Кабмин увеличил поддержку национальных театров на 2 млн. грн.

Кабинет Министров Украины увеличил на 2 млн. грн. финансовую поддержку национальных театров.

Соответствующее распоряжение №2111-р “О перераспределении некоторых бюджетных назначений, предусмотренных Министерству культуры и туризма на 2010 год” от 17 ноября размещено на Правительственном портале.

Кабмин поручил Министерству финансов осуществить перераспределение бюджетных назначений, предусмотренных Министерству культуры и туризма, в сумме 2 млн. 94 тысячи грнивен в пределах их общего объема путем уменьшения объема расходов потребления по программе “пополнение экспозиций музеев и репертуаров театров и концертных и цирковых организаций” и увеличения объема расходов развития по программе “финансовая поддержка национальных театров”.