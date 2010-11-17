Львов приняли в туристическую ассоциацию «European Cities Marketing»

Львов стал первым городом Украины, который получил членство в Международной туристической ассоциации «European Cities Marketing».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской ОГА, церемония принятия Львова в упомянутую организацию состоялась во время открытия Второй туристической конференции «Побеждай со Львом!», в котором принял участие заместитель председателя Львовской ОГА Геннадий ДМИТРЕНКО.

Справка УНИАН. В Международную туристическую ассоциацию «European Cities Marketing» входит 132 города из 32 стран Европы.

«European Cities Marketing»- это сеть городских туристических офисов. Задача организации – увеличение потока туристов через эффективный маркетинг города. «European Cities Marketing» систематически проводит учебу, встречи и конференции для участников организации.