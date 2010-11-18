МВД планирует начать внедрение загранпаспортов с биометрическими данными в 2012 году

В 2012 году Министерство внутренних дел Украины планирует начать внедрение загранпаспортов с биометрическими данными владельца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил директор Государственного департамента по делам гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц МВД Украины Евгений МАМОНОВ.

По его словам, Кабинет министров утвердил план работы в данном направлении.

«План реализации рассчитан на 4-й квартал этого года, после будут прописаны все другие документы, которые должны быть приняты, в частности, законодательное, финансовое, техническое обеспечение. Если мы закончим эту работу в 2011 году, то, возможно, приступим к реализации во второй половине 2012 года», - сказал Е.МАМОНОВ.

Он отметил, что в рамках принятой концепции в Украине для граждан планируется ввести два индивидуальных документа: первый - с биометрическими данными для выезда за границу, второй – ID-карта для внутреннего пользования.

В то же время Е.МАМОНОВ отметил, что пока не решен вопрос, будет ли вноситься биометрия в ID-карту. «Этот вопрос будет рассмотрен, но пока это не предполагается», – сказал он.

Е.МАМОНОВ обратил внимание на тот факт, что в 91 стране мира уже используются заграндокументы с индивидуальными биологическими данными владельца. В частности, отметил он, в одних странах в специальный электронный чип заносятся отпечатки пальцев человека, в других странах – ДНК, радужная оболочка, формы ушных раковин и т.д.

По словам Е.МАМОНОВА, в Украине планируется заносить в этот чип отпечатки пальцев.

При этом, сказал Е.МАМОНОВ, замену существующих внутренних паспортов в случае введения ID-карты не планируется проводить одномоментно, а внедрять новые документы предполагается по мере истечения срока действия старых паспортов.

Но прежде всего, подчеркнул Е.МАМОНОВ, чтобы начать изготавливать и выдавать указанные документы, необходимо внести ряд существенных изменений в действующее законодательство.