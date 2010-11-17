Главное за 17 ноября (день)

Основные события первой половины дня



Финансы



К закрытию сессии Верховной Рады во вторник, 16 ноября, депутаты поддержали 200 статей проекта Налогового кодекса. Рассмотрено около 3,5 тысячи поправок из более чем 4 тысяч.

Как сообщал УНИАН, на момент закрытия вчерашнего заседания парламент начал рассмотрение пятого раздела проекта Налогового кодекса – «Налог на добавленную стоимость».

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Кабинет министров будет просить Президента ветировать Налоговый кодекс в случае, если в нем будет большое количество администрирования бизнеса.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО сегодня журналистам в Кабинете министров Украины.



«Если пройдет все нормально в Верховной Раде, если не будет усиления администрирования, на котором Президент настаивал и сказал, что никакого усиления по проверкам и по все другим моментам не будет, то, я думаю, что достаточно быстро это можно будет сделать (подписать принятый Налоговый кодекс – УНИАН)», - сказал С.ТИГИПКО. При этом он отметил, что в случае, если эти позиции Президента не будут учтены Верховной Радой, Кабинет министров Украины будет просить Президента ветировать Налоговый кодекс. «И я убежден, что Президент на это пойдет», - добавил С.ТИГИПКО.

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Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ называет условия, при которых Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ может ветировать Налоговый кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам А.ЕФРЕМОВ сказал: «Если этот кодекс будет принят в варианте, который минимизирует разногласия, которые существуют сегодня в обществе и не будет нарушений Конституции Украины при его принятии, тогда у Президента не будет оснований его заветировать». При этом депутат подчеркнул, что «если он (Налоговый кодекс – УНИАН) будет принят либо с одним, либо со вторым, то тогда у Президента появятся основания и я не исключаю вариант, что он этим воспользуется.

А.ЕФРЕМОВ не исключает, что ряд разделов в частности 19-й раздел – упрощенная система налогообложения - Налогового кодекса Украины, после принятия его, будут введены в действие со второй половины 2011 года.

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За январь-октябрь 2010 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины составил 4,6%.



Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.



При этом он отметил, что рост ВВП в октябре составил 5,7%.



Напомним, 10 ноября на заседании Кабинета министров премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предположил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) за январь-октябрь текущего года составит около 5%.



Справка УНИАН. По информации Госкомстата, валовой внутренний продукт (ВВП) Украины за IІI квартал 2010 г. сравнительно с III кварталом 2009 года., в постоянных ценах 2007 г., составил 103,5% (согласно оперативным данным),



а со ІI кварталом 2010 г. с учетом сезонного фактора - 100,1%.



Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам второго квартала 2010 года против показателя за аналогичный период 2009 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 5,9%.



Рост ВВП Украины за II квартал 2010 года против I квартала 2010 года, с учетом фактора сезонности, составил 3,8%.



Номинальный ВВП за второй квартал т.г. составил 262,365 млрд. грн.



Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15,1% по сравнению с 2008 годом. Номинальный ВВП за 2009 год составил 914 млрд. 720 млн. грн.

Валютный рынок



Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9450/7,9540 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2531/34, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7170/10,7310. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3495/97 (вторник — 1,3608/10).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9325/7,9425.

Фондовый рынок



Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору оценщика 61,58% государственного пакета акций Совместного закрытого акционерного общества «Авиакомпания «Международные авиалинии Украины».

Об этом сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" (от 17 ноября т.г.).

Как отмечает издание, целью оценки является определение рыночной стоимости пакета с целью его дальнейшей продажи.

Конкурс состоится 1 декабря в 15:00 в Фонде госимущества.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ ранее принял решение о приватизации 61,58% госпакета акций МАУ. Номинальная стоимость планируемого к продаже госпакета составляет 63 млн. 449 тыс. грн.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Авиакомпания соединяет Украину с 35 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ.

