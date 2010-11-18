Анонс на 18 ноября

* Состоится пленарное заседание Верховной Рады Украины.

*Состоится открытое заседание НКРЭ.

* В Госкомпредпринимательства состоится заседание Украинско-Белорусской рабочей группы по развитию малого предпринимательства. Участники: Светлана Свищева, зам.председателя Госкомпредпринимательства; Александр Калиновский, начальник управления предпринимательства, зам.председателя комитета экономики горисполкома г.Минск; Татьяна Лапуцкая, начальник отдела прогноза и планирования департамента предпринимательства Министерства Республики Беларусь; Вячеслав Баханович, эксперт по экономике Проекта международной технической помощи Программы развития ООН «Территориально-ориентированное развитие регионов, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС».

* Круглый стол на тему: "Закон о государственных закупках и контрольных функциях парламента". Организатор: Программа содействия Парламенту совместно с Проектом «Локальные инвестиции и национальная конкурентоспособность»

* Начнет работу двухдневная V Международная научно-практическая конференция по культуре безопасности на АЭС. Представители НАЭК «Энергоатом», Минтопэнерго Украины, Госкомитета ядерного регулирования, СНБОУ, концерна «Росенергоатом», Российского научного центра «Курчатовский институт», компании «Iberdrola», научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций обменяются опытом повышения уровня безопасности и внедрения культуры безопасности при эксплуатации атомных электростанций.

* 10-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Автопробег в поддержку ЕВРО-2012: Донецк – Варшава - Киев за 7 дней». 10 украинских автомобилистов проедут по маршруту Донецк – Варшава - Киев за 7 дней. Таким образом, организаторы акции хотят привлечь внимание к Украине и Польше, способствовать популяризации стран, принимающих чемпионат, а также наладить непосредственное общение между украинцами и поляками. Участники: глава оргкомитета автопробега «ЄВРО-2012-будет!» Денис Панченко, президент представительства «Международной лиги защиты человеческого достоинства и безопасности» в Украине Александр Амельчаков, автор проекта «Парк Киевская Русь» Владимир Янченко, председатель «Национальной Польской Лиги защиты человеческого достоинства и безопасности», кандидат в мэры города Варшава (Польша) Петр Скульски (ул. Крещатик, 4 конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: (063) 748-73-77.

* Круглый стол на тему: «Расследование ДТП в Украине. Система подготовки водителей». Участники: зам.мнистра транспорта и связи Украины Алексей Баранов, представители Департамента безопасности в сфере Минтранссвязи Госавтотрансадминистрации, Глававтотрансинспекции, “Укрзалізниці”, Департамента ГАИ МВД, МОЗ, страхового бизнеса, автошкол, общественных объединений перевозчиков и автомобилистов. Будет предложена концепция создания органа технического расследования ДТП в Украине. Участники дискуссии обсудят основные обстоятельства и причины ДТП, в частности, на железнодорожных переездах, и на их основе сформулируют рекомендации по предупреждению аналогичных аварий. Также будут рассматриваться вопросы усовершенствования отечественной системы обучения водителей, программ обучения, требований к инструкторам и учебным площадкам.

* В Антимонопольном комитете Украины состоится заседание, посвященное обеспечению торговыми сетями снижения розничных цен на мясо птицы и молочные продукты. Планируется участие представителей 10 крупнейших торговых сетей, работающих на общегосударственном рынке.

* Состоятся областные торжества по случаю празднования Дня работников сельского хозяйства. В торжествах примут участие: председатель КОГА А.Присяжнюк, министр топлива и энергетики Украины, председатель областной организации Партии Регионов Ю.Бойко, министр аграрной политики Украины М.Присяжнюк, председатель КГГА А.Попов, председатель Киевского областного совета А.Качный. В программе: награждение лучших представителей сельского хозяйства Киевской области отличиями Минагрополитики Украины, презентация книги „Звезды первой величины. Агропромышленный комплекс Украины”. Губернатор Киевской области Анатолий Присяжнюк вручит первые экземпляры книги Героям Украины.

* Заседание оппозиционного правительства.

* Состоится брифинг директора Департамента экологической безопасности Минприроды Александра Соколова на тему: «Минприроды начало вывоз непригодных к использованию пестицидов из 9 регионов Украины».

* Пресс-конференция на тему: "Требования к увеличению капитала банков: цели, способы, ресурсы". Участники: Президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко; первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам финансов и банковской деятельности Станислав Аржевитин.

* Пресс-брифинг Владимира Семиноженко и расширенное заседание Коллегии Госкомитета Украины по вопросам науки, инноваций и информатизации. Вопросы: Создание Государственной инновационной компании, ее цели и задачи; Создание в регионах на базе центров научно-технической и экономической информации Центров науки, инноваций и информатизации, их цели и задачи; Утверждение Порядка конкурсного отбора инновационных проектов для государственной поддержки их реализации и совместного выполнения в рамках международных программ инновационного сотрудничества; Одобрение проектов Законов Украины «О внесении изменений в Закон Украины «Об инновационной деятельности», «О внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании в сфере трансфера технологий». Приглашены также: В.Чеботарев, зам.председателя Госкоминформнауки; представители Комитета ВРУ по вопросам науки и образования, Минэкономики, Секретариата КМУ, Минфина, Минпромполитики, Минтрассвязи; ТППУ; ГНАУ; АМКУ, Госкомитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Минагрополитики, МОЗ, Минтопливэнерго и др.

* Состоится заседание Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации. Вопросы: О состоянии выполнения Решений Комиссии по возвращению в государственную собственность имущества ГП «Никопольский трубный завод». О проекте Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам приватизации и земельных отношений», реестр. № 7328, внесен Кабинетом Министров от 03.11.2010 г.

* Круглый стол на тему: “Государство и регионы: от патернализма к партнерству”. Организатор - Национальный институт стратегических исследований. Вопросы: Государственная региональная политика: что мешает построению партнерских отношений с регионами? Европейские инструменты регионального развития и возможность их использования в Украине; Поиск инновационных механизмов стимулирования развития регионов. Приглашены: Андрей Ермолаев, директор Национального института стратегических исследований; Владимир Рыбак, народный депутат Украины; Анатолий Матвиенко, народный депутат Украины; Виктор Тихонов, вице-премьер-министр Украины по вопросам региональной политики; Павел Козырев, городской председатель г. Украинка, Киевская обл. и др.

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