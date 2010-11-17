Главное на 17 ноября (вечер)

Новости ТЭК

Верховная Рада в пятницу, 19 ноября, заслушает отчет Временной следственной комиссии парламента по вопросам расследования ситуации вокруг решения Стокгольмского арбитража в деле «РосУкрЭнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам председатель этой ВСК, народный депутат Роман ЗВАРИЧ (НУ-НС).

Он не исключил, что в пятницу решением парламента будет прекращена робота ВСК в связи с окончание срока ее деятельности.

Между тем Р.ЗВАРИЧ отметил, что «работа комиссии не может считаться завершенной, поскольку мы не выполнили мандата, который мы получили от Верховной Рады, - провести расследование относительно возможной коррупции при вынесении решения Стокгольмского суда и относительно законности задержания МАКАРЕНКО».

Он сказал, что причина этого - «банально проста». Р.ЗВАРИЧ напомнил, что СБУ возбудила дело «по тем договорам, которые были подписаны раньше, еще при руководстве Юлии ТИМОШЕНКО. В частности, договоры между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом», в соответствии с которыми свыше 11 млрд. кубометров газа перешло в собственность НАК при уступке долга, который имел “РосУкрЭнерго” перед тем же «Газпромом». Р.ЗВАРИЧ отметил, что в тех материалах уголовного дела «есть один, как минимум, документ, имеющий гриф секретно». По его словам, в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, в таком случае следователь вообще может засекретить все материалы этого уголовного дела, «что, кстати, и произошло».

«И, несмотря на то, что мы направили почти 100 разных обращений от имени комиссии в разные учреждения, в том числе в СБУ, Генпрокуратуру и НАК, Министерство энергетики, Кабмин, ответы, которые мы получали, практически одинаковы: в связи с этим обстоятельством (речь идет о засекречивании некоторых документов – УНИАН) нас предупредили, что ничего не будут давать».

На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что таким образом СБУ «мешала работе комиссии», Р.ЗВАРИЧ сказал: «Ну, слово «мешала» очень сильное слово, а оно не способствует, безусловно, нам выполнить нашу прямую обязанность перед ВР».

Сегодня в Москве министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН провели встречу с председателем правления ОАО «Газпром» Алексеем МИЛЛЕРОМ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтопэнерго.

В сообщении отмечается, что стороны обсудили ряд вопросов, которые касаются развития двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства в энергетической сфере, в частности, вопрос отбора оценщика для проведения процедуры оценки активов украинской и российской сторон для участия в возможном совместном предприятии между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» на паритетных принципах.

Украинские депутаты предложили России создать совместное предприятие (СП) в нефтехимическом комплексе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, такую инициативу озвучил сегодня в Госдуме советник заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Юрий БЕЛЯЕВ на встрече с вице-спикером Госдумы Александром БАБАКОВЫМ и председателем комитета по энергетике Госдумы Юрием ЛИПАТОВЫМ.

«Рынок говорит о том, что потребление минеральных удобрений будет расти, аграрный бизнес развивается. Почему бы нам не сделать совместное предприятие в нефтехимическом комплексе? У вас апатиты, у нас фосфаты, у нас производство и Европа рядом. Одно из предложений, которое мы подготовили, – рассмотреть на государственной комиссии вопрос о создании совместного предприятия в нефтехимическом комплексе», – сказал Ю.БЕЛЯЕВ.

Он также отметил, что Украина очень важна для России как один из наибольших потребителей российского газа. По словам Ю.БЕЛЯЕВА, Украина будет развивать новое производство, основываясь на российских энергоносителях.

В свою очередь, Ю.ЛИПАТОВ отметил, что любое здравомыслящее объединение идет на пользу. «Сам по себе принцип создания СП при соединении лучшего с одной и с другой стороны государства – это всегда положительно. И продуктивность больше, и рабочие места с российской и украинской стороны. Это увеличивает возможность выпускать более качественный продукт и, как следствие, увеличивает возможности всего товарооборота», – сказал он.

«Как идею мы это предложение приветствуем, а что касается принятия конкретного решения – этим вопросом должны заниматься исполнительные власти», – сказал Ю.ЛИПАТОВ.

На протяжении января-октября предприятия, которые входят в структуру НАК «Нафтогаз Украины», поставили потребителям 35,319 млрд. куб. м природного газа на общую сумму 51,971 млрд. грн, за который оплачено 45,415 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что уровень расчетов всех потребителей за газ в январе-октябре увеличился на 0,7 процентного пункта, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, до 87,4%.

Украина в январе-октябре 2010 года сократила экспорт электроэнергии на 0,7%, или 23,8 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 3,166 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Согласно сообщению, 71,9% от общего объема украинского экспорта электроэнергии приходилось на поставки по направлению в Беларусь.

