Янукович посетит Польшу в конце текущего или в начале следующего года

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществит первый визит к Польше в конце текущего или в начале следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Польша Маркиян МАЛЬСКИЙ.

“Или в конце этого года или в начале следующего”, - сказал он.

Посол отметил, что у президентов Украины и Польши очень напряженный график из-за участия в международных мероприятиях, которые будут проходить до конца текущего года (саммиты НАТО в Лиссабоне, Украина-ЕС, ОБСЕ в Астане - УНИАН).

Он также напомнил, что в конце декабря в Польше отмечается Рождество.

„Мы пытаемся в этом коротком промежутке времени согласовать этот визит”, - сказал посол.

М.МАЛЬСКИЙ также отметил, что в декабре Польшу с визитом планирует посетить министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября в польском МИД не исключили, что Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ до конца текущего года может посетить Польшу с первым визитом.

Как сообщал УНИАН, Президент Польши Бронислав КОМОРОВСКИЙ с августа этого года, после вступления на этот пост, уже дважды посетил с визитом Украину. В конце сентября Б.КОМОРОВСКИЙ в Харькове принял участие в мероприятиях, приуроченных к 70-й годовщине Катыньской трагедии, а в начале октября - в конференции Ялтинской стратегии, где провел свою первую встречу с В.ЯНУКОВИЧЕМ.

Глава Украинского государства планировал посетить Польшу в сентябре для участия в экономическом форуме в Кринице, но этот визит был отменен.

Позже неофициально сообщалось, что В.ЯНУКОВИЧ в ноябре может посетить Польшу с первым официальный визитом.