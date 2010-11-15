Главное за 15 ноября (вечер)

Новости дня

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Соцполитика

Материальную помощь при рождении ребенка увеличат в 2011 году

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает увеличить материальную помощь при рождении ребенка в 2011 году.

Об этом он заявил сегодня во время прямой телефонной линии в газете «Факты и комментарии».

«Мы в следующем году введем это в действие», - сказал Н.АЗАРОВ, отвечая на вопрос читателя, который поинтересовался о возможности повышения материальной помощи при рождении ребенка.

Кроме того, Н.АЗАРОВ подчеркнул, что правительство намерено повышать социальные стандарты в Украине и в следующем году предусматривается рост уровня минимальной заработной платы.

Экономика

Госбюджет недополучит 700 млн. грн. в связи со снижением НДС на 1%

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ прогнозирует недополучение в Государственный бюджет 700 млн. грн. в связи со снижением налога на добавленную стоимость (НДС) на 1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время прямой телефонной линии в газете «Факты и комментарии».

Премьер-министр отметил, что проектом Налогового кодекса предусматривается постепенное снижение ставки НДС на 1% в год. «Это где-то 700 млн. грн. подарок предпринимателям в масштабе страны», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что считает эти средства довольно большими как для предпринимателей, так и для бюджета.

Правительство не планирует в 2010 году секвестр бюджета

Правительство не планирует в 2010 году проводить секвестр Государственного бюджета.

Об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время прямой линии в газете «Факты и комментарии».

«Никакого секвестра не будет… У нас расчеты на приватизацию «Укртелекома»», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщалось, бывший исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ считает, что до конца текущего года в Украине будет второй секвестр бюджета.

По его мнению, это основной пункт компромисса между правительством Украины и Международным валютным фондом.

И.УМАНСКИЙ отметил, что "ситуация с государственными финансами не такая хорошая и красивая, как того хотелось всем". По его мнению, "реальный дефицит бюджета-2010 буде много выше, чем утверждено законом. Как следствие, безусловно, необходимо будет этот дефицит чем-то покрывать. А МВФ является одним из наиболее дешевых источников средств. И эти средства будут нужны правительству".

Азаров допускает принятие Налогового кодекса 16 ноября

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ допускает принятие Налогового кодекса во вторник, 16 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время прямой телефонной линии в газете «Факты и комментарии».

Отвечая на вопрос о возможности принятия Верховной Радой Налогового кодекса уже во вторник, Н.АЗАРОВ сказал: «Конечно возможно. Так и надо делать».

Премьер-министр еще раз подчеркнул важность принятия данного документа для развития экономики Украины. При этом он признал, что такая масштабная реформа может содержать в себе и отрицательные черты. «Реформа необходима. Она обязательно имеет свои плюсы и минусы. Ни одной реформы не бывает, которая рассчитана только на плюсы. Она обязательно имеет свои минусы, она обязательно по кому-то проедется, кого-то зацепит», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что реформа необходима также в связи с тем, что по существующей ныне налоговой системе некоторые отрасли, имеющие довольно большой оборот денежных средств, платят налоги по упрощенной системе. В частности, он привел в качестве примера продажу ювелирных изделий и обмен валюты - новый Налоговый кодекс увеличит для них налоги. «Они будут довольны? Будут они нам аплодировать? Не будут. Потому что на это надо идти сознательно, что определенная часть занятых в бизнесе аплодировать Налоговому кодексу не будет, она будет выходить и протестовать», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом он подчеркнул, что необходимо искать компромисс при принятии кодекса.

Парламент 19 ноября заслушает министра финансов по бюджетной политики на 2011 год

Верховная Рада в пятницу, 19 ноября, заслушает информацию министра финансов Украины Федора ЯРОШЕНКО относительно бюджетной политики правительства на 2011 год.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

По его словам, правительство должно проинформировать общественность, каких подходов будет придерживаться власть при работе над государственным бюджетом, и как бюджетные показатели будут отвечать экономической ситуации.

Кроме того, по словам В.ЛИТВИНА, правительство должно проинформировать об основных параметрах, которые лягут в основу меморандума с МВФ, поскольку это и станет основой для формирования госбюджета.

