погашены в полном объеме, один из выпусков был выкуплен ранее эмитентом и на дату погашения не находился в обращении. По выпуску процентных облигаций объемом 25 млн. грн. компания-эмитент не предоставила агентству информации относительно результатов погашения облигаций. Кредитные рейтинг данного выпуска относился к спекулятивному уровню национальной рейтинговой шкалы.

Нефть. Газ

Украина увеличила импорт газа на 4,9%

Украина в январе-сентябре т.г. увеличила импорт природного газа на 4,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 6 млрд. 138,362 млн. долл. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным Госкомстата, объем импорта природного газа в январе-сентябре т.г. в общем объеме импорта составил 14,7%.

Экспорт природного газа в январе-сентябре т.г. сократился на 5,4%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 1 млн. 217,3 тыс. долл.

В то же время, как отметили в Госкомстате, за 9 месяцев т.г. Украина увеличила импорт сырой нефти с газовым конденсатом на 72,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 3 млрд. 184,166 млн. долл.

Объем импорта нефти в общем объеме импорта в январе-сентябре т.г. составил 7,6%.

Клюев советует увольнять руководителей за рост долгов за газ

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ советует увольнять тех руководителей, которые допустили рост долгов за потребленные энергоносители.

Об этом он сказал в Харькове, отвечая на вопрос журналистов о способах сокращения задолженности Харьковской области за потребленные энергоносители.

А.КЛЮЕВ сказал, что вина за рост долгов лежит на руководстве облгосадминистрации, руководителях городов и районов, «которые в Харьковской области нарастили достаточно большие объемы задолженности по газу».

По мнению А.КЛЮЕВА, руководство области обязано наладить платежную дисциплину, а также уволить непрофессиональных руководителей.

«В первую очередь - наладить платежную дисциплину. Второе - это сменить некоторых руководителей. Я думаю, что с руководителями, которые не справляются, с ними нужно просто очень легко и быстро прощаться и давать дорогу молодым, более перспективным, которые умеют работать», - сказал первый вице-премьер. А.КЛЮЕВ также отметил, что соответствующие руководители должны более активно привлекать государственные кредитные ресурсы.

«Третье - можно брать кредитные ресурсы. НАК «Нафтогаз Украины», Кабинет министров Украины могут давать ссуды из государственного бюджета, делать рассрочку, реструктуризацию долгов», - отметил А.КЛЮЕВ. При этом он подчеркнул, что нужно вести работу по снижению себестоимости предоставленных услуг. «Но рассчитываться нужно!», - подчеркнул А.КЛЮЕВ.

Промышленность

В Украине планируют создать совместное с Кубой предприятие по производству онкопрепаратов

В Украине планируют создать совместное с Кубой предприятие по производству онкологических препаратов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины Виктора ТИХОНОВА, который находится с рабочим визитом в Республике Куба во главе украинской части Межправительственной украинско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

По словам В.ТИХОНОВА, Украина заинтересована в продолжении взаимовыгодного сотрудничества с Кубой в медицинской сфере и в медико-фармацевтической отрасли. Он отметил, что в рамках Х заседания комиссии состоялась рабочая встреча представителей министерств здравоохранения обеих стран. Правительство Украины, по словам вице-премьера, окажет всю необходимую помощь в реализации совместных проектов в сфере здравоохранения.

Столица

Генплан Киева будет утверждать Президент Украины

Генеральный план развития Киева будет утверждать не Кабинет министров, как планировалось ранее, а Президент Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. первого заместителя министра регионального развития и строительства Анатолий БЕРКУТА на пресс-конференции в рамках заседания Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ.

По его словам, такая норма заложена в законопроекте об усовершенствовании разрешительной системы в строительстве, который Минрегионстрой планирует вынести на рассмотрение Кабинета министров 15 ноября.

«Генплан города Киева утверждается Президентом. С юристами мы этот вопрос проговорили… Таким образом, захочешь внести изменения в генеральный план, нужно будет идти в ту инстанцию, которая этот документ утвердила», - сказал он.

А.БЕРКУТА также отметил, что из перечня разрешительной документации для строительства изъято градостроительное обоснование как вид планировочной документации.

«Этим самым мы снимаем возможность все время править генеральный план в угоду отдельным лицам», - добавил он.

Строительство

Стоимость реконструкции НСК «Олимпийский» может быть увеличена в 2 раза

Стоимость реконструкции НСК «Олимпийский» в Киеве может быть увеличена в 2 раза от первоначальной сметы - с 2,114 млн. грн. до 4-4,5 млрд. грн.

Такое мнение высказал журналистам и.о. первого заместителя министра регионального развития и строительства Анатолий БЕРКУТА в рамках заседания Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ.

По его словам, первоначальная смета в 2,114 млн. грн. утверждалась для того, чтобы начать строительство на основании технико-экономического обоснования, а по истечении этой суммы, ее увеличение до более 3 млрд. грн. – для того, чтобы продолжить строительство. При этом заявлялось о последующей корректировке стоимости реконструкции.

«Это будет не меньше коэффициента 2 к тому, что мы имели. Это будет где-то 4-4,5 миллиарда», - сказал он.

По данным А.БЕРКУТЫ, на сегодняшний день заказчик реконструкции спорткомплекса заказал корректировку проекта и определение его окончательной стоимости, для чего проектировщик спорткомплекса, компания GMP, должна подготовить все технические решения. «На сегодняшний день остается целый ряд до конца не решенных вопросов. Это вопросы, связанные с оборудованием, устройством поля и окончательной стоимостью, которые мы будем иметь по покрытию. Потому что могут возникнуть дополнительные вопросы, когда мы начнем поднимать покрытие», - добавил он.

Он уточнил, что окончательная сметная стоимость реконструкции спорткомплекса может быть определена на протяжении ближайших трех месяцев.

Телефония

Количество телефонных абонентов в Украине уменьшилось

Количество абонентов фиксированной телефонной связи в Украине в январе-сентябре 2010 г. уменьшилось, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., более чем на 0,5%, или на 64,2 тыс., и составило более 12,344 млн. чел.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

При этом, согласно данным Госкомстата, количество абонентов фиксированной городской телефонной связи в Украине за отчетный период снизилось на более чем 59,3 тыс., и составило 10,704,8 млн., из них количество домашних телефонов, по состоянию на 1 октября 2010 года, составляло 8,704,1 млн. (почти на 12 тыс. меньше, чем на 1 октября 2009 года).

Количество абонентов фиксированной сельской телефонной связи в Украине в январе-сентябре 2010 года снизилось, по сравнению аналогичным периодом 2009 года, почти на 5 тыс., и составило почти 1,639 млн., из них количество домашних телефонов, по состоянию на 1 октября 2010 года, составляло почти 1,502 млн. (что на 2,2 тыс. меньше, чем на 1 октября 2009 года).

Количество таксофонов фиксированной телефонной связи в Украине в январе-сентябре 2010 года снизилось, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, почти на 16%, и составило 28 371 шт., из них 27 459 – в городской местности (снижение на 4 923 шт.), 912 – в сельской местности (снижение на 365 шт.).