В частности, за указанный период экспорт украинской электроэнергии в Венгрию сократился в 2,5 раза – до 401,6 млн. кВт/ч, в Словакию – в 3,7 раза, до 326,8 млн. кВт/ч, в Румынию – увеличился в 1,9 раза, до 61,6 млн. кВт/ч.

Сальдированные перетоки в Молдову по итогам 10 месяцев т.г. выросли в 3,6 раза – до 19,9 млн. кВт/ч.

ГПВД "Укринтерэнерго" в январе-октябре т.г. поставило в Беларусь 2,276 млрд. кВт/ч электроэнергии, тогда как за аналогичный период 2009 года поставки в эту страну составили 792,9 млн. кВт/ч.

В августе-октябре т.г. в Российскую Федерацию из украинской энергосистемы экспортировано 79,6 млн. кВт/ч электроэнергии.

Польша в январе-октябре т.г. не импортировала украинскую электроэнергию.

В октябре т.г. на экспорт передано всего 420,5 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 15,2% меньше, чем в октябре 2009 года.

Транспортировка нефти по нефтепроводной системе Украины, по оперативным данным, в январе-октябре 2010 года сократилась на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 25,404 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что при этом транзит в страны Европы в январе-октябре т.г. составил 17,026 млн. тонн нефти, что на 32,9% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

В январе-октябре т.г. филиалом ОАО «Укртранснафта» «МН Дружба» в целом транспортировано 17,322 млн. тонн нефти, что на 19,5% меньше, чем за аналогичный период 2009 года. Филиалом ОАО «Укртранснафта» «Приднепровские магистральные нефтепроводы» перекачано 8,082 млн. тонн нефти, что на 25,4% меньше, чем за аналогичный период 2009 года.

В январе-октябре т.г. доля транзитного объема перекачки нефти в общем объеме нефтеперекачки составила 67%, а доля нефтеперекачки на нефтеперерабатывающие предприятия Украины – 33%.

Компании, входящие в структуру частного энергетического холдинга ДТЭК, по итогам октября текущего года экспортировали в адрес зарубежных контрагентов 237 млн. кВт/ч электроэнергии, что составляет 56% от общего физического объема экспорта электроэнергии из Украины за октябрь т.г. (420,5 млн. кВт/ч).

Такой вывод можно сделать из статистического отчета Министерства топлива и энергетики Украины, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно отчету, в частности, ООО «Востокэнерго» поставило в адрес контрагентов в Венгрии и Словакии 235 млн. кВт/ч, из них 174,9 млн. кВт/ч были поставлены в энергосистему Венгрии.

Еще одна компания, входящая в структуру ДТЭК, которая с июля т.г. администрирует сальдированные перетоки энергосистем Украины и Молдовы, – ООО «Пауэр Трейд» поставила в адрес молдавских контрагентов 3 млн. кВт/ч электроэнергии.

Соответственно, доля государственного оператора экспорта ГПВД «Укринтерэнерго», которое в настоящее время возглавляет экс-менеджер ДТЭК, по итогам октября т.г. составила 43%. Государственное предприятие в октябре поставило в Беларусь 160 млн. кВт/ч, в Российскую Федерацию – 22,5 млн. кВт/ч.

Финансы

Текст новой редакции Меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом (МВФ) после первого пересмотра планируется подготовить к 30 ноября текущего года.

Об этом УНИАН сообщил вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО, отвечая на вопрос, предусмотрено ли в новой редакции документа снятие запрета на взимание пени и штрафов за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг.

«Сейчас мы согласовываем (с МВФ – УНИАН) технические условия по Меморандуму. Еще ничего не принято Кабинетом Министров. 30 ноября уже появится конкретика – что с пенсионной темой, что с тарифами и так далее», – сказал С.ТИГИПКО.

Дефицит Пенсионного фонда Украины на сегодняшний день составляет 60 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с журналистами центральных телеканалов и информационных агентств.

«Дефицит Пенсионного фонда, я имею в виду трансферты, которые бюджет должен направлять в Пенсионный фонд, чтобы обеспечить выплату пенсий, достиг огромной по нашим масштабам цифры в 60 миллиардов гривен», – сказал он.

По словам Н.АЗАРОВА, «если прибавить сюда сумму трансфертов, которые получает Пенсионный фонд за счет собственных поступлений, и если так дело пойдет дальше, то Пенсионный фонд скоро сравняется с государственным бюджетом».

Как сообщал УНИАН, по информации вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, размер дотаций Пенсионного фонда в 2010 году составит 26 млрд. грн., а уже в следующем году может вырасти до 37 млрд. грн.

Как словам вице-премьера, для того чтобы сократить дефицит Пенсионного фонда Украины, правительство планирует до 2012 года запустить второй и третий уровни пенсионного обеспечения.