Базовыми аэропортами МАУ являются международные аэропорты Киева – «Борисполь» (КВР) и Львова – «Львов» (LWO). МАУ выполняет более 450 международных и внутренних рейсов в неделю из Киева, Львова, Одессы, Донецка, Днепропетровска, Харькова и Симферополя на собственных самолетах и в партнерстве с другими авиакомпаниями.

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, UIAB (Австрия) – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,9% и CIP (Украина) – 6%.

ТЭК

Верховная Рада Украины отказалась принять предложенный оппозицией законопроект относительно обеспечения энергетической безопасности Украины. Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта, внесенного народным депутатом от "БЮТ-Батьківщини" Сергеем СОБОЛЕВЫМ, проголосовали лишь 138 народных депутатов из 418, зарегистрированных в сессионном зале.



"За" проголосовали 104 депутата от "БЮТ-Батьківщини", 32 от НУ-НС и 2 внефракционных, фракции ПР, КПУ и Блока Литвина не дали ни одного голоса.



Проектом предусматривалось запретить использование бюджетных средств, а также средств, полученных от международных финансовых организаций, для выполнения обязательств государства, которые вытекают из решений Арбитражного института Стокгольмской Торговой палаты по делу НАК «Нафтогаз Украины» против РосУкрЭнерго.



Предлагалось также запретить передачу природного газа, приобретенного для использования потребителями, для выполнения обязательств государства, которые вытекают из решений Арбитражного института Стокгольмской Торговой палаты по делу НАК «Нафтогаз Украины» против РосУкрЭнерго.



Как сообщал УНИАН, 8 июня Арбитражный институт Стокгольмской торговой палаты обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть компании RosUkrEnergo (Швейцария) 11 млрд. куб. м газа и предоставить дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м в качестве неустойки за нарушение условий контракта. Кроме того, суд обязал «Нафтогаз» выплатить RosUkrEnergo 197 млн. дол. за нарушение контракта.



В начале июня СБУ возбудила дело по факту нанесения убытков государству Украина в связи с решением Стокгольмского арбитража.



По данному делу обвинения были предъявлены бывшему первому заместителю председателя НАК «Нафтогаз Украины» И.ДИДЕНКО, экс-руководителю Государственной таможенной службы А.МАКАРЕНКО и бывшему заместителю начальника Энергетической региональной таможни Тарасу ШЕПИТЬКО.



20 октября Окружной административный суд Киева своим решением отменил поручение экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО от 21 января 2010 года, которым министр топлива и энергетики и председатель правления НАК „Нафтогаз Украины” были обязаны принять на баланс компании 11 млрд. куб. м газа, не принадлежащего последней.

Соцполитика



Конфедерация независимых профсоюзов Украины обратилась в Международную организацию труда (МОТ) с просьбой дать оценку соответствия норм проекта нового Трудового кодекса международным конвенциям, которые регулируют трудовые отношения и участником которых является Украина.



Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил ВОЛЫНЕЦ.



По его словам, в обращении профсоюзов особо указывается на норму проекта кодекса, авторами которого являются народные депутаты Василий ХАРА, Ярослав СУХОЙ и Александр СТОЯН, которая предусматривает право работодателя продлить рабочее время работника в случае наличия у последнего возможности отдыха в рабочую смену (ч. 2 ст. 143).



«Теперь что, видеокамерами будет фиксироваться, сколько раз человек сходил в туалет или покурить?» - возмутился депутат.



Кроме того, в обращении отмечаются такие дискриминационные нормы законопроекта, как возможность неконтролируемого увеличения недельного трудового времени с 40 до 48 часов и более, возможность внедрения спецсредств наблюдения за работниками, права работодателя продлить рабочее время для работника, находящегося в режиме ожидания работы, и пр.



М. ВОЛЫНЕЦ подчеркнул, что данные положения противоречат международным конвенциям, регулирующим трудовые отношения, в частности конвенциям №47, №98 и №158. Также, по его словам, в жалобе независимых профсоюзов МОТ изложены факты увеличения в Украине задолженности по зарплатам и выплат заработных плат ниже уровня минимальных.



М. ВОЛЫНЕЦ сообщил, что заявление профсоюзов будет рассмотрено экспертами МОТ предположительно в конце ноября.

