Главное за 16 ноября (вечер)

Основные события второй половины дня



Политика



Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил от должности главы Киевской городской государственной администрации Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и назначил на эту должность Александра ПОПОВА.



Тексты соответствующих указов главы государства размещены на официальном сайте Президента.



Согласно указу № 1037/2010, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ уволен с должности главы КГГА, а в соответствии с указом № 1038/2010, А.ПОПОВ назначен на указанную должность.



Оба документа подписаны 15 ноября.



Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины в 2003 году определил, что «Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное Киевским городским головой».



7 сентября 2010 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины – городе-герое Киев", которым предоставила территориальной общине города Киева и Киевскому городскому совету право принимать решение об образовании (необразовании) районных в городе советов.



Согласно этому закону, исполнительным органом Киевского городского совета является Киевская городская государственная администрация, которая параллельно выполняет функции государственной исполнительной власти, являющиеся особенностью осуществления исполнительной власти в городе Киеве. Глава Киевской городской государственной администрации назначается Президентом Украины в порядке, предусмотренном Конституцией и законами Украины, отмечено в законе.



Как отмечали в “Институте города”, после этого СМИ распространили мнение, что изменения, которые внесла Верховная Рада в упомянутый закон, открывают путь для назначения председателем КГГА представителя Партии регионов А.ПОПОВА.



Комментируя этот закон, директор «Института города» Александр СЕРГИЕНКО заявлял, что первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации А.ПОПОВ не может быть назначен председателем КГГА, несмотря ни на какие изменения к Закону «О столице».



Как объяснил эксперт, «закон не внес ничего нового в законодательство, поскольку такая норма уже зафиксирована в статье 118 Конституции Украины. Относительно столицы имеет место принципиальное отличие. Конституционный Суд Украины 2003 года определил, что «Киевскую городскую государственную администрацию должно возглавлять только лицо, избранное Киевским городским головой», и это решение имеет одинаковую силу с нормами Конституции».



Единственный путь для законного назначения другого лица – это отделения КГГА от исполнительного органа Киевсовета, которые сейчас объединены в один. Киев сегодня – единственное место в стране, где совет не имеет своего собственного, независимого от государственного, исполнительного органа.



«Конечно, наш Конституционный Суд может принять и прямо противоположное решение по своему предыдущему, как это уже имело место, но на сегодняшний день единственный законный способ для А.ПОПОВА стать председателем КГГА, это – выиграть выборы городского головы, которые тот таки КСУ (достаточно сомнительно) отсрочил до 2012 года», – заявлял эксперт.

Финансы



Ассамблея общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины (АООМСБУ) будет инициировать проведение референдума о недоверии Кабинету Министров Украины и Верховной Раде в связи с началом рассмотрения проекта Налогового кодекса в существующей редакции.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель координационного совета АООМСБУ Игорь ГУРНЯК.

По его словам, вопрос о начале процедуры инициирования референдума будет рассмотрен на внеочередной ассамблее общественных организаций в Киеве 22 ноября т.г.

Также, по словам И.ГУРНЯКА, в случае принятия законопроекта в существующей редакции АООМСБУ обратится к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой наложить на него президентского вето.

Кроме того, отметил глава координационного совета АООМСБУ, в случае принятия документа ассамблея планирует провести «налоговую забастовку», а также начнет активную разъяснительную работу в регионах Украины о политике действующего правительства.

При этом И.ГУРНЯК уклонился от уточняющего вопроса о форме проведения «налоговой забастовки», объяснив, что нежелание раскрывать ее механизм продиктовано необходимостью создания «эффекта внезапности» для действующих властей.

Банки



Правительство Украины привлечет советников для определения дальнейшей судьбы рекапитализированных государством банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня глава представительства Международного валютного фонда в Украине Макс АЛЬЕР в ходе пятой ежегодной банковской конференции Адама Смита в Киеве.

“Будут наняты советники, и они дадут оценку, какой лучший путь решения этих проблем”, - сказал М.АЛЬЕР.

По его словам, первая цель, с которой была осуществлена рекапитализация банков при участи государства, а это стабилизация банковской системы, была достигнута. Теперь речь идет о поиске эффективного пути минимизации бюджетных расходов на эти банки.

В свою очередь, руководитель группы советников вице-премьер-министра Украины по экономическим вопросам Тимур БАГИРОВ заявил, что актуальным остается вопрос реструктуризации проблемной задолженности в этих банка. На сегодня вернуть средства, которые государство вложило в рекапитализированные банки, учитывая их состояние, пока не представляется возможным.