Также Кабмин должен дать ответ на вопрос о социальной политике на последующие годы, поскольку возможности государства уже не совпадают с положениями действующих законов, добавил В.ЛИТВИН.

Финансы

Азаров сообщил о дефиците госбюджета-2010 в 5,5% ВВП

Кабинет министров Украины планирует дефицит государственного бюджета по итогам этого года году на уровне 5,5% от валового внутреннего продукта.

Об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время прямой линии в газете «Факты и комментарии».

«Мы в этом году вышли на 5,5% дефицита бюджета», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что в 2011-м году правительство планирует показатель госбюджета на уровне 3,5%.

Нефть. Газ

«Нафтогаз» получил прибыль в 680 млн. грн.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» завершила январь-сентябрь т.г. с чистой прибылью 680,210 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2009 г. чистый убыток составлял 2 млрд. 97,599 млн. грн.

Об этом говорится в квартальной отчетности компании, опубликованной на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В сообщении отмечается, что в январе-сентябре т.г. НАК «Нафтогаз Украины» увеличила чистый доход на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 59 млрд. 682,796 млн. грн., а также увеличила валовой доход (выручку) от реализации на 15,6% – до 69 млрд. 935,381 млн. грн.

Агро

МинАП прогнозирует урожай зерна в этом году в объеме 39,6 млн. тонн

По уточненным данным регионов на 4 ноября 2010 г., производство зерновых и зернобобовых культур по всем категориям хозяйств в весе после доработки ожидается на уровне 39,6 млн. тонн, что на 6,5 млн. тонн меньше против прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики Украины.

По данным МинАП, прогнозируемый валовой сбор пшеницы составит 17,2 млн. тонн (на 3,7 млн. тонн меньше прошлогоднего); ячменя – 8,7 млн. тонн (на 3,2 млн. тонн меньше); ржи - 496 тыс. тонн (меньше на 457 тыс. тонн); овса - 489 тыс. тонн (меньше на 242 тыс. тонн); гороха - 477 тыс. тонн (на уровне 2009 г.); кукурузы - 11,6 млн. тонн (на 1,1 больше 2009 г.); гречихи - 148 тыс. тонн (на 40 тыс. тонн меньше); проса – 118 тыс. тонн (на 21 тыс. тонн меньше).

Из группы технических культур ожидается: производство подсолнечника – 6,8 млн. тонн (на 0,5 млн. тонн больше 2009 г.); сои - около 1,6 млн. тонн (на 0,6 млн. тонн больше), рапса – 1,5 млн. тонн (на 400 тыс. тонн меньше), сахарной свеклы - в пределах 14,2 млн. тонн (на 4,2 млн. тонн больше).

Производство картофеля прогнозируется на уровне 18,9 млн. тонн (на 0,7 млн. тонн меньше 2009 г.), а овощей на уровне 7,5 млн. тонн (на 0,8 млн. тонн меньше).

Зернотрейдеры готовят иски - есть нарушения при получении квот на экспорт зерна

Ряд зернотрейдеров готовят судебные иски в связи с нарушениями при выдаче документов, необходимых для получения квоты на экспорт зерна.

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН сообщил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир КЛИМЕНКО.

«Целый ряд компаний хочет подавать в суд. Я сегодня на Совете предпринимателей при Кабинете министров об этом сказал, что ряд компаний сейчас готовят иски в суд», - отметил В.КЛИМЕНКО и добавил: «Я думаю, что в суд будут подавать на Минагрополитики за несделанную работу. Я считаю, что Минагрополитики с задачами, которые возложены Кабинетом министров постановлением, полностью не справилось».

По словам В.КЛИМЕНКО, Министерство аграрной политики по не объясненным причинам одним компаниям выдало необходимые документы, а другим - не выдало.

«Анекдот состоит в другом: Минагрополитики теперь на вопросы, почему вы не выдали (необходимые документы – УНИАН) компаниям известным, с нормальными документами, сегодня стало выдавать документы с пометкой 12 числа. Представители компаний 12 числа находились в здании министерства до восьми часов вечера… Им сказали, что никаких заключений для вас нет, а сегодня ряд компаний вдруг узнают…» - отметил президент УЗА.