Главное за 16 ноября (день)

Новости дня

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Основными новостями первой половины дня стали сообщения о снижении уровня безработицы, о том, что Кабмин заморозил финансирование госпрограмм "Корвет", "Ан-70" и "Вертолет", заявления Нафтогаза о продолжающихся переговорах по формуле цены российского газа для Украины...

Соцполитика

В Украине количество зарегистрированных безработных в октябре сократилось на 1,8%

В Украине количество зарегистрированных безработных в октябре 2010 года сократилось на 1,8%, или на 7,4 тыс. человек, по сравнению с сентябрем, и на 1 ноября т.г. составило 400,7 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с 1 января 2010 года уровень зарегистрированной безработицы в Украине сократился на 23,9%, или 126,0 тыс. человек (на 1 января т.г. – 526,7 тыс. человек).

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 ноября 2010 года составил 1,4% от количества населения трудоспособного возраста, что на 0,1 п.п. меньше, чем в сентябре, и на 0,5 п.п. меньше, чем на 1 января 2010 года.

Количество безработных, которые на 1 ноября т.г. получали пособие по безработице, сократилось на 33,2% по сравнению с показателем на 1 января т.г. и составило 275,9 тыс. человек.

Экономика

Предприниматели призывают Президента отклонить новый Налоговый кодекс

Предприниматели, которые пикетируют Верховную Раду, призывают Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА приложить все усилия, чтобы новый проект Налогового кодекса не был принят и не вступил в силу.

Об этом говорится в соответствующем обращении, которое зачитали участники акции через громкоговорители.

«Уважаемый Виктор Федорович, несмотря на обещанные вами налоговые каникулы и реформы, этого не происходит. В случае принятия Налогового кодекса шансов на сохранение малого и среднего бизнеса не будет», - отмечается в обращении.

Также в документе подчеркивается, что предложения предпринимателей, направленные на улучшение системы налогообложения малого и среднего бизнеса, Верховная Рада полностью проигнорировала. В связи с этим авторы обращения отмечают, что «таким образом, наша жизнь и работа будут полностью зависеть от налоговиков и милиционеров».

«Таким образом, просим вас сделать все возможное и невозможное, чтобы этот законопроект не был принят и не вступил в силу, - отмечают предприниматели, обращаясь к В.ЯНУКОВИЧУ.

При этом пикетирующие отмечают, что в случае формирования для них нормальных условий ведения бизнеса они могут создавать рабочие места и обеспечивать свои семьи и наполнять бюджет государства.

Украина и МВФ договорились. 1,6 млрд.долл. могут поступить до конца года

Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности по поводу условий дальнейшего сотрудничества в рамках программы стенд-бай.

Об этом заявил руководитель представительства МВФ в Украине Макс АЛЬЕР в ходе пятой ежегодной конференции Адама Смита «Украинский банковский форум».

По его словам, на сегодняшний день завершается составление текста меморандума и письма о намерениях. Планируется, что до конца года совет директоров МВФ рассмотрит вопрос выделения Украине второго транша объемом 1,6 млрд. долл. М.АЛЬЕР не исключил, что деньги также будут выделены до конца текущего года.

Планируется, что из предоставленных средств 1 млрд. долл. будет направлен на покрытие дефицита госбюджета Украины, а 600 млн. долл. – в резерв Национального банка Украины.

Представитель МВФ позитивно оценил уровень выполнения правительством взятых на себя обязательств в рамках сотрудничества с МВФ.

Промышленность

Кабмин заморозил финансирование госпрограмм "Корвет", "Ан-70" и "Вертолет"

Правительство приостанавливает финансирование государственных программ по созданию корабля класса «корвет», самолета Ан-70 и по модернизации вертолетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Департамента финансов Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Иван МАРКО сегодня на брифинге в Киеве.

Обнародовав прогнозируемые показатели государственного бюджета, которые будут выделены Минобороны в 2011 году на развитие вооружений и военной техники, он отметил: «На развитие вооружений впервые мы направляем 1,7 млрд. грн. Правда, этот ресурс не касается программ «Вертолет», «Корвет», а также «Ан-70».

И.МАРКО отметил, что министр обороны проинформировал о временном прекращении финансирование этих государственных программ Президента Украины.

Директор департамента финансов Минобороны в то же время выразил надежду, что финансирование этих программ начнется с 2013-2014 годов.

