Еврокомиссия начнет переговоры с Беларусью об упрощенном визовом режиме

Еврокомиссия рекомендует Совету министров ЕС одобрить мандат для начала переговорного процесса с Беларусью по соглашениям об упрощении визового режима и о реадмиссии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Представительства Еврокомиссии в Беларуси.

Соответствующий документ был направлен на рассмотрение Совета Евросоюза 12 ноября.

В частности, Еврокомиссия предлагает странам ЕС рассмотреть перечень вопросов, по которым ЕС готов упростить процедуры оформления виз. В частности, речь идет об упрощении процедуры получения длительных многократных виз для поездок в ЕС, упразднении или уменьшении платы за визы для определенных категорий граждан, установлении сроков для обработки визовых заявок, а также о возможном снятии визовых требований для владельцев дипломатических паспортов.

Во время визита в Минск еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики добрососедства Штефан ФЮЛЕ сообщил, что рабочие группы по подготовке соглашения об упрощении визового режима могут начать свою работу уже в ноябре, а по соглашению о реадмиссии — в декабре.

"В ходе переговоров мы определили весь комплекс отношений между Европейским Союзом и Беларусью, пути их дальнейшего углубления и улучшения, обсудили вопрос проведения в Беларуси президентских выборов в качестве одного из спектров развития дальнейших отношений Беларуси и Европейского Союза. С обеих сторон была высказана заинтересованность в том, чтобы эти отношения имели более стабильный и перспективный характер, чем в прошлом", - сообщил в свою очередь министр иностранных дел Беларуси Сергей МАРТЫНОВ после переговоров с Ш.ФЮЛЕ.