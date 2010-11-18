ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 ноября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Шахту Звягильского продадут», в котором пишет - Фонд госимущества принял решение начать подготовку к продаже до конца года арендного предприятия «Шахта имени А.Ф. Засядько». Шахта находится в аренде у структур, подконтрольных бывшему и.о. премьер-министра Украины, нынешнему народному депутату от Партии регионов Ефиму Звягильскому. Предприятие добывает дефицитный в Украине коксующийся уголь. Рыночная стоимость - порядка $300-350 млн.

http://delo.ua/biznes/kompanii/shahtu-zvjagilskogo-prodadut-147816/

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Также «Дело» в публикации «Банкиры и страховщики не опасаются Налогового кодекса» пишет – проект НК не вносит революционных изменений в работу банковского, фондового и страхового рынков…

http://delo.ua/dengi/banki/bankiry-i-strahovcshiki-opasajutsja-nalogovogo-kodeksa-147785/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Предпринимателям помогают уйти», в котором пишет – Кабмин намерен упростить процесс закрытия предприятий, установив предельный срок ликвидации и высокие штрафы за затягивание процедуры чиновниками и ликвидаторами. Эти изменения остро необходимы, так как легальная ликвидация бизнеса сейчас занимает до трех лет, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1541472

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Также «Коммерсант-Украина» в материале «Нафтогаз» и «Газпром» создали СП отсрочку» пишет – создание совместного предприятия ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" затягивается. Вчера стало известно, что стороны намерены привлечь международного аудитора для оценки активов, которые они хотят передать предприятию. А эксперты отмечают, что оценка активов длится несколько лет…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1541448

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«Коммерсант-Украина» в материале «Зона особого внимания» пишет – регистраторы кириллических имен столкнулись с фактами киберсквоттинга, несмотря на введенные ими значительные ограничения. По данным Imena.ua, около половины предварительных заявок на второй этап регистрации поданы с целью дальнейшей перепродажи доменов. Причем отказать киберсквоттерам регистраторы не могут – формально все их требования выполнены…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1541453ъ

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Издание «Экономические известия» в публикации «Таможня в разы завышает оценочную стоимость импортируемой в Украину рыбы» пишет – распространенная в последнее время практика повышения таможенной стоимости рыбы без привязки к фактической стоимости контракта и отсутствие у трейдеров возможности как-то опротестовать это решение поставило рынок в тупиковую ситуацию…

http://markets.eizvestia.com/full/tamozhnya-v-razy-zavyshaet-ocenochnuyu-stoimost-importiruemoj-v-ukrainu-ryby

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Также «Экономические известия» в публикации «Три в одном» пишут – эксперты банковского рынка предлагают объединить рекапитализированные банки…

http://finance.eizvestia.com/full/tri-v-odnom

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«Газета по-киевски» в публикации «У Януковича вертолет в три раза дороже, чем у Обамы и Меркель» пишет – вертолет, которым президент будет добираться из Межигорья в Киев, любят агенты ЦРУ и ФБР. Стоит он дороже, чем у ведущих мировых лидеров…

http://mycityua.com/articles/country/2010/11/18/011352.html

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Также «Газета по-киевски» в публикации «Туман рассеется не скоро» пишет - по прогнозам синоптиков, туман не спешит покидать столицу. Астматикам советуют не выходить на улицу, а водителям – смотреть в оба: число ДТП выросло почти вдвое…

http://mycityua.com/articles/city/2010/11/18/003608.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Михаил Бродский: «Налоги снижаем, но никто ведь не радуется!» пишет – глава Госкомпредпринимательства и один из главных идеологов Налогового кодекса по просьбе «Сегодня» отвечает на шквал обвинений предпринимателей, которые утверждают, что новый НК задушит малый бизнес…

http://www.segodnya.ua/interview/14195922.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Власть «торпедировала» военно-техническое сотрудничество с Европой» пишет – Кабмин приостановил финансирование госпрограмм «Корвет», «Ан-70» и «Вертолет» до 2013-2014 годов. Таким образом власть «топит» не только украинские проекты новейших вооружений, но и перспективы военно-технического сотрудничества с ЕС…

https://economics.unian.net/rus/detail/66966

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации ««Нам очень помог исландский вулкан» подает интервью Виталия Савельева, гендиректора крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот», который заявляет, что большинство пилотов «Аэрофлота» умеют сажать самолеты при полном отсутствии видимости, но жалуются на тугоухость…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/249903/nam_ochen_pomog_islandskij_vulkan_vitalij_savelev

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Издание «Известия» в публикации «Не валютой единой» пишет - правила трудовой миграции в Едином экономическом пространстве России, Белоруссии и Казахстана будут ослаблены уже через пару лет. А полностью безграничная экономика трех стран сформируется к 2017 году, пообещало руководство Минэкономразвития представителям крупного бизнеса. Но о единой валюте на территории соседних государств говорить пока рано…

http://www.izvestia.ru/economic/article3148448/

(УНИАН)