Т.БАГИРОВ отметил, что на данном этапе решается вопрос, кого именно Министерство финансов Украины привлечет в качестве советников для решения данной проблемы.

В июне 2009 года Кабинет министров Украины принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

На сегодня Минфин является владельцем 99,9721% акций «Родовид Банка». Доля государства в капитале «Укргазбанка» составляет 87,72%. В капитале банка «Киев» государству принадлежит 99,93%.

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Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) намерен в 2011 году предоставить украинскому «ПроКредитБанку» кредит на сумму 20 млн. евро.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил глава представительского офиса ЕИБ в Украине Тор ЭМАНУЭЛЬСОН в ходе ежегодной конференции Института Адама Смита.



«В следующем году будет заключен кредитный договор. Цель кредитования – поддержка проектов по улучшению окружающей среды и финансированию малого и среднего бизнеса», – сказал Т.ЭМАНУЭЛЬСОН.



По его словам, средства будут предоставлены на срок более 5 лет.



Справка УНИАН. АО «ПроКредит Банк» (Киев) зарегистрировано в конце 2000 года и на сегодняшний день входит в третью группу (средние банки) по классификации Нацбанка Украины.



Акционерами банка являются: Европейский банк реконструкции и развития – 19,999%, ProCrеdit Holding AG – 80,001%.

Валютный рынок



Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9460/7,9520, к 12:00 сузился спрэд – 7,9480/7,9510. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,9490/7,9540 грн./долл.



Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2557/0,2560, к 12:00 цены снизились до 0,2556/0,2567. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,0955 (+0,1380).



На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3580/1,3650. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8130/10,8235, к 12:00 цены ушли вниз – 10,7945/10,8045. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне поднялись до 10,8140/10,8270.

ТЭК



Украинские нефтегазодобывающие предприятия в январе-октябре 2010 года сократили добычу природного газа на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 15,9 млрд. куб. м.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, в январе-октябре т.г. добыча нефти в Украине сократилась на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 2,153 млн. тонн.

Добыча газового конденсата в Украине в январе-октябре т.г. сократилась на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 786 тыс. тонн, а добыча нефтяного попутного газа – на 13,2%, до 546 млн. куб. м.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году украинские нефтегазодобывающие предприятия увеличили добычу природного газа на 2,1% по сравнению с 2008 годом – до 20,3 млрд. куб. м. Добыча нефти сократилась на 6,2% – до 2,899 млн. тонн, добыча газового конденсата – на 5,2%, до 1,018 млн. тонн, а нефтяного попутного газа – на 14,2%, до 744 млн. куб. м.

Справка УНИАН. Крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями Украины являются ДК «Укргазвыдобування», ОАО «Укрнафта» и ГАО «Черноморнефтегаз», входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины».

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НАК «Нафтогаз Украина» по итогам текущего года ожидает доход от транзита 105 млрд. куб. м. газа в Европу в размере около 3 млрд. долл. США.



Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на VIII Международном Форуме «Газ России – 2010» в Москве заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН.



«В 2010 году компания ожидает доход от транзита 105 млрд. – это прогнозная цифра, по видимому, она будет немного ниже в связи с потреблением газа в Европе и теплой погодой, в сумме около 3 млрд. долл. за услуги по транзиту», - сказал В.ЧУПРУН.



Как сообщал УНИАН, в 2009 году НАК «Нафтогаз Украины» осуществила транзит около 96 млрд. куб. метров газа в страны Европы.

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ОАО «Газпром» рассматривает возможность дополнительных поставок российского газа во Францию по газопроводу «Северный поток».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации ОАО «Газпром» по итогам рабочей встречи председателя правления «Газпрома» Алексея МИЛЛЕРА и заместителя председателя правления, вице-президента GDF SUEZ Жана-Франсуа СИРЕЛЛИ.

«Стороны обсудили вопросы взаимодействия компаний в энергетической сфере, в том числе перспективы дополнительных поставок российского газа во Францию по газопроводу «Северный поток», - говорится в сообщении.

Участники встречи сошлись во мнении, что укрепление долгосрочного партнерства между «Газпромом» и GDF SUEZ будет способствовать повышению безопасности газоснабжения потребителей европейских государств.

«Успехи в реализации новых инфраструктурных проектов, таких как «Северный» и «Южный поток», являются отражением взаимных интересов России и Европейского Союза в энергетической сфере. Нашим европейским партнерам очевидно, что существующих транспортных мощностей уже недостаточно для удовлетворения спроса на газ в долгосрочной перспективе. Уверен, наше сотрудничество с французскими компаниями является одним из ключевых факторов в решении задачи по обеспечению растущих потребностей Европы в природном газе», - отметил А.МИЛЛЕР.

