Анонс на 17 ноября

* Состоится заседание Кабинета Министров Украины.



* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

* 10-30 - В УНИАН состоится итоговая пресс-конференция по результатам реализации проекта: «Защита прав инициативных групп граждан перед застройщиками и органами государственной власти». Проект осуществлялся на протяжении 10 месяцев Ассоциацией инвесторов строительства жилого дома совместно со ВОО «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам», при поддержке Международного фонда «Відродження». Участники охарактеризуют ситуацию с состоянием защиты прав инвесторов в жилищное строительство Украины. Ознакомят с практическим опытом и результатами предоставления помощи инициативным группам граждан - инвесторам в жилищное строительство в самоорганизации, юридического сопровождения защиты их прав и групповых интересов во взаимоотношениях с застройщиками, органами государственной власти и местного самоуправления. Участники: Валерий Быковец, председатель правления Ассоциации инвесторов строительства обитаемого дома; Алексей Гончарук, президент ВОО «Ассоциация помощи пострадавшим инвесторам» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 044-229-57-79, 095-638-95-35, e-mail: press@investhelp.com.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.



* Начнется заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины относительно решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, расследования фактов коррупционной деятельности ЗАО «РосУкрЭнерго» и причастности к этому должностных лиц органов государственной власти и ареста экс-председателя Государственной таможенной службы А.Макаренко.



* В Международном центре культуры и искусств «Октябрьский дворец» начнется торжественное собрание по случаю Дня работников сельского хозяйства. В Киев приедут известные аграрии, руководители и рядовые специалисты сельхозпредприятий, фермеры, Герои Украины. В торжествах примут участие представители аграрных отраслевых ассоциаций, народные депутаты и др.

* Пресс-конференция на тему: "К чему приведет ликвидация ЖЭКов и передача домов владельцам квартир? ОВББ - способ самоуправления по-европейски или вечная война за свой дом?" . Участники: Александр Кривобородов, начальник управления жилищной политики МинЖКХ Украины; Сергей Витковский, зам. главы Дарницкой РГА по вопросам коммунального хозяйства; Анатолий Яросевич, глава общественного центра при Дарницкой РГА; Наталья Горячева, юрист; Роман Черненко, глава управляющей компании, выполняющей услуги ЖЭКа; Наталья Задер, глава ОСМД "Лесная песня", Оксана Тихонович, глава ОСМД по ул. Ахматовой.



* При участии главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова состоится расширенное заседание Коллегии КГГА. Пресс-конференция главы Киевской городской государственной администрации Александра Попова.

* Состоится заседание парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. Вопросы: Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" (о контрольной ленте в электронной форме); Проект Закона о саморегулирующихся организациях; Проект Закона о промышленной безопасности; Проект Закона о государственном регулировании в сфере жилищно-коммунальных услуг и др.



* Начнутся торжества по случаю празднования 15-й годовщины Украинского научно-технологического центра. Участники: Хосе Мануель Пинто Тейшейра, председатель делегации ЕК в Украине; Даниель Карон, посол Канады в Украине; Маркус Корнаро, директор Директората ЕК, ответственный за финансовую помощь в регионах Европы, Среднего Востока и Южного Средиземноморья; Стефан Галл Грен, посол Швеции в Украине; Джон Тефт, посол США в Украине; Владимир Семиноженко, председатель Госкомитета Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации; Борис Патон, президент НАНУ и другие. Также состоится 31-е заседание членов правления УНТЦ, в состав которого входят высокопоставленные должностные лица из Канады, Европейского Союза, Украины, Соединенных Штатов Америки, а также Азербайджана, Грузии и Молдовы.



* Госкомпредпринимательство в Апелляционном суде будет отстаивать правительственное постановление, запрещающее местным органам власти делегировать право регулирования внешней рекламы в городах коммунальным предприятиям. Его обжалуют ряд коммунальных предприятий Николаева, Днепропетровска и Павлограда. Ранее Административный суд г. Киева признал правомерность правительственного постановления, подготовленного Госкомпрдепринимательством.

* Состоится презентация проекта закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», разработанного аналитически-совещательным центром Голубой ленты ПРООН/ЕС. Участники: Рикарда Ригер, директор Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) по Украине; Хосе Роман Леон Лора, руководитель отдела по вопросам экономического сотрудничества Представительства ЕС в Украине; Марчин Свенчицки, директор аналитически-совещательного центра Голубой ленты ПРООН/ЄС и др.

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