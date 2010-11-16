Янукович уволил Черновецкого и назначил Попова главой КГГА

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил от должности главы Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и назначил на эту должность Александра ПОПОВА.



Тексты соответствующих указов главы государства размещены на официальном сайте Президента.



Согласно указу № 1037/2010, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ уволен с должности главы КГГА, а в соответствии с указом № 1038/2010, А.ПОПОВ назначен на указанную должность.



Оба документа подписаны 15 ноября.



Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины в 2003 году определил, что «Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное Киевским городским головой».



7 сентября 2010 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины – городе-герое Киев", которым предоставила территориальной общине города Киева и Киевскому городскому совету право принимать решение об образовании (необразовании) районных в городе советов.



Согласно этому закону, исполнительным органом Киевского городского совета является Киевская городская государственная администрация, которая параллельно выполняет функции государственной исполнительной власти, являющиеся особенностью осуществления исполнительной власти в городе Киеве. Глава Киевской городской государственной администрации назначается Президентом Украины в порядке, предусмотренном Конституцией и законами Украины, отмечено в законе.



Как отмечали в “Институте города”, после этого СМИ распространили мнение, что изменения, которые внесла Верховная Рада в упомянутый закон, открывают путь для назначения председателем КГГА представителя Партии регионов А.ПОПОВА.



Комментируя этот закон, директор «Института города» Александр СЕРГИЕНКО заявлял, что первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации А.ПОПОВ не может быть назначен председателем КГГА, несмотря ни на какие изменения к Закону «О столице».



Как объяснил эксперт, «закон не внес ничего нового в законодательство, поскольку такая норма уже зафиксирована в статье 118 Конституции Украины. Относительно столицы имеет место принципиальное отличие. Конституционный Суд Украины 2003 года определил, что «Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное Киевским городским головой», и это решение имеет одинаковую силу с нормами Конституции».



Единственный путь для законного назначения другого лица – это отделения КГГА от исполнительного органа Киевсовета, которые сейчас объединены в один. Киев сегодня – единственное место в стране, где совет не имеет своего собственного, независимого от государственного, исполнительного органа.



«Конечно, наш Конституционный Суд может принять и прямо противоположное решение по своему предыдущему, как это уже имело место, но на сегодняшний день единственный законный способ для А.ПОПОВА стать председателем КГГА, это – выиграть выборы городского головы, которые тот таки КСУ (достаточно сомнительно) отсрочил до 2012 года», – заявлял эксперт.