Главное за 15 ноября (день)

Новости дня

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Основными новостями первой половины дня стали сообщения о повышении цен на ряд продуктов питания, сообщение Литвина о том, что бюджет-2011 будет принят на будущей неделе, о рекордном урожае в 41 млн. тонн...

Общество

В Украине за первую декаду ноября подорожал хлеб, молочные продукты и овощи

За первую декаду ноября в Украине подорожал хлеб, молочные продукты и овощи. Такие данные приведены в переданной агентству УНИАН ежедекадной справке Министерства агрополитики об изменении средних уровней цен на продукты питания в целом по Украине состоянием на 10 ноября 2010 года.

По данным мониторинга цен, состоянием на 10 ноября 2010 года, сравнительно с 30 октября т.г., средние уровни цен в целом по Украине повысились на хлеб из муки высшего сорта – на 0,9% (с 4,37 до 4,41 грн. за 1 кг); муку высшего сорта – на 0,3% (с 3,18 до 3,19 грн. за 1 кг); вермишель – на 0,4% (с 4,83 до 4,85 грн. за 1 кг); крупу гречневую – 0,2% (с 11,14 до 11,16 грн. за 1 кг); крупу манную – 0,3% (с 3,88 до 3,89 грн. за 1 кг).

Не изменились цены на хлеб из муки первого сорта (3,59 грн.), хлеб ржанопшеничный (3,53 грн.) и рис (8,56 грн. за 1 кг).

На животноводческую продукцию и продукты ее переработки средние уровни цен в целом по Украине повысились на молоко – на 0,5% (с 5,77 до 5,80 грн. за 1 л); сметану – 0,4% (с 15,68 до 15,74 грн. за 1 кг); масло сливочное – 0,5% (с 46,55 до 46,76 грн. за 1 кг); говядину – 0,2% (с 37,51 до 37,57 грн. за 1 кг); свинину – 0,02% (с 40,35 до 40,36 грн. за 1 кг); сало – 0,6% (с 19,20 до 19,31 грн. за 1 кг); птицу (куры) – 0,2 % (с 18,72 до 18,75 грн. за 1 кг). Снизились цены на яйца (куриные) - 0,4% (с 6,85 до 6,82 грн. за 1 десяток) и не изменились на колбасы вареные первого сорта (28,48 грн. за 1 кг).

На сахар средний уровень цен в целом по Украине на указанную дату снизился на 0,2% (с 8,50 до 8,48 грн. за 1 кг).

На масло подсолнечное средний уровень цен в целом по Украине повысился на 0,5% (с 11,02 до 11,08 грн. за 1 литр).

Экономика

Литвин допускает, что парламент во вторник и четверг рассмотрит проект Налогового кодекса

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН допускает, что парламент во вторник и четверг будет рассматривать проект Налогового кодекса.

Об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и руководителей парламентских комитетов.

Спикер отметил, что во вторник Верховная Рада будет рассматривать во втором чтении проект Налогового кодекса. Он заметил, что утреннее заседание будет продлено, а вечернее будет длиться до завершения рассмотрения этого вопроса.

По словам В.ЛИТВИНА, «если мы вдруг не успеем это сделать, и будут депутаты чрезвычайно уставшие, и не смогут дальше работать», то тогда в среду должен состояться День оппозиции, а в четверг ВР продолжит работать над проектом Налогового кодекса.

Он отметил, что «будем работать столько, сколько нужно».

Председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий ХОМУТЫННИК сообщил, что в четверг на сайте парламента был размещен текст Налогового кодекса. По его словам, также экземпляры данного проекта распечатаны для народных депутатов.

Финансы

Верховная Рада 23-24 декабря планирует принять госбюджет-2011

Верховная Рада Украины 23-24 декабря должна в целом принять государственный бюджет на 2011 год.

Об этом сегодня во время брифинга заявил председатель парламента Владимир ЛИТВИН.

По его словам, именно поэтому Верховная Рада должна принять проект Налогового кодекса, который подпишет Президент, чтобы на основе этого кодекса принять госбюджет-2011.

«В случае вето - все прекрасно понимают - это приведет к тому, что мы будем откладывать процесс рассмотрения государственного бюджета на 2011 год», - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он добавил, что, по предварительным планам, 2-3 декабря ВР должна рассмотреть проект госбюджета в первом чтении, а 23-24 декабря – принять в целом.

Агро

Аграрии собрали 41 млн. тонн зерна

По оперативным данным, на 12 ноября т.г. аграрии Украины обмолотили 14,5 млн. га площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами (99% от плана) и намолотили 41,121 млн. тонн зерна.

Такие данные предоставили УНИАН в Министерстве аграрной политики Украины.

Сообщается, что средняя урожайность составляет 28,3 ц/га.

По информации министерства, кукуруза на зерно убрана с площади 2,6 млн. га (96% от плана), получено 11,689 млн. тонн зерна, средняя урожайность – 45,7 ц/га. Рис собран с площади 29,3 тыс. га (99%), получено 164,1 тыс. тонн, средняя урожайность – 56 ц/га.

Кроме того, подсолнечник убран с площади 4,4 млн. га (99%), получено 7,1 млн. тонн семян, средняя урожайность – 16 ц/га.

Сахарная свекла убрана с площади 484 тыс. га (97%), накопано 14,4 млн. тонн корнеплодов, средняя урожайность – 297 ц/га.

Соя убрана с площади 1 млн. га (97%), получено 1,6 млн. тонн семян, средняя урожайность – 16 ц/га.

В Украине озимые посеяны на 97% прогнозируемых площадей

В Украине по состоянию на 15 ноября всеми категориями хозяйств посеяно 8,223 млн. га озимых зерновых культур, что составляет 97% от прогноза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики Украины.

В том числе, озимые на зерно посеяны на площади 8,153 млн. га, что составляет 97% от плана.

Согласно сообщению, озимая пшеница посеяна на площади 6,628 млн. га, что составляет 99% от прогноза, рожь – на 323 тыс. га (94%), ячмень – на 1,2 млн. га (87%).

Посев озимого рапса проведен на площади 1,034 млн. га, что составляет 85% от прогноза.

В министерстве напомнили, что прогнозируемые площади посева озимых культур на зерно составляют 8,5 млн. га, в том числе, пшеницы – 6,8 млн. га, ржи – 345 тыс. га, ячменя – 1,4 млн. га.