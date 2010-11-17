В формате ГУАМ эксперты обсудили вопросы совершенствования пограничного контроля

В рамках деятельности Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ эксперты государств-членов обсудили вопросы совершенствования пограничного контроля.

Как сообщили УНИАН в Секретариате ГУАМ, вчера в Киеве в рамках проведения 13-го заседания руководящего комитета Проекта ГУАМ по содействию торговле и транспортировке под председательством азербайджанской стороны состоялась очередная встреча экспертов пограничных ведомств государств-членов организации.

Участники заседания обменялись информацией о ходе продвижения предложений пограничных ведомств государств-членов ГУАМ в рамках инициативы Европейского Союза «Восточное партнерство» - «Интегрированное управление границами».

Эксперты также высказались за необходимость продолжения в рамках рамочной программы ГУАМ - США соответствующей работы по совершенствованию пограничного контроля и модернизации пунктов пропуска через государственную границу на транспортном коридоре ГУАМ, а также обменялись мнениями о возможности использования государствами-членами модельного курса ОБСЕ по проверке документов.