Евросоюз согласовал План по отмене виз для Украины

Европейский Союс согласовал текст Плана действий по отмене виз для Украины.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил представитель дипломатической службы Европейского Союза.

“Текст согласован европейской стороной. Он будет представлен Украине и, надеюсь, будет поддержан саммитом (Украина-ЕС 22 ноября – УНИАН)», - сказал собеседник агентства.

По словам дипломата, предоставление Украине Плана действий по отмене краткосрочных виз является, прежде всего, позитивным политическим сигналом для Киева.

«Наше намерение – дать позитивный политический сигнал о готовности выстраивать более тесные отношения с Украиной», - подчеркнул он.

Вместе с тем, дипломат отметил, что предоставление плана действий – это лишь начало пути по отмене виз, поскольку сам документ потребует серьезных усилий от украинской стороны для выполнения всех необходимых требований в сфере управления границами, миграции, политики предоставления убежища, безопасности, защиты документов.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз начали безвизовый диалог в октябре 2008 года. В мае этого года стороны договорились о предоставлении Украине Плана действий по отмене визового режима.

25 октября Совет иностранных дел ЕС в своих выводах о «Восточном партнерстве» определил основные параметры Плана действий.

Документ будет состоять из двух частей. На первом этапе предполагается внесение изменений в законодательство Украины, а на втором – реализация внесенных изменений на практике.

При этом страны-члены ЕС решили вместе с Еврокомиссией мониторить исполнение Украиной поставленных перед ней условий для отмены визового режима.

Предоставление плана действий также не означает автоматизма в отмене виз.