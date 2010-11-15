Анонс событий 15 ноября

Состоится Второе заседание Совета предпринимателей при Кабинете Министров в новом составе. Тема заседания: «Внедрение национальной стратегии развития экспорта Украины».

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Возле Верховной Рады состоится пикетирование с требованием проведения парламентских слушаний по проекту нового Трудового кодекса Украины. Среди претензий профсоюзов к проекту Трудового кодекса Украины.

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Начнется заседание Согласительного совета парламента.

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Пресс-конференция на тему: "Украинские торговые центры выходят на европейский уровень".

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Состоится брифинг первого зам.председателя Госкомпредпринимательства Галины Яцишиной на тему: «Сколько в Украине существует государственных предприятий при министерствах и ведомствах? Как облагают бизнес поборами? При каких органах власти в первую очередь их будут ликвидировать?».

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Пресс-конференция на тему: "Проект "Сколково" – создание крупнейшего на постсоветском пространстве «инновационного хаба» и перспективы сотрудничества с украинскими компаниями".

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Состоится заседание Экономического Совета УСПП. Будет обсуждаться проект Налогового кодекса Украины, подготовленный к рассмотрению парламентом во втором чтении.

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Состоится международный круглый стол на тему: «Украина-Беларусь: состояние и перспективы двустороннего диалога».

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Пресс-конференция главы Львовской областной государственной администрации Василия Горбаля на тему: «Евро-2012: состояние подготовки Львовской области».

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Председатель КОГА Анатолий Присяжнюк примет участие в торжествах по случаю открытия нового, самого мощного в области и в Украине, построенного и оснащенного с учетом новейших европейских технологий, свинокомплекса сельскохозяйственной ассоциации „Нива Переяславщини”.

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(УНИАН)