В Варшаве представили официальный талисман Евро-2012

Сегодня в Варшаве презентован официальный талисман чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, талисманом Евро-2012 станут фигурки двух футболистов, которые одеты в форму цветов национальных флагов Украины и Польши. На желтой футболке украинца - номер 12, а на белой футболке польского футболиста – номер 20.

В презентации талисмана, которая состоялась в Польском театре в Варшаве, приняли участие генеральный директор УЕФА Дэвид ТЕЙЛОР, министр спорта Польши Адам ГЕРШ, руководители футбольных федераций Украины и Польши Григорий СУРКИС и Гжегош ЛЯТО и послы УЕФА Евро-2012 Андрей ШЕВЧЕНКО, Олег БЛОХИН, Збигнев БОНЕК, Анджей ШАРМАХ.

В начале церемонии состоялась демонстрация короткого фильма об истории талисмана. Фильм начинается с того, что двое ребят-футболистов передают пас мячом с карты Австрии и Швейцарии в Украину с Польшей.

Из мяча, упавшего под землю, прорастает цветок, который является символом Евро-2012. Потом на земле открываются два лепестка, в которых просыпаются два юноши-футболиста в формах национальных цветов Польши и Украины и начинают играть футбол.

После этого на сцене была презентована танцевальная шоу-программа, посвященная талисману, и выступили представители организаторов Евро-2012 от Польши, Украины и UEFA.

Выступая на церемонии руководитель Федерации футбола Украины Г.СУРКИС сказал, что ему очень понравился новый талисман. Он выразил надежду, что так же его воспримут футбольные болельщики.

А.ШЕВЧЕНКО, который является официальным послом Евро-2012, также высказал мнение, что талисман понравится фанатам, в первую очередь детям.

Представители Польши также положительно его оценили.

Генеральный директор UEFA Д.ТЕЙЛОР в своей речи отметил значительный прогресс в подготовке Польши и Украины к чемпионату.

“UEFA очень довольна достигнутым прогрессом”, - сказал он.

Разработкой талисмана занимался один из самых крупных мультипликационных концернов Warner Brothers, сообщает украинский фан-сайт чемпионата «Все о Евро 2012».

Имена футболистам будут выбирать болельщики. Они должны будут выбрать из трех вариантов: Славек-Славко, Семко-Стримко, Клемек-Владко.

Голосование продлится с 16 ноября до 3 декабря, а вариант-победитель будет объявлен 4 декабря.

Голосовать можно на web-странице УЕФА, в ресторанах «МакДональдс» в городах-организаторах Евро-2012 и во время турне талисмана по городам, где будет проходить чемпионат.

Турне будет проходить: 18 ноября - Познань, 20-21 ноября – Львов, 23-24 ноября - Донецк, 26 – Вроцлав, 26-27 – Харьков, 28-29 ноября – Киев, 29 – Гданьск.

Турне завершится 4 декабря в Варшаве.

Справка УНИАН. Украина и Польша выиграли право организации Евро-2012 в апреле 2007 года.

Матчи чемпионата состоятся в польских Варшаве, Вроцлаве, Гданьске, Познани, а также украинских Киеве, Львове, Донецке и Харькове.