Справка УНИАН. GDF SUEZ – одно из крупнейших энергетических предприятий Европы, было образовано в 2008 году в результате слияния компаний Gaz de France и SUEZ. GDF SUEZ работает в области электроэнергетики, реализует проекты в сфере разведки и добычи, а также переработки и сбыта природного газа. Сотрудничество между «Газпромом» и Gaz de France в области газоснабжения началось в сентябре 1975 года. За этот период GDF SUEZ было поставлено более 300 млрд. куб. м газа.

В декабре 2006 года «Газпром» и Gaz de France подписали Соглашение о продлении до 2030 года действующих контрактов на поставку российского природного газа во Францию. Кроме того, была достигнута договоренность о начале поставок компании

Gaz de France дополнительных объемов газа по «Северному потоку». На данный момент законтрактованный GDF SUEZ годовой объем поставок по этому газопроводу составляет 2,5 млрд. куб. м.

«Газпром» также получил возможность c октября 2007 года осуществлять прямые поставки российского газа французским конечным потребителям в объеме до

1,5 млрд. куб. м в год.

1 марта 2010 года ОАО «Газпром» и GDF SUEZ подписали Меморандум об увеличении объема поставок российского природного газа и о вхождении GDF SUEZ в проект «Северный поток». В соответствии с документом стороны изучат возможность поставки «Газпромом» для GDF SUEZ дополнительно до 1,5 млрд. куб. м газа в год начиная с 2015 года по газопроводу «Северный поток». В июле 2010 г. GDF SUEZ вошла в состав акционеров Nord Stream AG с 9-процентной долей участия после продажи ей немецкими акционерами «Норд Стрим АГ» по 4,5% акций.

«Северный поток» - новый маршрут экспорта российского газа в Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км. Ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока» производительностью 27,5 млрд. куб. м газа в год намечен на 2011 год. Завершение строительства второй нитки газопровода в 2012 г. приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб. м.

Проект «Северный поток» реализует совместное предприятие Nord Stream AG, учрежденное с целью планирования, строительства и последующей эксплуатации морского газопровода. В настоящий момент доли в компании Nord Stream AG распределены следующим образом: ОАО «Газпром» — 51%, Wintershall Oil AG и PEG Infrastruktur AG — по 14,5%, Gasunie Infrastruktur AG — 9%, GDF SUEZ Holding Switzerland AG – 9%.

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Европейский Совет на своем заседании 16-17 декабря обсудит предложенную Еврокомиссией новую энергетическую стратегию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня Президент Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ на брифинге, организованном Европейским политическим центром.

«Комиссар (по вопросам энергетики – УНИАН) Гюнтер ЭТТИНГЕР представит стратегию, и мы, очевидно, будем над ней работать», - сказал Президент Европейского Совета.

Он отметил, что Европе необходимо сконцентрироваться на вопросах энергетической безопасности, солидарности, объединения инфраструктуры, а также на отношениях с Россией и Украиной в контексте безопасности поставок энергоносителей.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября Еврокомиссия представила новую энергетическую стратегию до 2020 года.

Еврокомиссия, в частности, определила 5 приоритетов: энергосбережение, интеграция инфраструктуры европейского рынка, определение единой внешней энергетической политики, развитие технологий и защита прав потребителей.

На их базе Еврокомиссия планирует предложить новые законодательные инициативы в течение ближайших 18 месяцев.

ОПК



В Украине рост промышленного производства в октябре текущего года по сравнению с октябрем 2009 года составил 10,2%, в январе-октябре 2010 года к аналогичному периоду 2009 года – 10,7%.



Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.



По данным Госкомстата, в октябре т.г. по сравнению с сентябрем рост промпроизводства составил 4,8%.



Согласно сообщению, рост объемов промпроизводства в октябре т.г. против октября 2009 года по отраслям составил: в добывающей промышленности – 2,8% (к сентябрю т.г. – рост 4%), в том числе в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 8,4% (к сентябрю т.г. – спад 2,1%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – спад 1,1% ( к сентябрю т.г. – рост 9,3%).



В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в октябре т.г., по сравнению с октябрем 2009 года, составил 11,7% (к сентябрю т.г. – рост 2,3%), в том числе, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 1,4% (к сентябрю т.г. – рост 8,9%).



