21-24 ноября в Украине с визитом будет находиться Принц Бельгии Филипп

21-24 ноября в Украине с визитом будет находиться наследный Принц Бельгии ФИЛИПП.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, 17 ноября посол Украины в Королевстве Бельгия Игорь ДОЛГОВ был приглашен на аудиенцию в Королевский дворец для беседы с Принцем ФИЛИППОМ накануне его визита в Украину во главе Экономической миссии.

Принц отметил важность сохранения высокой динамики политического диалога между Украиной и Бельгией, в частности, в свете председательства Бельгии в ЕС и саммита Украина-ЕС в Брюсселе 22 ноября.

Состоялся обмен мнениями о состоянии экономического сотрудничества между Бельгией и Украиной.

Отмечен высокий интерес бельгийских предприятий к Украине, о чем свидетельствует значительное количество компаний, которые принимают участие в Экономической миссии. В контексте обсуждения опыта экономических отношений между двумя странами Принцу были переданы материалы, касающиеся исторического присутствия бельгийских предпринимателей в Днепропетровской области.