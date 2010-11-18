Количество умерших от холеры на Гаити достигло 1 тысячи 110 человек.



Кроме того, с признаками заболевания с начала эпидемии в конце октября были госпитализированы 18,38 тыс. человек в семи из десяти департаментов.



Как сообщает NEWSru, такие данные обнародовало Министерство здравоохранения Гаити.



Во вторник первый случай заражения человека холерой официально был зарегистрирован в соседней Доминиканской Республике.



Как сообщают латиноамериканские СМИ, холерный вибрион обнаружен также в штате Флорида (США), где заболевание выявлено у женщины, вернувшейся недавно с Гаити после посещения родственников.