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Украинцы рассчитывают только на государственную пенсию и отрицательно относятся к возможному увеличению пенсионного возраста.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса Института Горшенина на тему: «Пенсионная реформа в Украине», проведенного в ноябре 2010 г.

В частности, согласно результатам всеукраинского исследования, большинство украинцев (80,3%) считают, что Украине нужна пенсионная реформа. Из них ответ «точно да» на этот вопрос ответили 58,4% респондентов, «скорее да» - 21,9% опрошенных. Не считают пенсионную реформу необходимой 3,2% граждан Украины. Из них ответ «скорее нет» на этот вопрос дали 2,3%, «точно нет» - 0,9% опрошенных. Затруднились ответить на данный вопрос 16,5% респондентов.

Опрос показал, что подавляющее большинство граждан Украины (90,3%) слышали о том, что правительство планирует увеличить возраст выхода на пенсию. Не слышали об этом только 5,8% респондентов, а 3,9% - затруднились ответить на данный вопрос.

Более половины украинцев (57,1%) отрицательно относятся к подобной инициативе правительства. Из них ответ «точно отрицательно» выбрали 41,8% респондентов, «скорее отрицательно» - 15,3%. Положительно оценивает данную инициативу каждый третий респондент (33,3%). Из них 22,1% дали ответ «точно положительно», 11,2% - на этот вопрос ответили «скорее положительно». Затруднились с ответом 9,6% опрошенных.

Большая часть украинцев (64,6%) согласилась бы на увеличение пенсионного возраста в том случае, если бы после этого размер пенсии соответствовал европейским стандартам. Из них ответили на вопрос «точно да» 46,7%, «скорее да» - 17,9% респондентов. Не согласились бы на увеличение пенсионного возраста при таком условии 7,8% опрошенных. Из них ответ «скорее нет» дали 4,1%, «точно нет» - 3,7%. При этом более четверти граждан Украины (27,6%) затруднились ответить на данный вопрос.

Основными причинами, по которым правительство планирует увеличить пенсионный возраст, украинцы считают нехватку средств в бюджете (59,4%) и отсутствие средств в Пенсионном фонде (55,3%). Связывают данную инициативу правительства с необходимостью увеличения размера пенсии 42,4%, с оттоком работоспособного населения – 35,2%, с общей мировой тенденцией повышения пенсионного возраста – 30,6%, с требованиями МВФ – 27,4%, со старением населения – 19,4% опрошенных. Другие причины назвали 3,2% респондентов, а 2,1% - затруднились ответить на данный вопрос.

По мнению почти половины украинцев (45,4%), пенсионная система в нашей стране должна быть солидарной (средства на выплату пенсий берутся из налогов работающих граждан). Менее трети опрошенных (30,6%) полагают, что пенсионная система должна быть накопительной (отчисления от зарплаты накапливаются на специальных счетах), а 2,5% респондентов высказали мнение, что пенсионная система должна быть другой. При этом каждый пятый украинец (21,5%) затруднился ответить на данный вопрос.

Подавляющее большинство украинцев (82,3%) не рассчитывает на какие-либо дополнительные источники дохода, кроме государственной пенсии, после наступления пенсионного возраста. Рассчитывают на дополнительные источники дохода только 13,2% респондентов, а 4,5% - затруднились ответить на данный вопрос.

Большая часть украинцев (64,8%) ничего не делает для того, чтобы обеспечить себя материально после выхода на пенсию, рассчитывая только на государственную пенсию. Вкладывают деньги в недвижимость, бизнес только 7,2%, откладывают деньги - 6,3% опрошенных, ничего не делают, но рассчитывают на помощь детей или родственников, - 4,9% опрошенных. Затруднились ответить на данный вопрос 16,8% респондентов.

***Институт Горшенина провел телефонный опрос на тему: «Пенсионная реформа в Украине» с 13 по 15 ноября 2010 года. Всего согласно случайной выборке было опрошено 1 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.

(УНИАН)

