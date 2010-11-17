Украина надеется на сбалансированную резолюцию Европарламента - Елисеев

Украина надеется, что резолюция Европарламента, которую он планирует одобрить по Украине на своей сессии 22-25 ноября, будет сбалансированной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня журналистам в Брюсселе Посол Украины при ЕС Константин ЕЛИСЕЕВ.

«По нашему мнению, резолюция должна бы быть сбалансированной, конструктивной и должна бы, скорее, ободрять Украину, чем обескураживать для проведения реформ», - сказал он.

По словам Посла, украинская сторона также считает, что в возможной резолюции Европарламента должны были бы быть отображены не только внутренние процессы в Украине, но также и вопросы сотрудничества Украина-ЕС.

«И последнее, но не менее важное - мы надеемся, что Европарламент продолжит сохранять свою роль, пребывая в авангарде интеграции Украины в ЕС», - подчеркнул К.ЕЛИСЕЕВ.

Как сообщал УНИАН, Европарламент планировал принять резолюцию по ситуации в Украине 21 октября. Однако по предложению группы Прогрессивного альянса социалистов и демократов голосование дважды переносилось. 21 октября - для того, чтобы дождаться проведения местных выборов 31 октября этого года в Украине, а 10 ноября – из-за неготовности доклада наблюдателей Европарламента за выборами.

Группа социалистов и демократов 13 октября этого года подписала меморандум о сотрудничестве с правящей в Украине Партией регионов.

Представители группы народных партий уже обвинили социалистов в подыгрывании украинской власти. Европейские «народники» имеют в Украине три «сестринских» политических силы, представляющие оппозицию: партии Юлии ТИМОШЕНКО, Виктора ЮЩЕНКО и Бориса ТАРАСЮКА.