В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 9,3% (к сентябрю т.г. – спад 2%), в том числе в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – рост 9% (к сентябрю т.г. – 3,2%), в производстве кожи, изделий из нее – рост 10,5% (к сентябрю т.г. – 2,5%).



В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в октябре т.г. против октября 2009 года составил 1,8% (к сентябрю т.г. – рост 1,4%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – 8,2% (к сентябрю т.г. – 0,6%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – рост 13,6% (к сентябрю т.г. – спад 1,9%).



В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 21,8% (к сентябрю т.г. – 4,2%), в том числе в химическом производстве – 27,5% (к сентябрю т.г. – 8,5%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 4,8% (к сентябрю т.г. – спад 8,7%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – 6,5% (к сентябрю т.г. – спад 1,7%).



В металлургии и производстве готовых металлических изделий в октябре т.г., по сравнению с октябрем 2009 года, рост производства составил 8,9% (к сентябрю т.г. – 2,5%); в машиностроении зафиксирован рост на уровне 32% (к сентябрю т.г. – спад 1,8%), в частности в производстве машин и оборудования – 11,1% (к сентябрю т.г. – 0,7%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 34% (к сентябрю т.г. – 1,7%), в производстве транспортного оборудования – 55,4% ( к сентябрю т.г. – спад 5%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 13,2% (к сентябрю т.г. – 22,2%).

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По состоянию на 15 ноября текущего года расходы Министерства обороны Украины профинансированы на 90%.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента финансов Минобороны генерал-лейтенант Иван МАРКО сегодня на брифинге в Киеве.



“По состоянию на 15 ноября расходы Министерства обороны профинансированы в размере 8,625 млрд. грн. (на 89,8%). В частности, по общему фонду расходы профинансированы на 97,4%, по специальному фонду – на 61,6%, по стабилизационному фонду – на 40,1%”, - сообщил он.



Директор департамента финансов также уточнил, что вышеупомянутые средства были направлены на содержание Вооруженных сил Украины – 7,281 млрд. грн. (84,5%); на подготовку войск – 907,9 млн. грн. (10,5%) и на развитие вооружения и военной техники – 436,2 млн. грн. (5%).



Также, по данным И.МАРКО, в частности, на сегодняшний день поступления в специальный фонд Министерства обороны Украины составляют 699,3 млн. грн. (61,6% от плана).



Основными источниками наполнения специального фонда были: собственные поступления бюджетных учреждений, которые составляли 509,6 млн. грн., или 89,1% от годового плана, и поступления от реализации избыточного вооружения, военной и специальной техники, другого имущества Вооруженных сил, которые составили 189,7 млн. грн., или 9,0% от годового плана.



“Основными причинами, негативно влияющими на обеспечение поступлений в специальный фонд, являются отсутствие утвержденного Кабинетом министров Украины порядка продажи объектов недвижимого военного имущества, в частности, вместе с земельными участками, на которых они расположены. Еще одной причиной является необходимость внесения изменений в Земельный кодекс Украины относительно обеспечения возможности реализовывать недвижимое военное имущество вместе с земельными участками, поскольку земли обороны, в соответствии с законодательством, не отнесены к военному имуществу, которое можно реализовать через уполномоченные организации”, - отметил И.МАРКО.



Он также напомнил, что государственным бюджетом Украины на 2010 год Министерству обороны Украины предусмотрены расходы в размере 12,477 млрд. грн., что составляет 1,15% от ВВП.



“По сравнению с прошлым, 2009 годом, оборонные расходы в 2010 году увеличены на 4,142 млрд. грн. – на 33,2%”, - отметил И.МАРКО.



Как сообщал УНИАН, Министерство обороны Украины планирует в 2011 году получить финансирование в объеме 13,6 млрд. грн., что будет составлять 1,8% от ВВП.

АПК



Министерство экономики Украины начало прием заявок на получение лицензии на экспорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции в связи с нераспределенными остатками квоты. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.



Сообщается, что на сегодня не распределены остатки квоты, в частности, на кукурузу в объеме 518 тыс. 180,688 тонн, рожь – 1 тыс. тонн и гречиху – 1 тыс. тонн.



Заявки принимаются с 16 ноября по 30 ноября (включительно).



Как сообщал УНИАН, Минэкономики 12 ноября распределило квоты на экспорт зерновых в объеме более 2 млн. тонн.



Справка УНИАН. Постановление «Об установлении объемов квот на отдельные виды сельскохозяйственной продукции, экспорт которой подлежит лицензированию до 31 декабря 2010 года» Кабинета министров Украины принято 4 октября 2010 года под №938.



