Соболев: после назначения Попова главой КГГА выборы в Киеве вообще можно не проводить

Заместитель лидера фракции «БЮТ-Батькивщина» Сергей СОБОЛЕВ считает, что после сегодняшнего назначения Александра ПОПОВА председателем Киевской госадминистрации фактически утратили смысл выборы мэра столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам С.СОБОЛЕВА, фактически, из-за манипуляций с законом о Киеве столица Украины потеряла свое местное самоуправление. По его словам, никем не избранное лицо (А.ПОПОВ – УНИАН) фактически руководит городом и является главным распорядителем финансовых ресурсов и потоков Киева. «После этого понятие выборов мэра города и в Киевский городской совет становятся никому не интересными», - сказал он.

С.СОБОЛЕВ убежден, что именно для этого и делалась так называемая реформа в Киеве. «Киев является примером того, как никто не хочет делать настоящие реформы, а хочет без выборов назначать своих людей на должности», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил от должности председателя Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и назначил на эту должность А.ПОПОВА.

Напомним, Конституционный Суд Украины 2003 года определил, что «Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное Киевским городским председателем».

7 сентября 2010 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины – городе-герое Киеве", которым предоставила территориальной общине города Киева и Киевского городского совета право принимать решение об образовании (необразовании) районных в городе советов. По закону этим исполнительным органом Киевского городского совета является Киевская городская государственная администрация, которая параллельно исполняет функции государственной исполнительной власти, что является особенностью осуществления исполнительной власти в городе Киеве. Председатель Киевской городской государственной администрации назначается Президентом Украины в порядке, предусмотренном Конституцией и законами Украины, говорится в законе.

Комментируя данный закон, директор «Института города» Александр СЕРГИЕНКО заявлял, что А.ПОПОВ не может быть назначен председателем КГГА, несмотря ни на какие изменения в закона «О столице».

Как объяснил эксперт, «Конституционный Суд Украины 2003 года определил, что «Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное Киевским городским председателем» и это решение имеет одинаковую силу с нормами Конституции».

«Конечно, наш Конституционный Суд может принять и прямо противоположное к своему предыдущему решение, как это уже имело место, но сегодня единственный законный способ для А.ПОПОВА стать председателем КГГА, это – выиграть выборы городского председателя, которые тот же КСУ (довольно сомнительно) отсрочил до 2012 года», – заявлял эксперт 8 сентября с.г.