Главное за 13 ноября

Новости дня

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Среди основных новостей дня сообщения о том, что иностранные инвесторы намерены выкупить у Нацбанка внутренний госдолг, заявление Минтруда о сохранении продолжительности рабочей недели в 40 часов, МЧС России приобретет два украино-российских самолета Ан-148...

Увеличение рабочей недели не будет

Новый Трудовой кодекс не предусматривает увеличения рабочей недели с 40 до 48 часов.

Об этом заявил заместитель министра труда и социальной политики Андрей Черкасов, сообщает пресс-служба Минпраци.

По словам Черкасова, проектом Трудового кодекса, подготовленного ко второму чтению на заседании Верховной рады, предусмотрено, что нормальная длительность рабочего времени, согласно со статьей 131, составляет 40 часов на неделю.

"Аналогичная норма установлена в действующем в настоящее время Кодексе законов о труде", - отметил он.

"В то же время статьей 143 проекта Трудового кодекса предусмотрено, что максимальная длительность ежедневной работы за просуммированным учетом рабочего времени не должна превышать 12 часов и максимальная длительность работы в течение недели за просуммированным учетом рабочего времени не должна превышать 48 часов", - цитирует чиновника пресс-служба.

Следовательно, отметил Черкасов, в этой статье речь идет о таком режиме работы, как просуммирован учет рабочего времени.

Его введение допускается на тех предприятиях (цехах, участках) и на тех видах работ, где по условиям производства не может быть соблюденная установлена для данной категории работников ежедневная или еженедельная длительность рабочего времени.

"То есть, ежедневная или еженедельная длительность рабочего времени, установленная графиком, может колебаться на протяжении учетного периода, но общая сумма часов работы за этот учетный период должна равняться норме рабочего времени, которая определяется из расчета 40-часовой рабочей недели", - прибавил он.

ТЭК

«Газпром» опроверг слухи об отставке Миллера

Официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей КУПРИЯНОВ решительно опроверг информацию о возможной отставке до конца года главы «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА.

Комментируя РБК появившуюся в СМИ неофициальную информацию о том, что А.МИЛЛЕР якобы может покинуть свой пост, С.КУПРИЯНОВ назвал это чушью. По его словам, опубликованные данные об уходе главы «Газпрома» не соответствуют действительности.

Сегодня в российской газете "Ведомости" появилась публикация о том, что А.МИЛЛЕР до конца года может покинуть пост из-за "проблем со здоровьем". Также отмечалось, что руководитель концерна "закрывает дела" и что закрытие крупных сделок концерна ожидается до конца года.

А.МИЛЛЕР руководит «Газпромом» с 2001 года, его нынешний контракт истекает весной 2011 года.

В настоящее время он занимает должность председателя правления компании и заместителя председателя совета директоров.

Транспорт

МЧС России приобретет два украино-российских самолета Ан-148

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАО «ОАК») победило в аукционе на поставку двух самолетов Ан-148, проведенном Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «ОАК», договор на поставку двух самолетов был подписан президентом ОАО «ОАК» Алексеем ФЕДОРОВЫМ и начальником Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России Рафаилем ЗАКИРОВЫМ.

Поставки планируются на 2012 и 2013 гг. Этому будет предшествовать работа по разработке технического облика самолета, необходимого заказчику. Самолеты будут поставлены в специальной версии, предусматривающей возможность быстрой смены конфигурации самолета с обычного пассажирского салона на медицинский эвакуационный вариант. Изготовлены самолеты будут в ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество» (ВАСО).

Агро

Украина ожидает получить от ЕС квоту на экспорт зерновых в 1,2 млн. тонн

Украина намерена получить от Европейского Союза квоту на экспорт зерновых в 1,2 млн. тонн ежегодно.

Об этом заявил украинским журналистам в Брюсселе министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

“Всемирный банк нам рассчитал, что мы имеем право претендовать на экспорт без квот 1,2 млн. тонн зерна в ЕС. В целом зерновых. И мы эту позицию озвучили. И комиссар по торговле Карел де ГУХТ подтвердил, что следующие раунды переговоров будут направлены на сближение наших принципиальных позиций”, - сказал министр.

Он отметил, что на сегодняшний день Евросоюз в рамках переговоров о создании зоны свободной торговли с Украиной предлагает квоту на экспорт в ЕС только 200 тыс. тонн зерновых в год.

“Но после сегодняшней встречи я понял, что мы сможем найти понимание и увеличить квоту на ввоз зерновых в ЕС”, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

В ходе однодневного визита в Брюссель Н.ПРИСЯЖНЮК встретился с комиссарами ЕС по вопросам торговли К. де ГУХТОМ и по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Дачианом ЧИОЛОШОМ. Кроме того, он провел встречи с представителями Ассоциации зернотрейдеров и Ассоциации производителей масличных культур.

Минэкономики опубликовало перечень компаний, получивших квоты на экспорт зерна

Министерство экономики Украины опубликовало перечень компаний, получивших квоты на экспорт зерна.

Соответствующая информация размещена на сайте министерства.

В частности, распределено 1 млн. 481,8 тыс. т кукурузы между 25 компаниями. Среди компаний, объем квот которых самый большой, - ООО СП «Нибулон» (307,4 тыс. т, или 20,7% от общего объема распределенных квот), ООО «Кернел-Трейд» (276,08 тыс. т, 18,63%), предприятие «СЕРНА» (169 тыс. т, 11,4%).

Из 500 тыс. т пшеницы (заявки были на 544 тыс. т), распределенных между 14 предприятиями, наибольшие квоты получили ООО «Серна» (117,04 тыс. т), ООО «Кернел-Трейд» (104,3 тыс. т), «Сантрейд» (65,05 тыс. т), «Нибулон» (46,08 тыс. т).

Кроме того, 200 тыс. т ячменя (заявлено 224,3 тыс. т) распределены между 7 компаниями. Наибольшие объемы у предприятий: «Серна» (45,78 тыс. т), ООО «Кернел-Трейд» (55,73 тыс. т,), «Сантрейд» (41,08 тыс. т), «Нибулон» (26,95 тыс. т).