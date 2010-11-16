Анонс событий 16 ноября

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Украинский банковский форум Адама Смитта.

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Возле Верховной Рады Украины предприниматели Украины проведут массовую акцию протеста против принятия Налогового кодекса Украины, который уничтожает малый и средний бизнес.

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В Киеве, в парке Дружбы народов состоится акция по противодействию принятия Налогового кодекса Украины и отмене Закона Украины «О размере и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование”. Организатор – Профессиональный союз таксистов Украины. Телефон: 594 94 95.

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Международная конференция «Современные вызовы системы государственных закупок в Украине» при поддержке Министерства экономики и Антимонопольного комитета Украины.

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Состоится пленарное заседание Верховной Рады.

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В Антимонопольном комитете Украины состоится заседание, на котором будет приниматься решение относительно платежной системы VISA.

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Пресс-конференция лидеров профессиональных общественных организаций АПК, которые обнародуют открытое обращение к Президенту и премьер-министру о ситуации, сложившейся в АПК на тему: «В День работника сельского хозяйства аграрии готовы выйти на общенациональную забастовку».

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11-30 в УНИАН состоится совместная пресс-конференция ПриватБанка и MasterCard, посвященная запуску нового карточного продукта – кредитной мини-карты ПриватБанк-MasterCard – инновационной платежной карты для активных покупателей, в том числе предпочитающих совершать покупки on-line. Участники: Александр Дубилет, председатель правления ПриватБанка, Белла Ставчански, президент региона быстрорастущих европейских рынков MasterCard Europe и Сергей Равняго, глава представительства MasterCard Europe в Украине. (ул.Крещатик,4,конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 0505255884, ahontar@prp.com.ua (Александра Гонтарь); 066 7815818, mgribova@prp.com.ua (Мирослава Грибова); 044 4952960, «Пи Ар Пи Украина».

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Пресс-конференция министра аграрной политики Украины Николая Присяжнюка, приуроченная ко Дню работника сельского хозяйства.

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Состоится брифинг председателя парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Н.Королевской.

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Состоится брифинг на тему: “Состояние выполнения бюджета Министерства обороны Украины в 2010 году и прогнозируемые показатели оборонного бюджета 2011 года”.

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Пресс-конференция, посвященная итогам работы миссии Международного валютного фонда в Украине.

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15-30 в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Налоговый кодекс – смертельный удар по малому и среднему предпринимательству». Будут подведены итоги акции, которая состоится 16 ноября возле Верховной Рады Украины. (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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16-30 в УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная совместной акции протеста малого и среднего бизнеса, профсоюзов на Майдане Незалежности 16 ноября. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

(УНИАН)