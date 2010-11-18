Януковича хотят отделить от Партии регионов - эксперт

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей ГОЛОБУЦКИЙ убежден, что сейчас происходит процесс отмежевания имиджа Президента Виктора ЯНУКОВИЧА от имиджа Партии регионов.

Об он сказал в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

А.ГОЛОБУЦКИЙ отметил: «Мы сейчас живем по Конституции 96-го года. В соответствии с ней Партия регионов реально не нужна. Нужны конкретные исполнители, которые не обязательно должны быть партийцами. Администрация Президента, логически думая о стратегии и о будущем, хочет разделить ЯНУКОВИЧА и Партию регионов. Весь груз ответственности, все самое плохое на себя должна взять Партия регионов, а ЯНУКОВИЧ должен оставаться в позитиве, человеком, который решает проблемы».