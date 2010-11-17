ДАЙДЖЕСТ СМИ за 17 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Налоговый бунт: В Украине прошла самая массовая с 2004 года акция протеста», в котором пишет - вчера Киев вернулся в 2004 год. Под стенами парламента собрались тысячи людей. В этот раз внимания власти добивались представители малого и среднего бизнеса. Они протестовали против принятия Налогового кодекса. Митинг объединил более 45 тыс. человек, став самой массовой акцией протеста со времен «оранжевой» революции…

http://delo.ua/vlast/politika/nalogovyj-bunt-v-ukraina-samaja-massovaja-s-2004-akcija-protesta-147786/

* * *

Также «Дело» в публикации «ИСД» снова в уголовном деле» пишет – апелляционный суд Луганской области признал законными причины возбуждения уголовного дела против Тараса Шевченко — генерального директора Алчевского меткомбината, входящего в корпорацию «Индустриальный союз Донбасса». Топ-менеджер обвинялся в махинациях с НДС при операциях по закупке металлолома. По мнению силовиков, сумма, предъявленная к возмещению, была завышена на 30,2 млн. грн.

http://delo.ua/biznes/kompanii/isd-snova-v-ugolovnom-147772/

* * *

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Visa выложила карты», в котором пишет – с апреля платежная система Visa снизит тарифы для банков на 10%, а стоимость лицензии на эквайринг уменьшит в 2,5 раза. Впрочем, компания не признала обоснованность обвинений Антимонопольного комитета в злоупотреблении монопольным положением. Теперь комитет будет требовать от банков снизить на 10% стоимость обслуживания 60% украинских платежных карт. Банкиры опасаются, что Visa компенсирует сокращение прибыли новыми комиссиям, и для пользователей карт цены не изменятся…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1541019

* * *

Также «Коммерсант-Украина» в материале «Самолеты не первым делом» пишет – госфинансирование программы создания и строительства украинско-российского военно-транспортного самолета Ан-70 в 2011 году будет приостановлено. Для Министерства обороны этот проект не является приоритетным, и выделение государственных средств может быть возобновлено лишь в 2013-2014 годах. В то же время, в Минпромполитики, курирующем авиаконцерн "Антонов", убеждены, что приостанавливать финансирование нельзя как минимум из-за ряда обязательств перед Россией…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1541033

* * *

«Коммерсант-Украина» в материале «Шагом транш» пишет – до 10 декабря в Украине должна быть начата пенсионная реформа, введена пеня за долги по услугам ЖКХ и одобрено очередное повышение цены газа в апреле 2011 года. Игнорирование этих требований Международного валютного фонда приведет к тому, что правительство не получит до конца года $1 млрд на покрытие дефицита бюджета…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1541023

* * *

Издание «Экономические известия» в публикации «Газпром» раздувает контракты» пишет – прогнозы «Газпрома» об увеличении экспорта в ЕС вдвое превышают ожидания некоторых его европейских партнеров. Тем самым Россия пытается убедить Украину и Евросоюз в отсутствии политической подоплеки строительства обходных газопроводов. Но, по мнению экспертов, без «достойных конкурентов» риски сокращения транзитных доходов у «Нафтогаза» остаются реальными…

http://finance.eizvestia.com/full/gazprom-razduvaet-kontrakty

* * *

Также «Экономические известия» в публикации «Зернотрейдеров «попросят» профинансировать посевную» пишут – МинАП готовит рынку очередную инициативу, которая при условиях отсутствия ограничений на экспорт, действительно, спасла бы страну от срыва посевной весной. «В декабре мы предложим зернотрейдерам, начиная с февраля-апреля, контрактоваться по форвардным контрактам с сельхозпроизводителями», — сообщил глава ведомства Николай Присяжнюк. Иными словами, трейдерам накануне весенних полевых работ Кабмин предложит вложить средства в посевную кампанию, обеспечив оборотный капитал агросектору. Необходимость в деньгах на этот период составляет, по некоторым подсчетам, не менее 20 млрд. грн.

http://markets.eizvestia.com/full/zernotrejderov-poprosyat-profinansirovat-posevnuyu

* * *

«Газета по-киевски» в публикации «Кто выиграет от назначения Попова» пишет – вчера президент уволил Леонида Черновецкого с поста главы КГГА и назначил на эту должность первого заммэра Александра Попова. «Газета…» проанализировала, кто и что в связи с этим выторговал…

http://mycityua.com/articles/city/2010/11/17/024811.html

* * *

Также «Газета по-киевски» в публикации «Самые доступные зимние туры» подает результаты собственного исследования данного вопроса…

http://mycityua.com/articles/travels/2010/11/17/012019.html

* * *

Издание «Сегодня» в публикации «В селе деда Януковича говорят на «тросянке» и считают, что предки президента были католиками» пишет – издание побывало в белорусской деревне Януки, откуда вышли предки президента Украины…

http://www.segodnya.ua/news/14195472.html

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «НДС: долгами и проблемами обрастаем» пишет – одно из главных обязательств, которое брал на себя Кабмин, - решение проблемы возмещения НДС, в т.ч. внедрение автоматического возмещения налога. Но выполнить его так и не удалось – данная сфера по-прежнему коррумпирована, задолженность растет, а об автоматическом возмещении говорить вообще перестали…

https://economics.unian.net/rus/detail/66759

* * *

Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Война с компьютерным пиратством - а la guerre comme a la guerre» пишет – В Украине на 85 из каждых 100 компьютеров стоит пиратский софт. Конечно, демонстрируя противостояние этой напасти, первыми на легальное ПО должны перейти госструктуры и крупные компании. Но в войне с пиратством в сфере IT-технологий, как и в реальной войне, может крепко пострадать и «мирное население»…

https://economics.unian.net/rus/detail/66803

* * *

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Герман Греф привел Сбербанк к рекордной прибыли» пишет – Октябрь стал самым доходным месяцем для Сбербанка в этом году — его чистая прибыль за месяц составила 19,4 млрд руб., а с начала года — 126,2 млрд руб.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1147746/german_gref_privel_sberbank_k_rekordnoj_pribyli

* * *

Издание «Известия» в публикации «Горящий снег» пишет - канадские и японские ученые впервые смогли добиться устойчивого выхода газа из месторождения газовых гидратов - твердых растворов метана во льду. За наукообразной формулировкой стоит революционное событие: фактически речь идет о появлении новой технологии промышленной добычи газа. "Известия" разбирались, какие перспективы у газогидратов и не получится ли так, что традиционный газ скоро станет никому не нужен…

http://www.izvestia.ru/economic/article3148423/

(УНИАН)