«Мы программы не останавливаем, но приостанавливаем финансирование», - уточнил он.

И.МАРКО сообщил, что программа создания украинского многофункционального ракетного комплекса «Сапсан» будет продолжена.

Нефть. Газ

Переговоры по формуле цены российского газа для Украины продолжаются

Переговоры об изменении формулы цены российского газа для Украины продолжаются.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН сегодня на VIII Международном форуме «Газ России – 2010» в Москве.

«На уровне правительств наших стран компанией «Нафтогаз» и «Газпром» постоянно ведется работа по усовершенствованию условий выполнения долгосрочных контрактов и поиску дополнительных направлений для взаимовыгодного партнерского сотрудничества», - сказал В.ЧУПРУН.

«Переговоры ведутся с целью поиска возможностей для пересмотра формулы цены газа, а именно - уменьшения базовой цены, которая зафиксирована на уровне 450 долл.», - подчеркнул он.

По словам В.ЧУПРУНА, помимо этого, «Нафтогаз» и «Газпром» обсуждают варианты создания совместных предприятий, целью которых явилось бы дополнительная стабилизация как транзитных поставок газа, так и внутреннего рынка потребления.

В.ЧУПРУН также сообщил, что продолжается обсуждения деятельности международного консорциума по управлению и развитию ГТС Украины.

Украина увеличила транзит газа и сократила нефти

Транзит природного газа по территории Украины в январе-октябре т.г. увеличился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

По данным комитета, транзит нефти по территории Украины в январе-октябре т.г. сократился на 31,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Также в сообщении сказано, что общая транспортировка газа по газотранспортной системе Украины в январе-октябре т.г. увеличилась на 10,3%, а нефти – сократилась на 21,5%.

Госкомстат не приводит натуральные показатели транзита нефти и газа.

ГТС Украины способна транзитировать 142 млрд. куб. м. газа в Европу ежегодно

ГТС Украины сегодня способна транзитировать 142 млрд. куб. м. газа в Европу ежегодно.

Об этом заявил заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН сегодня на VIII Международном Форуме «Газ России – 2010» в Москве.

«ГТС позволяет обеспечить транзит 142 млрд. куб. м. в год. Сегодня ее техническое состояние вполне позволяет выполнить (транзит) таких объемов», - сказал В.ЧУПРУН.

Он отметил, что через территорию Украины российский газ поставляется в 18-ть стран Европы.

По его словам, после распада СССР Украина обладает третей в мире по мощности ГТС, которая включает около 40 тис. км газопроводов и также 13 ПХГ общим объемом 32 млрд. куб. м.

В.ЧУПРУН отметил, что технико-экономические расчеты показывают, что если бы сегодня заново строить имеющуюся систему магистральных газопроводов, то для этого понадобилось бы более 75 млрд. долл. инвестиций со сроком окупаемости более 8 лет.

Связь

Доля спама в почтовом трафике в октябре уменьшилась на 3,7%

Средняя доля спама в почтовом трафике, по сравнению с сентябрем т.г., уменьшилась на 3,7% - до 77,4%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании "Лаборатория Касперского" (Россия).

Самый низкий показатель месяца был отмечен 28 октября - 70,1%; больше всего спама было получено пользователями 24 октября - 88,2%.

Отмечается также, что в рейтинге стран-распространителей спама произошли серьезные изменения. Так, если в прошлом месяце Соединенные Штаты занимали вторую позицию, уступив первенство Индии, то теперь лидером внезапно стала Россия (11,3%). При этом США даже не попали в первую десятку, заняв лишь 18-ю строчку (1,6%). Кроме России, в первой десятке распространителей оказались Индия (8,5%), Украина (5,6%), Великобритания (4,7%) и Бразилия (4,5%).

Агро

Украина продлит действие квот на экспорт зерна до конца маркетингового года

Украина продлит действие квот на экспорт зерна до конца текущего маркетингового года.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

Он напомнил, что квоты введены до конца 2010 года. «Балансы будут подсчитаны в декабре, и решение будет принято, что квота будет продолжена. Это однозначно», - сообщил министр.

Он подчеркнул, что объемы квот и методика их распределения будут определены в декабре.

Он напомнил, что в ВРУ находится законопроект относительно проведения аукционов для выделения квот. «Если проект будет рассмотрен и принят, тогда квоты будут выделяться по этому закону», - отметил министр.