ДАЙДЖЕСТ СМИ за 16 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Украину накрыло лже-инвестициями», в котором пишет - в III квартале в Украине был зарегистрирован рекордный с начала кризиса чистый приток прямых иностранных инвестиций. Однако большая часть из пришедших в Украину $2 млрд. не имеют отношения к иностранному капиталу - это деньги отечественного бизнеса…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/ukrainu-nakrylo-lzhe-investicijami-147721/

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Также «Дело» в публикации «Как будут увольнять по новому Трудовому кодексу» пишет – проект Трудового кодекса защищает наемных работников хуже, чем нынешнее трудовое законодательство, считает ряд экспертов. Другие же уверены, что уволить сотрудника все равно будет сложно…

http://delo.ua/vlast/zakony-gosregylirovanie/kak-budut-uvolnjat-po-novomu-kodeksu-147669/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «На три с плюсом», в котором пишет – восстановление украинской экономики в III квартале замедлилось почти вдвое, до 3,5%. Торможения роста ВВП эксперты ожидали, но данные Госкомстата оказались оптимистичнее их оценок. По итогам года эксперты прогнозируют экономический рост выше 4% и предупреждают, что на экономику продолжает негативно влиять ухудшение внешнего спроса на сырьевой экспорт и низкий приток инвестиций…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1540566

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Кабмин повернулся другим током» пишет – правительство вернулось к идее приватизации облэнерго, разблокировав в суде собственное решение о передаче акций 15 облэнерго Фонду госимущества. Уже в мае следующего года планируется провести конкурсы по их продаже. Сейчас общая стоимость активов не превышает $2 млрд, в то время как после завершения реформы энергорынка она была бы в два раза больше, отмечают эксперты. Тем не менее, в правительстве заявляют, что на часть компаний нашли потенциальных покупателей…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1540557

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«Коммерсант-Украина» в материале «Для тех, кто в банке» пишет – компании по управлению активами (КУА), созданные банками, воспользовались активным притоком депозитов в банковскую систему и переориентировали часть средств наиболее рискованных клиентов в управляемые ими фонды. Благодаря этому их доля выросла за год более чем вдвое – до 18% активов паевых фондов. Основным преимуществом банковских КУА является доступ к филиальной сети материнских компаний. Остальные участники рынка сеть своих офисов расширять не планируют, но обещают ужесточение конкуренции…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1540562

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Издание «Экономические известия» в публикации «Ан-148 становится чужим» пишет – кооперация Украины с Россией по программе Ан-148 фактически превратилась в субподряд. Российский авиапром создает один экземпляр самолета каждые два месяца, Украина — один в год. По сути страна лишилась единственного пока реального и в перспективе рентабельного проекта в авиапроме, а отечественные авиакомпании — возможности закупать эффективную машину на выгодных условиях…

http://markets.eizvestia.com/full/an-148-stanovitsya-chuzhim

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Также «Экономические известия» в публикации «Рога и копыта» получат дотацию» пишут – правительство не устает обсуждать уровень дотаций для селян на те или иные нужды. Однако, как показал опрос руководителей молочных предприятий, сами аграрии зачастую лишь только слышали об этих мифических деньгах. Сейчас же чиновники намерены изменить схемы выплат средств для производителей….

http://markets.eizvestia.com/full/roga-i-kopyta-poluchat-dotaciyu

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«Газета по-киевски» в публикации «Митингующие: «Нам даже на обогреватель денег не хватает» пишет – сегодня в парламенте рассмотрят скандальный Налоговый кодекс. Предприниматели обещают 50-тысячный митинг, хотя протестующие не готовы четко объяснить, что именно их не устраивает…

http://mycityua.com/articles/country/2010/11/16/001750.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Почему Попов не спешит в мэры?» пишет – центральная власть не спешит назначать главой КГГА фактически управляющего городом Александра Попова, а исчезнувшего куда-то Черновецкого Азаров называет «исполняющим представительские функции»…

http://mycityua.com/articles/city/2010/11/16/020653.html

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Издание «Сегодня» в публикации «В ГАИ проверяют хитрую камеру, которая сама ищет угнанные машины» пишет – украинские гаишники получили от государства новую технику на 20 млн. грн. Это - 115 новеньких служебных автомобилей ВАЗ, 148 алкотестеров «Драгер» и 26 лазерных измерителей скорости «ТруКам»…

http://www.segodnya.ua/news/14195078.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Налоговый кодекс-2: возможности для админдавления увеличиваются...» пишет – проект Налогового кодекса-2, который обнародовали на прошлой неделе, не лучше, если не хуже, прежнего. Административная тяжесть и возможности для давления в нем увеличиваются, средства для защиты налогоплательщиком - уменьшаются...

https://economics.unian.net/rus/detail/66637

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Распределение квот на экспорт зерна: с трейдерами сыграли "в наперстки"?» пишет – в Минэкономики распределили квоты на экспорт зерна. Событие, которого ждали с нетерпением и аграрии, и зернотрейдеры, состоялось, но его результаты и способ проведения вызывают недоумение и вопросы…

https://economics.unian.net/rus/detail/66678

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Передел России» пишет – россияне будут жить не в 83 регионах, как сейчас, а в 20 агломерациях, где концентрируются ресурсы. Эта идея может войти в предвыборную кампанию Дмитрия Медведева, полагают эксперты…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/249680/peredel_rossii

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Издание «Ведомости» в публикации «Мэр разгоняет цены» пишет – борьба нового московского мэра Сергея Собянина с ларьками и палатками пошла на пользу стрит-ритейлу. Спрос на торговые помещения, расположенные на первых этажах домов, вырос чуть не вдвое…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/249688/mer_razgonyaet_ceny

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Издание «Известия» в публикации «Вклады, которые нас разоряют» пишет - доходность по вкладам в российских банках опустилась ниже уровня инфляции. Реальная доходность (ставка минус инфляция) стала отрицательной уже сейчас, когда год еще не закончился. И это несмотря на рекордно низкий рост цен в 2010 году. В то же время сами банки получают рекордные прибыли и увеличивают управленческие расходы. Для них кризис точно закончился. Вкладчики им не очень-то и нужны, говорят эксперты…

http://www.izvestia.ru/economic/article3148322/

(УНИАН)