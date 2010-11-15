УЕФА выделит польским городам-организаторам Евро-2012 по 5 млн. евро

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделит каждому польскому городу, который будет принимать матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, почти по 5 млн. евро.

Об этом пишет сегодня польская газета DziennikGazetaPrawna, отмечая, что города-организаторы Евро-2008 в Австрии получили на 15% меньше средств.

По данным издания, по 3,5 млн. евро Гданьск, Познань, Вроцлав и Варшава получат наличными на организацию фан-зон.

Кроме того, около миллиона евро будет стоить переданная каждому из четырех городов техника.

Также города, которые будут принимать Евро-2012, получат маркетинговые права и, приблизительно, по 60 VIP-билетов, а также УЕФА компенсирует им средства на так называемый city dressing – размещение баннеров с логотипом чемпионата.

Координатор по вопросам промоции в компании PL.2012, что координирует подготовку Польши к европейскому футбольному первенству, Павел МАДЛЕР назвал успехом выделение УЕФА этих средств польским городам-организаторам. По его данным, в начале переговоров УЕФА вообще не собирался выделять им каких-либо средств.