Налог на прибыль предприятий будет снижаться на 2% ежегодно - до 16%, ставка налога на доходы физических лиц - 15% и 17%, ставка налога на добавленную стоимость (НДС) будет составлять 17% с 2014 г. Таковы результаты рассмотрения проекта Налогового кодекса (НК).

Так, вчера народные депутаты успели рассмотреть 5 разделов НК из 19: «Основные положения», «Администрирование налогов и сборов (обязательных платежей), «Налог на прибыль предприятий», «Налог на доходы физических лиц» и «Налог на добавленную стоимость».

Согласно результатам рассмотрения, налог на прибыль предприятий будет уменьшаться на 2% год - до 16% к 2014 году (с 2011 г. - 23%, с 2012 г. - 21%, с 2013 г. - 19%, с 2014 г. - 16%).

При этом народный депутат Украины Ксения ЛЯПИНА в беседе с корреспондентом УНИАН отметила, что в данном случае не столько важны размеры ставок, сколько порядок уплаты налога.

«Важно, как налог считается. Через базу налогообложения можно подогнать так, что при меньших ставках будут платить больше» - говорит К.ЛЯПИНА.

Она сообщила, что раздел НК, касающийся налога на прибыль предприятий, прописан «терпимо» для бизнеса, в то же время остаются «некоторые манипулятивные моменты», позволяющие налоговым органам трактовать законодательные нормы на свое усмотрение.

Так, согласно НК, предприятие-налогоплательщик само определяет базу налогообложения, относя к валовым расходам все расходы, которые касаются непосредственно осуществления хозяйственной деятельности. Но в то же время в НК установлен перечень исключений в части расходов, которые нельзя относить к валовым.

«Этот перечень исключений достаточно абсурдный, и с помощью этого перечня исключений они (налоговые органы - УНИАН) все же смогу манипулировать налоговой базой», - сказала К.ЛЯПИНА.

Так, одно из таких исключений, вызывавших особое возмущение предпринимателей, говорит о том, что плательщики налога на прибыль предприятий не могут относить на валовые расходы расходы, связанные с оплатой товаров и услуг, предоставленных им физлицами-предпринимателями, работающими по упрощенной системе налогообложения.

Также депутат сообщила, что с принятием НК налоговые органы получают право проводить так называемые фактические проверки, которые, по ее мнению, являются репрессивными методами контроля.

«Эти фактические проверки не регулируются никакими правилами, которыми регулируются плановые и неплановые проверки. Фактические проверки проводятся без приглашения и без предупреждения самого налогоплательщика, проводятся по широкому кругу вопросов, в частности по вопросам, касающимся трудовых отношений, а это бесконечная сфера», - отметила она.

Что касается налога на доходы физических лиц, то НК устанавливает, что со следующего года налогоплательщики, общая сумма доходов которых за месяц не превысила 10 минимальных заработных плат, будут платить 15% налога. Если же сумма дохода превышает 10 минимальных зарплат, то сумма такого превышения будет облагаться налогом по ставке 17%.

В то же время К.ЛЯПИНА отметила, что НК устанавливает обязательность ведения учета для тех налогоплательщиков, которые получают доход из нескольких источников.

«Я считаю, что это шаг к полицейскому государству. То ест, с одной стороны - репрессивные возможности налоговой, с другой стороны - подвязка под учет, добавляем непрямые методы налогообложения», - сказала она.

Что касается 5% налога на доход от депозитов, то НК предусматривает его введение с 1 января 2015 года.

«Налог с доходов по депозитам не страшен с точки зрения финансов, он не тяжелый для гражданина. Но страшно другое: это приведет к полному раскрытию всех банковских вкладов и опять к дополнительному администрированию», - считает К.ЛЯПИНА.

Основным вопросом по налогу на добавленную стоимость депутат считает введение его автоматического возмещения. Речь идет об определении четкого перечня критериев, при соответствии которым налогоплательщик может рассчитывать на автоматическое возмещение НДС.

Но, по ее словам, порядок выплаты возмещения налога, установленный НК, нельзя назвать автоматическим.

«Все равно остается дискреция, когда налоговая может сама решать, соответствует ли предприятие этим критериям или нет», - отметила К.ЛЯПИНА.

Кроме того, она сообщила, что ее предложение публиковать список плательщиков, которые претендуют на автоматическое возмещение, не нашло поддержки среди депутатов.

«Я подозреваю, что эти разговоры об автоматическом возмещении, которые ведутся исключительно для МВФ, закончатся просто тем, что будет просто глубокая внутренняя дискреция», - сказала К.ЛЯПИНА.

Что касается ставки НДС, то с 2011 г. по 2013 г. включительно она будет составлять 20%, с 2014 года запланировано уменьшение ставки на 3% - до 17%.

(УНИАН)