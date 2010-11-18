КГГА определит компанию, которая будет размещать в Киеве болельщиков Евро-2012

Организацией размещения, трансфера и туристического сопровождения болельщиков Евро-2012 в Киеве будет заниматься отдельная туристическая компания.



Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, в ближайшее время предусматривается определить такую туристическую компанию на конкурсной основе.



В мэрии отмечают, что будет привлечена одна из ведущих туристических компаний, имеющая опыт проведения соответствующих мероприятий.



Для удобства гостей города будет предложена легкодоступная система «ON-Line бронирования» мест размещения разной ценовой категории: в гостиницах, апартаментах, фан-кемпингах, общежитиях, санаториях, частных домах, базах отдыха и т.п.



Кроме того, для знакомства с городом гостям будут подготовлены карты-путеводители, буклеты, каталоги и другие информационные материалы на самых распространенных европейских языках, которые будут бесплатно распространяться в местах прибытия болельщиков (на вокзалах, возле аэропортов, на основных въездах в город, транспортных остановках, в метро и др.), возле гостиниц, туристических объектов и в местах проведения массовых мероприятий.



Для помощи иностранцам в решении текущих вопросов планируется привлечение волонтеров со знанием иностранных языков, а также специалистов туристического сопровождения.



В КГГА отмечают, что самыми большими группами, которые прибудут в Киев на футбольные матчи, считаются болельщики и целевые группы УЕФА, к которым относятся команды УЕФА и их обслуживающий персонал, судьи, официальные спонсоры УЕФА, официальные средства массовой информации, а также «семья» УЕФА.



Официальным агентством по размещению УЕФА Евро-2012 определена туристическая компания TUI travel pls., на которую возложены функции размещения целевых групп УЕФА в принимающих городах Польши и Украины.



На сегодняшний день для целевых групп УЕФА, которые прибудут в Киев, в гостиницах уже зарезервировано свыше 6 тыс. 200 номеров при общей потребности 7 тыс. 300 номеров. Одновременно продолжается процесс резервирования номерного фонда в гостиницах города и пригорода.



Вместе с тем, до конца 2011 года планируется введение в эксплуатацию еще 8 гостиниц с общим количеством номеров около 1,5 тыс. Следовательно, потребность в размещении целевых групп УЕФА будет удовлетворена в полном объеме, заверяют городские власти Киева.



Пресс-служба мэрии напоминает, что Городской целевой программой подготовки и проведения в г. Киеве финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу предусматривается: создание и обеспечение деятельности туристско-информационных центров и экскурсионных пунктов; создание и обеспечение деятельности туристических терминалов; разработка специальных туристических маршрутов, карт, схем; установка в центральной части города световых табло с картой города для туристов, на которой отмечены места расположения основных объектов туристической инфраструктуры.