Документом установлены квоты на экспорт пшеницы и смеси пшеницы и ржи (меслин), полбы в объеме 0,5 млн. тонн, кукурузы – 2 млн. тонн, ячменя – 0,2 млн. тонн и ржи – 1 тыс. тонн. Кроме того, квоты на экспорт гречки установлены в объеме 1 тыс. тонн.



Квоты введены сроком до 31 декабря 2010 года.

Соцполитика

Киев в течение короткого времени должен превратиться в европейскую столицу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, представляя нового председателя Киевской городской государственной администрации Александра ПОПОВА депутатам Киевского городского совета и сотрудникам КГГА.

«Мы с вами должны действительно за очень короткий отрезок времени превратить Киев в столицу европейского государства. Это вовсе не какое-то красивое сравнение или какой-то образ – это наша с вами задача, к которой мы будем шаг за шагом приближаться», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер отметил, что в Киеве чрезвычайно много проблем, которые необходимо решать. При этом он назвал первоочередной задачей для Киева принятие генерального плана развития.

Кроме того, премьер подчеркнул необходимость принятия программы развития города.

«И будем шаг за шагом добиваться решения поставленной задачи. А в том, что мы задачи с вами будем решать, наверное, вы успели уже за этот короткий срок убедиться», - сказал Н.АЗАРОВ.

Евро-2012

Сегодня в Варшаве презентован официальный талисман чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, талисманом Евро-2012 станут фигурки двух футболистов, которые одеты в форму цветов национальных флагов Украины и Польши. На желтой футболке украинца - номер 12, а на белой футболке польского футболиста – номер 20.

В презентации талисмана, которая состоялась в Польском театре в Варшаве, приняли участие генеральный директор УЕФА Дэвид ТЕЙЛОР, министр спорта Польши Адам ГЕРШ, руководители футбольных федераций Украины и Польши Григорий СУРКИС и Гжегош ЛЯТО и послы УЕФА Евро-2012 Андрей ШЕВЧЕНКО, Олег БЛОХИН, Збигнев БОНЕК, Анджей ШАРМАХ.

В начале церемонии состоялась демонстрация короткого фильма об истории талисмана. Фильм начинается с того, что двое ребят-футболистов передают пас мячом с карты Австрии и Швейцарии в Украину с Польшей.

Из мяча, упавшего под землю, прорастает цветок, который является символом Евро-2012. Потом на земле открываются два лепестка, в которых просыпаются два юноши-футболиста в формах национальных цветов Польши и Украины и начинают играть футбол.

После этого на сцене была презентована танцевальная шоу-программа, посвященная талисману, и выступили представители организаторов Евро-2012 от Польши, Украины и UEFA.

Выступая на церемонии руководитель Федерации футбола Украины Г.СУРКИС сказал, что ему очень понравился новый талисман. Он выразил надежду, что так же его воспримут футбольные болельщики.

А.ШЕВЧЕНКО, который является официальным послом Евро-2012, также высказал мнение, что талисман понравится фанатам, в первую очередь детям.

Представители Польши также положительно его оценили.

Генеральный директор UEFA Д.ТЕЙЛОР в своей речи отметил значительный прогресс в подготовке Польши и Украины к чемпионату.

“UEFA очень довольна достигнутым прогрессом”, - сказал он.

Разработкой талисмана занимался один из самых крупных мультипликационных концернов Warner Brothers, сообщает украинский фан-сайт чемпионата «Все о Евро 2012».

Имена футболистам будут выбирать болельщики. Они должны будут выбрать из трех вариантов: Славек-Славко, Семко-Стримко, Клемек-Владко.

Голосование продлится с 16 ноября до 3 декабря, а вариант-победитель будет объявлен 4 декабря.

Голосовать можно на web-странице УЕФА, в ресторанах «МакДональдс» в городах-организаторах Евро-2012 и во время турне талисмана по городам, где будет проходить чемпионат.

Турне будет проходить: 18 ноября - Познань, 20-21 ноября – Львов, 23-24 ноября - Донецк, 26 – Вроцлав, 26-27 – Харьков, 28-29 ноября – Киев, 29 – Гданьск.

Турне завершится 4 декабря в Варшаве.

Справка УНИАН. Украина и Польша выиграли право организации Евро-2012 в апреле 2007 года.

Матчи чемпионата состоятся в польских Варшаве, Вроцлаве, Гданьске, Познани, а также украинских Киеве, Львове, Донецке и Харькове.

(УНИАН)

