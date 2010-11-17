Курс НБУ на 18.11.10

Официальный курс НБУ на 18.11.10 100 USD – 793.7700 (17 ноября – 793.5700)100 EUR – 1070.0813 (17 ноября – 1080.2075)10 RUR – 2.5321 (17 ноября – 2.5553)Учетные курсы банковских металлов на 18.11.10 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10Золото-106087.36 (17 ноября-108183.43)961 XAG 10 Серебро-2000.30 (17 ноября-2022.02)962XPT10Платина-130138.59(17 ноября-132526.19)964XPD10Палладий-50721.90 (17 ноября-53407.26)

Официальный курс НБУ на 18.11.10 100 USD – 793.7700 (17 ноября – 793.5700) 100 EUR – 1070.0813 (17 ноября – 1080.2075) 10 RUR – 2.5321 (17 ноября – 2.5553) Учетные курсы банковских металлов на 18.11.10 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-106087.36 (17 ноября-108183.43) 961 XAG 10 Серебро-2000.30 (17 ноября-2022.02) 962XPT10Платина-130138.59(17 ноября-132526.19) 964XPD10Палладий-50721.90 (17 ноября-53407.26)

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