Украина на саммите с ЕС обсудит вопросы регионального сотрудничества

Украина на саммите с ЕС планирует обсудить вопросы внутренней ситуации, двусторонних отношений и регионального сотрудничества.



Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня журналистам посол Украины при Евросоюзе Константин ЕЛИСЕЕВ.



«Будет три основные темы», - сказал посол.



Он отметил, что в вопросе внутренней ситуации стороны обсудят процессы, которые происходят как в Украине, так и в ЕС. В вопросе двустороннего сотрудничества будут обсуждены подготовка соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, вопросы либерализации визового режима, а также секторного сотрудничества.



В блоке региональных вопросов стороны планируют обсудить урегулирование приднестровского конфликта, отношения Украины с Россией и Беларусью, а также участие Украины в программе ЕС «Аталанта» по борьбе с пиратством. По словам посла, Украину на саммите будет представлять Президент Виктор ЯНУКОВИЧ, а также министры иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО и энергетики Юрий БОЙКО и глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН. Европейская сторона будет представлена президентом Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ и президентом Европейского Совета Германом ван РОМПОЕМ.



«Мы также надеемся, что комиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Стефан ФЮЛЕ и верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН примут участие», - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.



Он также отметил, что Украина, готовясь к саммиту, пыталась сосредоточиться, прежде всего, на работе в прагматической манере для достижения ощутимых результатов.